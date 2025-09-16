Jāpieskata dārza tehnika!

Paņemta arī piekabe
- septembrī Smārdes pagastā kādā privātīpašumā iedzīvotājs konstatējis, ka ir nozagta viņam piederošā piekabe. Zādzības dēļ nodarīti materiālie zaudējumi 1500 eiro apmērā. Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess.
Braukājas dzērumā
- septembrī neilgi pēc 20.00 Tumes pagastā, pa autoceļu Rīga – Ventspils, kāds 1984. gadā dzimis vīrietis vadīja «Ford» markas automašīnu, būdams 1,56 promiļu lielā alkohola reibumā. Par šo pārkāpumu uzsākts kriminālprocess.
