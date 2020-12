Aplaupīts Smārdes veikals/Papildināts/

Vakar, 5. decembrī, kā ziņo Smārdes iedzīvotāji, aplaupīts veikals, kas atrodas Smārdē, pie dzelzceļa stacijas. Cilvēki maskās esot ienākuši veikalā, iepūtuši pārdevējai sejā pipargāzi un nolaupījuši alkoholu un cigaretes.

Kā apstiprināja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa priekšnieks Janeks Bahs, līdzīgs notikums tiešām ir reģistrēts. Uzbrukums pārdevējai noticis vakar no rīta, uzreiz pēc veikala atvēršanas. Neprecizējot tālāko notikuma gaitu, J. Bahs gan iebilda tam, kādas preces ir nolaupītas. Nolaupītas ir tikai cigarates.

Laikraksts sazinājās arī ar veikala pārstāvjiem. Vīrieši bija uzbrukuši veikala ‘Flamingo’ pārdevējai, kas tikko kā bija ieradusies, lai sāktu darba dienu un 8.30 atvērtu veikalu. Kā NTZ noskaidroja, visdrīzāk, uzbrucēji bija noslēpušies veikala pagalmā – aiz atkritumu konteineriem, un gaidīja pārdevēju ierodamies darbā. Kad viņa bija sagatavojusies atvērt veikala ēkas pagalma durvis, kas ved uz noliktavu, viņai tika atņemta atslēga. Atverot durvis, sāka darboties signalizācija, bet uzbrucējs izpūta gāzi un no noliktavas paņēma cigaretes 860 eiro vērtībā. Viens no zagļiem bija paņēmis arī sulu iepakojumu, taču tas pēc tam bēgot tika pamests. Pārdevējai, kas bija cīnījusies ar uzbrucēju, tika nodarīti miesas bojājumi. Sākotnēji bijušas aizdomas, ka zagļi aizbraukuši ar vilcienu, taču visdrīzāk tie izmantojuši automašīnu, kas bijusi novietota kādā no ielām tālāk no veikala. Kad pārdevēja par notikušo paziņoja policijai, notikuma vietā ieradās vairākas policijas ekipāžas, eksperti no Jelgavas un ātrā palīdzība.

Jāpiebilst, ka zādzība tika izdarīta sestdien, kad stājās spēkā aizliegums veikalos pārdot cigaretes un alkoholu.