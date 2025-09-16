Kriminālziņas

Jāpieskata dārza tehnika!

13. septembrī Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Smārdes pagastā kāds vīrietis konstatējis, ka viņam piederošajā privātīpašumā no saimniecības ēkas ir nozagts zāles pļāvējs. Zādzības dēļ nodarīti materiālie zaudējumi 3415 eiro apmērā. Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess.

ntz.lv 16.09.2025 0

Paņemta arī piekabe

  1. septembrī Smārdes pagastā kādā privātīpašumā iedzīvotājs konstatējis, ka ir nozagta viņam piederošā piekabe. Zādzības dēļ nodarīti materiālie zaudējumi 1500 eiro apmērā. Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess.

Braukājas dzērumā

  1. septembrī neilgi pēc 20.00 Tumes pagastā, pa autoceļu Rīga – Ventspils, kāds 1984. gadā dzimis vīrietis vadīja «Ford» markas automašīnu, būdams 1,56 promiļu lielā alkohola reibumā. Par šo pārkāpumu uzsākts kriminālprocess.

