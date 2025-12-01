Tukuma Audēju darbnīcā skatāma tekstila darbu izstāde “Aust!”

Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt visus aušanas mācību procesa posmus – no pirmajiem tehniku apguves paraudziņiem līdz sarežģītiem gobelēniem un žakarda audumiem, kas veidoti pēc individuāli izstrādātām koncepcijām. Izstādes nosaukums “Aust!” ietver gan aicinājumu pievērsties senai amatniecības un mākslas tradīcijai, gan rosinājumu saskatīt jaunus un negaidītus risinājumus tekstilmākslā.
LMA Tekstila katedras profesore Ieva Krūmiņa uzsver aušanas nozīmi studiju procesā: “Aušana ir iekļauta tekstila studentu mācību programmā gan bakalaura, gan maģistra studiju posmos. To uzskatām par būtisku izglītības procesa daļu, kas palīdz izprast auduma veidošanās pamatus un attīsta konstruktīvo, tēlaino un konceptuālo domāšanu. Vienā semestrī studenti apgūst aušanas, paklāju un gobelēna tehnikas, kuras tālākajā procesā kombinē, attīsta un eksperimentē, pielāgojot tās savu ideju īstenošanai šķiedru materiālos.”
Gobelēna tapšanai studentiem vispirms ir ideju skiču izstrādes posms, kas norit kompozīcijas nodarbībās. Nereti darba idejas tiek pielāgotas konkrētai izstādes, konkursa vai radošā projekta tēmai. Aušanas pamatu apguve klasiskajās sviru stellēs palīdz izprast arī komplicētākas struktūras, kas raksturīgas digitalizētajās žakarda stellēs TC1 un TC2 radītajiem darbiem.
Izstādē aplūkojami gandrīz visu kursu studentu darbi, tostarp bakalaura programmas diplomdarbs – Laimas Grasmanes gobelēns “Leviatāns”. Maģistra programmas absolventes Unas Valteres multiweave tehnikā radītais darbs tapis uz īpaša 3D aušanai paredzēta rāmja, ar kuru LMA studentus un pedagogus meistardarbnīcā iepazīstināja igauņu tekstilmāksliniece Kadi Pajupu (Tartu Pallas Lietišķo zinātņu universitāte).
Izstādē piedalās: Ilona Valaine Blekte, Laima Grasmane, Una Valtere, Daniela Rožkova, Beate Bērziņa, Beatrise Lūse, Kate Putniņa, Monta Beca, Inguna Sīmansone, Ieva Ceimere, Signe Birkova, Patrīcija Paula Zvejniece, Sintija Pujāte, Lauma Kamerovska, Evelīna Marta Mardaka, Ance Freimane, Anita Krastiņa, Nikola Bokta.
