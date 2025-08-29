Dzēšanas darbos Slampē cietis ugunsdzēsējs

Plkst. 09.41 ugunsdzēsēji glābēji devās uz ceļu satiksmes negadījumu Tukuma novada Tumes pagastā, kura rezultātā bija notikusi kravas automašīnas un divu vieglo automašīnu sadursme. Ugunsdzēsēji glābēji no vienas vieglās automašīnas ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja cilvēku un nodeva viņu NMPD mediķiem, kas konstatēja cilvēka nāvi. No otras vieglās automašīnas cilvēks izkļuva pats saviem spēkiem. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji arī atvienoja transportlīdzekļu akumulatora klemmes un sakārtoja ceļa braucam daļu. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 14.27.
Plkst.15.49 VUGD saņēma izsaukumu uz Tukuma novada Slampes pagastu, kur dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienstāva dzīvojamās mājas ar izbūvētu mansardstāvu jumts deg ar atklātu liesmu pilnā 200 m2 un ēkas koka fasāde 100 m2 platībā. Ugunsgrēka dzēšanas darbu laikā cieta ugunsdzēsējs glābējs, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās četri cilvēki. Ugunsgrēka dzēšanas darbi noslēdzās plkst. 00.13.
