Taromātos jau noziedoti gandrīz 14 tūkstoši eiro

“Līdz Jaunajam 2023. gadam atlikušas vien dažas dienas, tādēļ vēlos aicināt iedzīvotājus gada nogalē atbrīvot mājokli no iepakojumu krājumiem un sniegt palīdzīgu roku grūtībās nonākušajiem. Mūsu rīcībā ir viens no pieejamākajiem ziedošanas rīkiem – vairāk nekā 1000 ziedošanas punktu visā Latvijā, – un ikviens savu nākamo iepirkšanās reizi var apvienot ne tikai ar vecā gada tukšo iepakojumu nodošanu, bet arī ar depozīta maksas noziedošanu, lai sadarbībā ar Ziedot.lv mēs varētu novirzīt pirmos līdzekļus to saņēmējiem jau nākamā gada sākumā,” komentē SIA Depozīta Iepakojuma Operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Aktīvākie ziedotāji – Vidzemes reģionā un Rīgā

Vidzemes reģiona iedzīvotāji ziedojuši 36% no kopējā Latvijā noziedoto iepakojumu skaita, kas ir 50 710 iepakojumi jeb 5071 eiro. Labdarības iniciatīvā aktīvi iesaistījušies arī Rīgas iedzīvotāji, kas līdz šim noziedojuši 5066,1 eiro – gan Rīgā, gan Vidzemes reģionā iedzīvotāji visbiežāk izvēlējušies ziedot Ukrainas bērnu atbalstam. Savukārt kā aktīvākos novadus var izcelt Mārupes un Siguldas novadus, kur ziedotāju aktivitāte ir bijusi vairāk nekā 2 reizes lielāka nekā vidēji citur Latvijā, bet lielākā taromātos fiksētā summa, kas novirzīta labdarībai, ir 22,9 eiro. “Taromātos pieejamie ziedošanas virzieni tika izvēlēti ciešā sadarbībā ar Ziedot.lv. Viens no kritērijiem bija šo virzienu aktualitāte sabiedrības vidū, kā arī iedzīvotāju līdzšinējā iesaiste atbalsta sniegšanā konkrētajām iniciatīvām – tas dod pārliecību, ka iedzīvotāji būs motivēti ziedot kādam no šiem virzieniem arī taromātos,” skaidro M. Stūrītis.

Ar Ziedot.lv starpniecību saziedotie līdzekļi tiks novirzīti praktiskas palīdzības sniegšanai. Tā, piemēram, līdzekļi, kas tiks ziedoti ukraiņu bērniem, sniegs iespēju iegādāties ziemas apavus un apģērbu, nosegt dažādus veselības pakalpojumus un psiholoģisko atbalstu, kā arī iegādāties skolas piederumus. Dzīvnieku patversmēm novirzītā summa palīdzēs nosegt barības iegādes izmaksas, savukārt trūcīgiem senioriem tiks sniegta palīdzība ar dažādām ikdienas izmaksām – zāļu, pārtikas un malkas iegāde, zobu protēžu apmaksa u.c.

Kā veikt ziedojumu taromātā?

Veikt ziedojumu taromātā ir ļoti vienkārši – kad visi tukšie depozīta iepakojumi ir nodoti, lietotājam jāspiež uz ekrānā redzamās pogas “Ziedot” un jāizvēlas viens no trim labdarības virzieniem, kuram viņš vēlas novirzīt depozīta maksu. Sesijas noslēgumā nepieciešams apstiprināt veikto izvēli, nospiežot pogu “Ziedot!”. Pēc divkārtēja apstiprinājuma veikto ziedojumu nav iespējams atcelt.

Vienā darbības sesijā iespējams ziedot tikai vienam labdarības virzienam, taču, ja lietotājs vēlas ziedot arī citam virzienam, tad iepakojumi jānodod vairākos piegājienos, katru reizi izvēloties citu labdarības iniciatīvu. Savukārt, ja lietotājs vēlas ziedot tikai daļu no depozīta maksas, arī tad iepakojumi jānodod vairākos piegājienos – vienu daļu ziedojot, bet par otru daļu saņemot kuponu atprečošanai veikalā tāpat, kā tas darbojies līdz šim.

Ziedošanas projekts realizēts sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot.lv, kas uzņēmusies rūpes par saziedoto līdzekļu nogādāšanu līdz grūtībās nonākušajiem. Projekts tapis sadarbībā ar stratēģiskās komunikācijas aģentūras “VA Communications”, radošās aģentūras “Guilty Ogilvy”, mediju aģentūras “Inspired”, zvērinātu advokātu biroja “Ellex Kļaviņš” un taromātu ražotāja “Tomra Systems ASA” bezmaksas atbalstu.

Aktuālā informācija par depozīta sistēmu pieejama mājaslapā www.depozitapunkts.lv, kā arī “Depozīta punkts” Facebook un Instagram kontos.