“Tavi draugi” un “Latvijas Pasts” uzsāk adījumu akciju Ukrainas karavīru atbalstam

Karš ziemā ir īpaši nežēlīgs, jo aukstums kļūst par vēl vienu ienaidnieku un šķērsli cīņā par brīvību. Kopš pilna mēroga karadarbības sākuma Ukrainas aizstāvji aukstajā sezonā lūdz palīdzību sagādāt zeķes, ķīmiskos sildītājus, termoveļu, tēju, pretsaaukstēšanās medikamentus un citas lietas, kas ļauj karavīriem pārvarēt ziemas pārbaudījumus. Lai sasildītos, lieti noder adītas zeķes, cepures, šalles un cimdi, kas atgādina ne tikai par paša adītāja rūpēm, bet arī sasilda drēgnumā un salā.
Biedrība “Tavi draugi” un “Latvijas Pasts” aicina ikvienu, kam patīk rokdarbi, ir vajadzīgie materiāli un nepieciešamās prasmes, sarūpēt dažādus adījumus, kas tiks nogādāti Ukrainas karavīriem frontē un kara hospitāļos. Ieteicamais zeķu izmērs – no 37. līdz 45., adījumiem labāk izvēlēties neuzkrītošus krāsu toņus.
Kā ziedot un nosūtīt adījumus?
- Adījumus var ziedot, izmantojot “Latvijas Pasts” zilos pakomātus visā Latvijā, izvēloties sev tuvāko un ērtāk sasniedzamo, pirms tam sūtījumu noformējot www.mans.pasts.lv. Lai sūtījums sasniegtu galamērķi, pakomāta ekrānā jāveic šādas darbības: Nosūtīt – Apmaksāts web – Ievadīt numuru – ievadi kodu TAVIDRAUGI – seko norādījumiem ekrānā. Pakomātā var nosūtīt sūtījumus izmērā līdz 39 x 38 x 58 cm un svarā līdz 31,5 kg.
- Tāpat sagādātos adījumus var ienest tuvākajā “Latvijas Pasts” klientu centrā vai pasta nodaļā tās darba laikā. Tos var nodot arī pastniekam, ja klients saņem citus pasta un maksājumu pakalpojumus savā dzīvesvietā, taču izmantot pakalpojumu “Pastnieks mājās” tikai ziedojumu nodošanai nav iespējams.
- Gan ievietojot ziedojumu pakomātā, gan nogādājot to klientu centrā vai pasta nodaļā, noformē paciņu: akcija “TAVIDRAUGI”, Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV-1000. “Latvijas Pasts” ziedotos adījumus nogādās biedrībai “Tavi draugi”, Rīgā, Lapeņu ielā 23, lai tālāk tos transportētu uz Ukrainu.
Šī ir jau sestā “Latvijas Pasts” un “Tavi draugi” adījumu akcija Ukrainas atbalstam. Pērn Latvijas iedzīvotāji akcijas laikā ziedoja un pasta nodaļās nodeva vairāk nekā 10 000 kilogramu adījumu, ko biedrība “Tavi draugi” sašķiroja un nogādāja Ukrainā. Kopumā uz Ukrainu kopš kara sākuma ir nosūtīti desmitiem tūkstoši kilogramu Latvijas iedzīvotāju adījumu.
3 komentāri
Palīdzēt Ukrainai tagad, kad agresors plosa Ukrainas zemi, ir svētīgs darbs. Novēlu Ukrainas armijai panākumus kara laukā, bet Ukrainai uzvaru!!!
Es apbrīnoju visus tos cilvēkus, kuri visus šos gadus ar savu darbu nesavtīgi atbalsta Ukrainu. Paldies jums visiem! Jūs esiet malači!
Un lai visvarenie Slāvu Dievi un visvarenās Slāvu Dievietes stāv Ukrainai klāt! Lai Ukraina ir spēcīga un brīva! Lai naidnieka zābaks nebradā Ukrainas stepes!