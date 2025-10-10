Tāpat vakar 23.16 saņemts izsaukums uz Tukuma novada Sēmes pagastu, kur bija notikusi vieglās automašīnas un mikroautobusa sadursme. Ugunsdzēsēji glābēji no vieglās automašīnas palīdzēja izkļūt vienam cilvēkam, kuru nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Automašīnām tika atvienotas akumulatoru klemmes, izmantojot absorbentu, sakārtota ceļa braucamā daļa un plkst. 00.10 VUGD darbu ceļu satiksmes negadījumā noslēdza.
Atbrīvo zem mikroautobusa iespiestu cilvēku
Vakar, 9. oktobrī, 13.01 Valts ugunsdzēsības un glābšanas dienest saņēma informāciju, ka Pasta ielā Tukumā zem mikroautobusa atrodas iespiests cilvēks. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, pacēla un nostabilizēja automašīnu, atbrīvoja cilvēku un viņu nodeva NMPD mediķiem. Ap 13.25 darbs notikumā noslēdzās.
