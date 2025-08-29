Tukuma novads aicina uz pasākumiem pirms skolas sākuma!

LITERATŪRA | Romāna “Tukuma karš” atvēršana
Piektdienas pēcpusdienā Durbes pilī notiks Gunta Tālera (īstajā vārdā Gunta Zariņa) romāna “Tukuma karš” atvēršanas pasākums ar literāriem, teatrāliem un muzikāliem priekšnesumiem. Autors dalīsies stāstā par romāna saistību ar vēsturiskajiem notikumiem un vietām. Īpašu nozīmi piešķir tas, ka daļa grāmatā aprakstīto notikumu risinās tieši Durbes pilī. Norises vieta: Durbes pils, M. Parka iela 7, Tukums. Norises laiks: 29.08.2025 plkst. 16:00. Ieeja: ar ielūgumiem. Lai saņemtu ielūgumu sazināties e-pastā. Vairāk informācijas: guntis.talers@gmail.com
VĒRŠAM PAR LABU SEV UN DABAI | Vēršupītes talka
Ķemeru Nacionālais parks 29. augustā aicina uz jau otro talku “Vēršam par labu – Vēršupītei, sev, dabai!”! Ja pirmajā talkā, ņemot vērā mazuļu laiku dabā, klusām tika vākti cilvēku radītie atkritumi, tad tagad ir laiks “ķerties vērsim pie ragiem” un turpināt pagājušajā rudenī iesākto upes straumes atbrīvošanu no kritušiem kokiem, bebru aizsprostiem, koku sagāzumiem un citiem šķēršļiem. Šoreiz darbs būs grūts, slapjš un netīrs, tādēļ talkas dalībnieki aicināti atbilstoši noskaņoties, paņemot līdzi arī sausu drēbju kārtu un apavus, ko pārvilkt pēc talkas. Ar darbarīkiem un cimdiem talcinieki tiks nodrošināti, būs pieejami arī vairāki pāri t.s. “brienambikšu”, bet aicinām ņemt līdzi arī savu inventāru. Dalībniekiem, kuriem koku izvākšanas darbi būs par grūtu, tiks uzticēts ne mazāk svarīgs uzdevums – cīņa ar invazīvajām sugām (pārsvarā puķu spriganēm) upītes krastos. Pēc labi padarīta darba talcinieki tiks cienāti ar zupu, būs arī izglītojošas aktivitātes un kopābūšana pie “Meža mājas”. Interesenti savu dalību var pieteikt šeit: https://www.tiekamiesdaba.lv/lv/pasakumi/apply/1150 . Norises laiks: 29.08.2025 plkst. 15:00. Vairāk informācijas: 26424972
ĢIMENEI | Pasaku svētki Džūkstē
Džūkstes Pasaku muzejā augusta izskaņā norisināsies tradicionālie Pasaku svētki, kas veltīti Pasaku tēvam Ansim Lerhim-Puškaitim. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt senos amatus un sastapt dažādu jomu meistarus, kā arī pašiem izmēģināt roku praktiskos darbos. Svētku programmu papildinās teatralizēti priekšnesumi, bērnu aktivitātes, burbuļu šovs un gardumu tirdziņš. Norises vieta: Džūkstes Pasaku muzejs, “Lanciņu skola”, Lancenieki, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 30.08.2025 plkst. 13:00. Ieejas maksa: 3 EUR. Vairāk informācijas: 26513314, www.tukumamuzejs.lv
DĀRZNIEKIEM | Dārza darbi rudenī
Piejūras Dziedinošā dārza saimniece vēl augusta pēdējā sestdienā aicina uz sarunu un darbošanos ar agronomi un dārznieci Jūliju Vilcāni, lai uzzinātu, kā sagatavot dārzu rudenim jeb kā saplānot visus rudens darbus, lai pavasarī dārza solis vieglāks. Reģistrācijas anketa nodarbībai šeit – https://forms.gle/35P5KYnwEGRczNzZA . Norises vieta: Jūras iela 67, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 30.08.2025 plkst. 15:00. Vairāk informācijas: 26541941
SENĀS UGUNS NAKTS 2025
Senās Uguns nakts augusta pēdējā sestdienā ir Baltijas jūras piekrastes tradīcija, kas simbolizē vienotību un gaismas spēku. Pasākums pie jūras apvienos muzikālus priekšnesumus, radošas aktivitātes un kopīgu uguns iedegšanu vasaras noslēgumā. Tukuma novada piekrastē tiks piedāvātas trīs vietas, kur baudīt šo notikumu – Lapmežciemā, Engurē un Ragaciemā, kā arī pārgājiens gar jūru (3 garumi no dažādām starta vietām līdz Engurei). Norises laiks: 30.08.2025. Dalības maksa: bezmaksas. Vairāk informācijas: 29348883 (Lapmežciems), 29115767 (Ragaciems), 63161234 (Engure), 29792404 (pārgājiena informācija) Plašāka programma: visittukums.lv/SenasUgunsNakts
AKTĪVA ATPŪTA | Svētdienas pārgājiens apkārt Engurei
Pārgājiena dalībnieki dosies maršrutā apkārt Engurei, iepazīstot vietējās svētvietas un vēsturi. Programmu bagātinās viesošanās radošajā sētā “Jūras stāsti”, kur būs iespējams iejusties piekrastes dzīvesstāstos. Dienas noslēgumā paredzēta radoša darbošanās un atpūta pēc pārgājiena. Norises vieta: Liepu iela 9, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 31.08.2025 plkst. 11:00. Vairāk informācijas: 29515512
ATPŪTA | Angļu tējas pēcpusdiena
Jaunmoku pilī augusta pēdējā dienā tiks piedāvāta izsmalcināta tējas baudīšanas pieredze, kas iedvesmota no pils pirmā īpašnieka – Džordža Armitsteda dzīvesstila. Dienas gaitā paredzēta pastaiga pils parkā un arhitektūras iepazīšana, atklājot vēstures stāstus. Pasākuma noslēgumā viesi būs aicināti pie tējas galda ar klasiskajiem britu desertiem. Norises vieta: Jaunmoku pils, Jaunmkokas, Tumes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 31.08.2025 plkst. 15:00. Dalības maksa: 25 EUR. Vairāk informācijas: 26187442, www.jaunmokupils.lv
ATPAKAĻ UZ SKOLU | Pasākums visai ģimenei 1.septembrī
- septembrī Tukuma Pilsētas parkā notiks svinīgs un radošs pasākums jaunā mācību gada sākumam. Apmeklētājus priecēs muzikāli priekšnesumi, tostarp “Citi zēni”, “Punktiņi” un Normunds Rutulis. Programmu bagātinās brīnumu šovs, radošās darbnīcas, spēles un gardumi, radot svētku noskaņu gan bērniem, gan vecākiem. Norises vieta: Tukuma Pilsētas parks, Lielā iela 36A, Tukums. Norises laiks: 01.09.2025 plkst. 12:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
