Jauniešu Tukumā mājsēdi aizvada…dzerot

Laika posmā no 22. līdz 24. janvārim Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes (VP ZRP) apkalpojamā teritorijā nedēļas nogales mājsēdes kontroles pasākumu laikā tika pārbaudītas 1918 personas. Par noteiktā pārvietošanās aizlieguma laika posmā no pulksten 22.00 līdz 5.00 neievērošanu tika uzsākti 187 administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī doti 157 preventīvi norādījumi, nepiemērojot sodu. Tukumā kādā dzīvoklī seši jaunieši no dažādām mājsaimniecībām kopīgi lietoja alkoholu, līdz vienu no viņiem nācās nogādāt ārstniecības iestādē, kur puisim tika konstatēta saindēšanās ar alkoholu.