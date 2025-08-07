Iedzīvotāji, kuri atpazīst savu mantu, tiek aicināti sazināties ar Valsts policiju, zvanot pa tālruni 26196790 vai 112. Mantas var saņemt Tukumā, Brīvības laukumā 19.
Aicina atpazīt atrastos braucamos!
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa amatpersona aicina atsaukties velosipēda un skrejriteņa īpašniekus. Velosipēds šī gada 1. augustā tika atrasts Tukumā, Zemītes ielā un skrejritenis šī gada 5. augustā atrasts bērnu laukumā, kas atrodas netālu no Tukuma slimnīcas.
