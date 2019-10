Jaunpilī taranē žogu un deg saimniecības ēka

28. septembrī 2.00 Jaunpilī, Mednieku ielā, 2000. gadā dzimis vīrietis vadīja «VW Vento», būdams alkohola reibumā (1,62 promiles), nobrauca no ceļa un ieskrēja kādas mājas žogā, to bojājot. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par automašīnas vadīšanu reibumā. Rīta pusē, 11.45, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma informāciju, ka Jaunpils novada Jaunpils pagastā deg saimniecības ēka. Ierodoties notikuma vietā, Tukuma un Dobeles ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka saimniecības ēka, kurā atrodas kokmateriāli, traktors un sadzīves mantas, deg pilnā platībā ar atklātu liesmu. Ugunsdzēsējiem glābējiem no liesmām izdevās nosargāt blakus esošo šķūni.