SIEVIEŠU DIENA TUKUMA PUSĒ

Sievišķīgs kultūras baudījums

Jaunmoku pilī 8. martā 18:00 norisināsies īpašs koncerts “Veltījums Dāmām”, kurā uzstāsies dziedātājs Igo kopā ar sitaminstrumentālistu Aini Zavacki un taustiņinstrumentālistu un komponistu Jāni Strazdu. Igo, ne tikai dziedot, bet arī spēlējot vijoli, ukuleli un mutes harmonikas, piedāvās daudzveidīgu un īpašu muzikālo priekšnesumu. Koncerta laikā izskanēs arī Igo populārākie skaņdarbi, piemēram, “Bet dzīvē viss ir savādāk”, “Pilsētā, kurā piedzimst vējš” un citas iemīļotas dziesmas no viņa repertuāra. Šis vakars būs lieliska iespēja izbaudīt unikālu koncertu īpašā atmosfērā, svinot Sieviešu dienu. Biļetes šeit. Adrese: Rīgas – Ventspils šosejas 75.km, Jaunmokas, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 26187442, www.jaunmokupils.lv

Jaunpils pilī 8.martā plkst. 17:00 aizraujoša attiecību komēdija “Caurstaigājamā guļamistaba”. Režisors Imants Strads piedāvā smieklu pilnu izrādi, kurā vieni meli noved pie nākamajiem, līdz viss iegriežas neapturamā pārpratumu virpulī. Spraigi dialogi, negaidīti pavērsieni un asprātīgs sižets garantē lielisku vakaru. Nāciet baudīt teātri, kas uzjautrinās un iepriecinās! Biļetes – bezrindas.lv un Jaunpils pils kultūras centrā. Adrese: „Pils“, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 26101458, www.jaunpilspils.lv

8.marta plkst. 18:00 Tumes Kultūras namā aicinām uz Sieviešu dienas koncertu kopā ar PETERSONS BAND! Divās daļās izskanēs enerģiska un dzīvespriecīga mūzika, kas neļaus palikt sēžot – kājas pašas vedīs uz deju grīdu. Vakaru baudīsim pie galdiņiem, un ikviens aicināts ņemt līdzi uzkodas, kā arī pasākuma laikā būs iespēja baudīt Z/S “Kaspari” dzērienus. Dāmas, neaizmirstiet ielūgt arī stiprā dzimuma pārstāvjus – būs jautri un muzikāli koši! Adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 26332401

Lapmežciema Tautas namā 8.marta vakarā plkst. 19:00 Samanta Tīna kopā ar pianistu Haraldu Stenclavu aicina uz īpašu akustisko koncertstāstu – patiesu, emocionālu un dziļi personisku sarunu ar klausītāju. Šis būs muzikāls ceļojums cauri dzīves pieredzēm – stāsts par pārdzīvojumiem, kāpumiem un kritumiem, kas iedvesmo un motivē ticēt sev. Vakars solās būt sirsnīgs, romantisks un piepildīts ar skaistām melodijām. bilesuparadize.lv. Nāciet izbaudīt neaizmirstamu Sieviešu dienas koncertu! Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 20210083

martā plkst. 18:00 Tukuma pilsētas Kultūras nams aicina uz koncertu “Latviešu mīlas dziesmas”, kurā mīlestība izskanēs caur Latvijas gadalaiku noskaņām. Koncerta pirmajā daļā retro mūzikas atmosfērā atdzīvosies pagājušā gadsimta melodijas, godinot Elgu Igenbergu, Ringoldu Ori, Alfrēdu Vinteru un citus. Otrajā daļā skanēs mūsdienu latviešu komponistu darbi, atklājot mīlestības daudzveidību mūzikā. bilesuparadize.lv Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv

Kandavas Kultūras namā 8.marta plkst. 19:00 izskanēs Kaspara Antesa populārākās autordziesmas, kā arī latviešu un čigānu estrādes mīlas dziesmas. Muzikālo atmosfēru radīs arī Roberts Nejs (taustiņinstrumenti), Eduards Bariss (basģitāra) un Oskars Nejs (bungas). Šis būs vakars, kurā mūzika sildīs sirdis un mīlestība ieaudīsies katrā melodijā. bilesuparadize.lv Adrese: Kandavas kultūras nams, Lielā iela 28, Kandava, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 25771108, www.kandavaskulturasnams.lv

Īpaša Sieviešu dienas svinēšana 8.martā būs Šlokenbekas muižas krodziņā, kur plkst. 19:00 kopā ar leģendāro Viktoru Lapčenoku būs iespēja baudīt gardas vakariņas romantiskā atmosfērā, kur vakaru piepildīs skaista mūzika un neaizmirstamas melodijas. Šis būs lielisks veids, kā pavadīt svētkus sirsnīgā un muzikālā noskaņā! Adrese: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 29904147

Matkules Kultūras nams 8.martā plkst. 20:00 aicina uz sirsnīgu un muzikāli piepildītu Sieviešu dienas koncertu kopā ar šarmanto Elviju Gruzīti. Maigas balādes, aizraujošas melodijas un siltas emocijas – šis vakars būs īsts baudījums dvēselei un sirdij. Ļaujies mūzikai, kas liek pasmaidīt, sapņot un svinēt sievišķību! Biļetes cena 3 EUR, tā iegādājam kultūras nama kasē. Adrese: Matkules kultūras nams, “Tūjas”, Matkule, Matkules pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 25772208

Tango garšas kārpiņām

martā, plkst. 16:00 un 20:00, elegantajā Jaunmoku pilī tiks piedāvātas īpaši veidotas trīs kārtu vakariņas, kas atspoguļos sievišķību un izsmalcinātību. Aicinām pavadīt šo īpašo dienu izsmalcinātā atmosfērā, baudot sezonālas un izmeklētas garšas, kas apmierinās ikvienu gaumi. Vakariņas būs lieliska iespēja izbaudīt romantisku vakaru ar mīļoto vai ģimeni. Piedāvājums pieejams divos laikos – 16:00 un 20:00. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām veikt iepriekšēju rezervāciju. Adrese: Rīgas – Ventspils šosejas 75.km, Jaunmokas, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 26187442, www.jaunmokupils.lv

Zivju restorāns “Bermudas” 8.martā aicina uz īpašu Sieviešu dienas branču visas dienas garumā. Izvēlies sev ērtāko laiku no 12:00 līdz 14:30, no 15:00 līdz 17:30 vai no 18:00 līdz 20:30 un izbaudi gardus ēdienus, un uzkodas dažādām gaumēm. Būs kafija, ūdens, morss un dzirkstoši burbuļi īstai svētku noskaņai. Smalkas garšas un lieliska atmosfēra – ideāla kombinācija, lai palutinātu sevi un savus mīļos! Dalības maksa: 45 EUR, bērniem līdz 6 gadu vecumam – bez maksas, no 6 līdz 12 gadiem 22 EUR. Vietu skaits ierobežots, tāpēc rezervē vietu laicīgi. Adrese: Restorāns “Bermudas”, “Jūrnieki”, Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 20063225, www.bermudas.lv

“Malta Kappija” aicina uz elegantu Sieviešu dienas svinēšanu 8.martā ar austerēm, izsmalcinātām uzkodām un dzirkstošiem burbuļiem. Rezervē galdiņu un izbaudi vakaru gardā kompānijā! Dalības maksa: 25 EUR no personas, kas ietver 3 austeres, 2 uzkodas un glāzi crèmant. Pasākums norisināsies no plkst. 17:00 līdz pēdējam klientam. Laiks ļauties garšu baudījumam un īstai svētku noskaņai. Adrese: Pils iela 7, Tukums. Vairāk informācijas: 26410313

martā restorāns “Villa Anna” aicina uz īpašu svētku vakaru pie pašas jūras Apšuciemā. Viesus sagaida izsmalcinātas četru kārtu vakariņas, kas radītas ar mīlestību un rūpību, kā arī maģiska atmosfēra, ko papildinās Aivara Konuta ģitāras skaņas. Vakara gaitā varēs baudīt īstu gardēžu maltīti, dzīvo mūziku un jūras mieru, kamēr virs galvas mirdzēs zvaigžņotas debesis. Tā būs lieliska iespēja ļauties romantikai un svinēt sievišķību īpašā gaisotnē. . Adrese: Restorāns “Villa Anna”, Apšuciems, Engures pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 29385567, www.villaanna.lv

Aizrautīgas dejas līdz rīta gaismai

martā Slampes Kultūras pilī no plkst. 21:00 aicinām uz grandiozu Sieviešu dienas balli kopā ar grupu “Zelta kniede”! Dejas, lustīga mūzika un lieliska atmosfēra garantēta. Ieskandini svētkus ar draugiem un radiem, baudot neaizmirstamu vakaru labā kompānijā, nedrīkst aizmirst arī par groziņu, lai lustīga kustēšanās. Galdiņu rezervācija zvanot. Adrese: “Kultūras pils” , Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 28340610

Sieviešu dienas balle Jaunpils pilī kopā ar “Lauku muzikantiem”! Tieši 8.martā no plkst. 22:00 aicinām uz lustīgu un neaizmirstamu balli kopā ar “Lauku muzikantiem”! Dejas, jautra atmosfēra un lieliska mūzika garantēta! Ieejas maksa 10 EUR, un, lai svētku vakars būtu vēl omulīgāks, iesakām rezervēt galdiņus laicīgi. Aicinām ņemt līdzi arī savus groziņus, lai baudītu vakaru ar gardām uzkodām, taču darbosies arī pils kroga kafejnīca, kur varēs baudīt uzkodas un dzērienus. Svinēsim Sieviešu dienu skaisti un no sirds! Adrese: „Pils“, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 26101458, www.jaunpilspils.lv

Sieviešu diena ir jāsvin ar dejām un jautru noskaņojumu! Tādēļ 8.marta plkst. 21:00 Vānes kultūras namā aicinām uz sirsnīgu un lustīgu balli pie galdiņiem ar saviem groziņiem. Par deju ritmiem un lielisku atmosfēru rūpēsies Sandra un Madara. Ņem līdzi draugus, labu garastāvokli un ļaujies svētku burvībai! Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc galdiņus lūdzam rezervēt savlaicīgi. Adrese: Gaismiņas”, Vāne, Vānes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 29482777

8.martā arī Džūkstes Kultūras namā plkst. 21:00 būs lustīga Sieviešu dienas balle kopā ar pieredzējušo Talsu grupu “HALO!”. Četri lieliski mūziķi ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi parūpēsies par neaizmirstamu vakaru, spēlējot iemīļotas latviešu dziesmas un radot īstu svētku noskaņu. Rezervē galdiņu līdz 7. martam, zvanot. Dejas, dziesmas un lieliska atmosfēra garantēta! Adrese: “Biedrību nams”, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 27231136

Skaistumam, iedvesmai, spēkam!

Izveido savu kosmētikas komplektu jau 7. martā Pūres Kultūras namā kur plkst. 17:30 norisināsies radošā darbnīca kopā ar “Lawsonia pasākumi”. Dalībnieki varēs izgatavot savu lūpu balzamu, ziepes, skrubi un sejas masku, radot unikālu kosmētikas komplektu. Tā ir lieliska iespēja veltīt laiku sev, palutināt sevi un izbaudīt sievišķīgu atmosfēru. Dalība pasākumā iespējama tikai ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot. Adrese: “Vārpas”, Pūres pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 26633020

Sieviešu diena: 8.marta rītā 11:00 īpašā Kakao ceremonija Kandavā, kas veltīta sievišķās enerģijas atmodināšanai un iekšējai harmonijai. Šis būs maigs un dziedinošs rituāls, kurā apvienosies kakao maģija, cigun plūdums, šamaņu bungu ritmi un kristālu bļodu vibrācijas. Dalībnieces piedzīvos dziļu relaksāciju, iekšēju atklāsmi un iespēju veltīt laiku sev – kā ilgi gaidītam dvēseles apskāvienam. Ceremoniju vadīs sertificētās speciālistes Monta Grīnvalde un Inese Renckulberga, radot siltu un atbalstošu atmosfēru. Adrese: Daigones iela 16, Kandava, Kandavas pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 26412740

RAW fotostudijā 8.martā plkst 10:00 sāksies īpašs Sieviešu dienai veltīts pasākums, kurā dāmas varēs smelties iedvesmu, piedzīvot skaistuma radīšanas procesu un iemūžināt savu starojumu profesionālā fotosesijā. Pasākumu organizē Madara no Magic You Cosmetics un Zane no RAW fotostudijas, piedāvājot unikālu iespēju apvienot praktiskas zināšanas ar emocionālu un motivējošu pieredzi. Programmas ietvaros dalībnieces varēs piedalīties skaistuma krēma meistarklasē, uzzinot, kā izveidot individuāli piemērotu ādas kopšanas līdzekli. Tāpat paredzēta iedvesmojoša lekcija un praktiski uzdevumi, kas rosinās dalībnieces uzdrošināties sasniegt savus sapņus un vairos pašapziņu. Noslēgumā ikvienai būs iespēja piedzīvot profesionālu ekspress fotosesiju, lai iemūžinātu īpašo noskaņu un savu sievišķību. šeit. Vietu skaits ierobežots. Adrese: Pasta iela 11, Tukums. Vairāk informācijas: 22138734

Radi savu unikālo krūzīti pati! Aicinām uz īpašu porcelāna meistarklasi 8.martā plst. 12:00 “Cerannic” atvērtajā darbnīcā Tukumā kopā ar Anniju Kansku! Šī ir lieliska iespēja apgūt porcelāna veidošanas pamatus, ļauties radošam procesam un izbaudīt patīkamu atmosfēru sarunās un smieklos. Meistarklases laikā ikviens radīs savu unikālo krūzīti, kas kļūs par simbolu nesteidzīgiem miera mirkļiem ikdienā. Jāņem vērā, ka darbs tiek apdedzināts trīs reizes, tāpēc gatavo krūzīti varēs saņemt aptuveni pēc divām nedēļām. . Adrese: Elizabetes iela 2, Tukums. Vairāk informācijas: 28344637, www.cerannic.com

Īpašu Sieviešu dienas 8.marta pirts rituālu no plkst. 17:00 piedāvā “Dižpīlādžu” pirtnieki. Dāmas tiek aicinātas uz īpašu rituālu kas veltīts atpūtai, relaksācijai un sevis lutināšanai. Šis būs vakars, kurā iespējams ļauties mieram, dabas enerģijai un rūpēm par savu labsajūtu. Pasākuma laikā dalībnieces piedzīvos attīrošu skrubēšanos, sildošu un atslābinošu pēršanos ar dažādām pirtsslotām pieredzējušas pirtnieces vadībā, kā arī ķermeņa lutināšanu ar pirts medu. Vakaru papildinās nesteidzīgas sarunas, tēja un veselīgi našķi, radot harmonisku un piepildītu atmosfēru. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, vietu skaits ierobežots. Adrese: Darbnīcu ceļš 8, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācija: 29418929

Uz Sieviešu dienas Šokolādes meistarklasi Pūres Šokolādes muzejs muzejs aicina mammas, meitas, māsas un draudzenes uz īpašu meistarklasi 8.martā plkst. 11:00 un 14:00, lai gardi un radoši nosvinētu Sieviešu dienu. Dalībnieces iepazīs šokolādes pasaules noslēpumus un pašas gatavos gardas konfektes, trifeles un šokolādes tāfelītes. Pasākumā būs iespēja nogaršot siltu šokolādi un saņemt nelielu pārsteigumu. Ieejas maksa: pieaugušajiem 15 EUR, skolēniem un studentiem 12 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem 10 EUR. Adrese: Šokolādes muzejs, Pūre 9, Pūres pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 63180251, www.purechocolate.lv

Relaksēta atpūta un izsmalcinātas garšas piedāvā “Albatross Resort.” Nepalaid garām iespēju sevi palutināt un baudīt nesteidzīgu atpūtu! No 7. līdz 9. martam spēkā īpašais Sieviešu dienas piedāvājums – divu stundu relaksācija jaunajā SPA terasē un izsmalcināta svētku ēdienkarte restorānā Albatross. Vakariņas sāksies ar glāzi dzirkstošā vīna, kam sekos šefpavāra gatavots gardēžu ceļojums – aukstā un siltā uzkoda, pamatēdiens un deserts katrai gaumei. Piedāvājums pieejams arī bez SPA apmeklējuma, baudot tikai gastronomisko pieredzi. Vietu skaits ierobežots, tāpēc aicinām rezervēt savlaicīgi! Adrese: Albatrosa iela 18, Ķesterciems, Engures pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 257766 44, www.albatrossresort.lv

Rezervē savu tulpju klēpi laikus

Tuvojoties pavasara svētkiem, stādaudzētavā “Viduļi” tiek piedāvāta iespēja iegādāties svaigas, pašu audzētas tulpes, kas būs lielisks pārsteigums Sieviešu dienā un arī citos svētkos. Plašajā sortimentā pieejamas gan klasiskās, gan pildītās tulpes, lai ikviens varētu izvēlēties sev tīkamāko ziedu klēpi. Lai nodrošinātu vēlamo daudzumu un krāsu, pircēji aicināti veikt rezervāciju savlaicīgi, līdz 6. martam. Pasūtījumu var noformēt, rakstot WhatsApp, nosūtot vēlamo tulpju attēlu un daudzumu. Nenokavē iespēju iepriecināt sevi un savus mīļos ar pavasarīgiem ziediem! Darba laiks katru dienu no plkst. 8:00 līdz 20:00. Adrese: “Viduļi”, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 28776666,

Pavasara tuvošanos jūt arī stādaudzētavā “Celmu Pasaule”, ko iezīmē krāšņi saziedējušās tulpes, kas pieejamas iegādei ikvienam interesentam. Ziedus iespējams iegādāties uz vietas stādaudzētavā katru dienu no plkst. 8:00 līdz 20:00, izvēloties no dažādām krāsu variācijām. Īpaši Sieviešu dienai, ir iespējams veikt arī iepriekšēju rezervāciju, lai nodrošinātu vēlamo daudzumu svētku dienai. Lai rezervētu ziedus,zvani! Lai pavasaris ienāk ikvienā mājā ar skaistiem un košiem ziediem! Adrese: “Celmi”, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 29150122

Aktīvai atpūtai pie dabas

Relaksējoša meža pastaiga ar labbūtības praksēm Raudas mežā, kur harmoniski apvienosim dabas klātbūtni ar labbūtības prakses elementiem. Šī nesteidzīgā 3 km pastaiga notiks 8.martā plkst. 12:00 un vedīs uz Āža kalnu, ļaujot baudīt dabas mieru un atjaunot iekšējo līdzsvaru. Pārgājiena noslēgumā – kopīga tējas baudīšana un sarunas. Dalībniekiem ieteicams līdzi paņemt paklājiņu un nelielu uzkodu pie tējas. Pastaigu vadīs dabas prakšu zinātāja Evija Dziļuma. Adrese: Raudas mežs, Sēmes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 29677961

Tieši Sieviešu dienā, 8.martā dodies aizraujošā 25 km pārgājienā no Ķemeriem līdz Kauguru pludmalei! Plkst. 10:30 Ķemeru dzelzceļa stacijā sāksies piedzīvojums, kas vedīs caur unikāliem dabas objektiem un gleznainām ainavām. Maršrutā iekļauta Sēra dīķa apskate, atpūta pie Kaņiera ezera laipu takas ar līdzpaņemtām uzkodām, kā arī pastaiga gar Lapmežciema pludmali, lai pārgājienu noslēgtu Kauguru pludmalē. Gaidāms raits temps (5–6 km/h), kopējais ilgums – aptuveni 5,5 līdz 6,5 stundas.

Līdzi jāņem silti dzērieni un uzkodas, un neaizmirstam par laikapstākļiem atbilstošu apģērbu. Adrese: Ķemeru dzelzceļa stacija, Ķemeri, Jūrmala. Vairāk informācijas: 20685447

Savukārt 9. martā plkst. 11:00 aicinām uz aktīvu un dabas piepildītu pārgājienu Irlavas apkārtnē! Maršruta garums – aptuveni 12 km. Tā laikā baudīsim skaistus skatus un pavasarīgas noskaņas. Pārgājiena ilgums līdz 3,5 stundām, tāpēc izvēlamies piemērotu apģērbu un parūpējamies par ūdeni vai siltu tēju. Pulcēšanās Irlavas centra stāvlaukumā. Dalība bez maksas. Nāc un izbaudi kustību un svaigu gaisu lieliskā kompānijā! Adrese: Irlavas centra stāvlaukums, “Svēteļi”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 26176893

