Tukuma novadā patriotisms, radošums un kopā būšanas prieks

MEISTARKLASE | Atvērtās kolāžu dienas ar Zani Margo
Radošajā telpā “Gārdenstrīta” Tukumā Zane Margo aicina uz kolāžu dienām – vietu, kur satiekas papīrs, idejas un sarunas. Katrs var nākt un radīt no vienkāršām formām līdz dziļi personiskām kompozīcijām, smeļoties iedvesmu no mākslinieces. Mājīga atmosfēra, kafijas aromāts un sarunas – šeit rodas māksla, kas dzimst no prieka. Norises vieta: Koprades telpa “Gārdenstrīta”, Dārza iela 15 – k.1, Tukums. Norises laiks: 07.11. un 09.11.2025 no plkst. 11:00. Vairāk informācijas: 26811927, www.gardenstrita.lv
ĢIMENEI | “Spoku stāsti” Džūkstes Pasaku muzejā
Džūkstes Pasaku muzejā piektdienas vakaru piepildīs stāstnieku burvība, jo “Spoku stāsti” apvienos izcilus Latvijas stāstniekus, folkloras mantojumu un paralēlo pasauli. Viesi tiks aicināti dalīties arī savos spocīgajos piedzīvojumos, bet mazākie klausītāji varēs iepazīt un pārvarēt bailes, darbojoties Spociņu darbnīcās. Vakaru pavadīs kokles skaņas, kas arī radīs spocīgo atmosfēru. Norises vieta: Džūkstes Pasaku muzejs, Lancenieki, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 07.11.2025 plkst. 17:00. Ieejas maksa: 3 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas. Vairāk informācijas: 26513314, www.tukumamuzejs.lv
GARDĒŽIEM | Tapu vakars Engurē
Engurē gaidāms īstens gardēžu notikums – Tapu vakars. Sāļas uzkodas, kārdinoši deserti, augļi un veģetāras garšas variācijas tiks papildinātas ar alu, kokteiļiem un vīnu. Vakaru papildinās mūzika, kas sirsnīgā atmosfērā ļaus izbaudīt kopā būšanu un pirms svētku sajūtu līdz sirds dziļumiem. Norises vieta: “Kukul” & “Mazjūras brūzis”, Jūras iela 73, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 07.11.2025 plkst. 19:00. Vairāk informācijas: 29419656
KONCERTS | “Ceļojums uz Brīnumzemi” Jaunpilī
Jaunpils Kultūras centrā bērnu kolektīvi aicina doties brīnumainā ceļojumā cauri gadalaikiem. Dziesmas un dejas atdzīvinās dabas stāstus, kur katrs solis un skaņa izstaros prieku un siltumu. Mazie un lielie mākslinieki radīs atmosfēru, kur valda sirsnība, fantāzija un iedvesma visai ģimenei. Norises vieta: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 07.11.2025 plkst. 19:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 26101458, www.jaunpilspils.lv
MEISTARKLASE | Dekoratīvo trauku veidošana Džūkstē
Radošā darbnīca aicinās ļaut vaļu iztēlei un radīt unikālus dekoratīvus traukus. Dizains, krāsas un formas – viss atkarīgs no paša dalībnieka rokām un radošā lidojuma. Katrs trauks kļūs par mazu mākslas darbu, kas nesīs savu stāstu. Norises vieta: Džūkstes kultūras nams, “Biedrību nams”, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 08.11.2025 plkst. 11:00. Vairāk informācijas: 27231136
LITERATŪRA | “Cauri tumsai ar grāmatu” – pasākumu cikla “Latviešu grāmatai 500” noslēgums
Tukuma bibliotēkā sestdien visas dienas garumā būs piedzīvojams nozīmīgs Latvijas Nacionālās bibliotēkas pasākumu cikla “Latviešu grāmatai 500” noslēguma notikums “Cauri tumsai ar grāmatu”. Tiešraides formātā būs skatāmas astoņas diskusijas, kurās satiksies žurnālisti, rakstnieki, režisori un pētnieki, lai runātu par grāmatu nozīmi sabiedrībā, vēsturē un mūsdienu digitālajā pasaulē. No preses brokastīm līdz literāriem un muzikāliem priekšnesumiem – šis būs notikums, kas atgādina, cik svarīgi ir lasīt, domāt un saglabāt gaismu caur vārdiem! Norises vieta: Tukuma bibliotēka, Šēseles iela 3, Tukums. Norises laiks: 08.11.2025 plkst. 11:00. Ieejas maksa: bezmaksas. Vairāk informācijas: 63182156, www.biblioteka.tukums.lv
IZSTĀDE | “Biruta un lelles” Tukumā
Mākslas galerijā “Durvis” tiks atklāta Birutas Jansones leļļu izstāde “Biruta un lelles”, kurā katra lelle kļuvusi par īpašu. Tās pauž sajūtas, prieku, pārdomas un klusumu – ar smalku roku darbu un dvēseles pieskārienu. Biruta Jansone, ilggadēja māksliniece un skolotāja, savās lellēs iemieso pieredzi, mīlestību un spēju sarunāties ar skatītāju caur detaļām. Norises vieta: Mākslas galerija “Durvis”, Brīvības laukums 21, Tukums. Norises laiks: 08.11.2025 plkst. 12:00. Ieeja: bezmaksas. Vairāk informācijas: 63124312, www.tukumamuzejs.lv
PATRIOTU NEDĒĻA | Piespraužu izgatavošanas darbnīca Tumē
Tuvojoties valsts svētkiem, radošā nodarbība ļaus izveidot savu piespraudi Latvijas krāsās. Izvēloties formu, pērlīšu rakstus un detaļas, taps katram savs personiskais simbols – mazs, bet nozīmīgs sveiciens Latvijai. Zanes Mauriņas vadībā katra piespraude iegūs savu stilu un raksturu. Norises vieta: Tumes kultūras nams, Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 08.11.2025 plkst. 16:00. Vairāk informācijas: 26332401
TEĀTRIS | “Pidžama sešiem” Tukumā
Sestdienas vakarā Tukuma pilsētas Kultūras nama skatuvi pārņems dzirkstoša komēdija par attiecību peripetijām un ikdienas noguruma absurdajām sekām. Izrādē varoņi nonāk pārpratumu un greizsirdības virpulī, kur smiekli mijas ar nelielu haosu un neparedzētiem atklājumiem. Spilgti tēli un asprātīgi dialogi pārvērš ikdienišķo vakaru par aizraujošu emociju spēli. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 08.11.2025 plkst. 18:00. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
