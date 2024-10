Sākusies ikgadējā pieteikšanās konkursam «Bebr[a]s»

“Pērn konkursā sevi izaicināja vairāk nekā 30 000 skolēnu, par ko esam ļoti pateicīgi skolotājiem un vecākiem. Tāpat esam gandarīti, ka pērn 2023. gada konkursā piedalījās arī vairākas speciālās skolas, turklāt viena no tām – Smiltenes novada speciālā pamatskola – ar 100% skolas skolēnu dalību ierindojās Visma Skolu Indeksa godpilnajā 1. vietā. Tas nozīmē, ka konkurss ir iespēja ikvienam skolēnam attīstīt prasmes un atklāt sevī IT talantu. Kopā mēs varam celt skolēnu zināšanas un interesi par STEM mācību priekšmetiem,” norāda “Visma Enterprise” vadītāja Antra Zālīte.

“Bebr[a]s” ir lielākais skolēnu loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss 4.-12. klašu skolēniem. Vienlaicīgi tas norisinās vairāk nekā 70 pasaules valstīs. Konkursa laikā skolēni risina aizraujošus uzdevumus, kas interesantā veidā prezentē dažādus informātikas pamatprincipus un teorijas. Atšķirībā no mācību olimpiādēm, lai piedalītos konkursā “Bebr[a]s”, nav nepieciešamas specifiskas zināšanas – katrs skolēns aicināts piedalīties, neatkarīgi no sekmēm. Konkursa “Bebr[a]s” mērķis ir ilgtermiņā veicināt skolēnu interesi par datorzinātnēm un STEM priekšmetiem kopumā. Lai konkursam piešķirtu vēl lielāku pievienoto vērtību, ikviens skolotājs pēc konkursa saņem plašu materiālu ar konkursa uzdevumu skaidrojumiem, ko var izmantot tālākajā mācību procesā.

Skolēni var dalībai konkursā reģistrēties individuāli vai kopā kā klase. Konkursa 1. kārta norisināsies no 4. līdz 26. novembrim, kad dalībnieki sev ērtā laikā var pildīt kārtas uzdevumus. Pēc 1. kārtas 20 – 25 spēcīgākie skolēni no katras vecuma grupas ir aicināti piedalīties finālā, kas notiek nākamā gada sākumā. Trīs veiksmīgākie skolēni katrā no vecuma grupām konkursa noslēgumā saņem balvas, kas palīdzēs arī turpmāk attīstīt loģisko un algoritmisko domāšanu.

Pagājušā gadā “Bebr[a]s” konkursā piedalījās 30 458 skolēni no vairāk nekā 400 Latvijas skolām. Vairums no konkursa dalībniekiem pārstāv tieši Latvijas reģionu skolas – 74% no skolām, kas piedalījās konkursa 1. kārtā, bija skolas ārpus Rīgas. Visvairāk dalībnieku bija no Rīgas reģiona skolām – 26%, tām sekoja Vidzemes reģiona skolas – 23%, Kurzeme – 19%, Latgale – 17%, Zemgale – 15%.

Savu dalību konkursā var pieteikt: https://www.bebrs.lv