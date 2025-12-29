Sagaidām 2026. gadu Tukuma novadā!

Vecgada vakarā | 31. decembrī
Jaungada sagaidīšana Tukumā
Jaunā gada sagaidīšana Tukumā sola košu un enerģijas piepildītu svētku vakaru pilsētas centrā. Vakara noskaņu iesildīs DJ Saimona liktie ritmi, radot svinīgu un vienojošu atmosfēru. Tuvojoties gadu mijai, skanēs svētku uzrunas un uzziedēs krāšņs salūts, bet pēc tam svinības turpināsies dziesmās un dejās kopā ar grupu “Bermudu Divstūris”. Norises vieta: laukumā pie Tukuma novada pašvaldības, Talsu iela 4, Tukums. Norises laiks: 31.12.2025 no plkst. 23:30. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
Pēc jaunā gada sagaidīšanas un “Bermudu divstūra” koncerta, svinības turpināsies deju ritmos, ļaujoties mūzikai un brīvai svētku noskaņai. Ikviens tiek aicināts sanākt kopā ar vieglu prātu, labu enerģiju un smaidu, jo bārā “Disco Mojito” būs kārtīga ballīte, kurā valdīs prieks un pozitīvas emocijas. Norises vieta: Šēseles iela 1, Tukums. Norises laiks: 01.01.2026 no plkst. 00:30. Vairāk informācijas: 24662466
Jaungada sagaidīšana Kandavā
Kandavas Vecpilsētas promenāde kļūs par dzīvespriecīgu satikšanās vietu Jaunā gada sagaidīšanai. Vakaru piepildīs dejas DJ ritmos un sirsnīgi novadnieku sveicieni, radot īpašu kopības sajūtu. Svētku gaisotnē būs iespēja satikties, baudīt mūziku un kopā ieskandināt jaunu sākumu. Kandavas vecpilsēta aicinās ļauties svētkiem, priekam un neaizmirstamiem gada pirmajiem mirkļiem. Norises vieta: Kandavas Promenāde, Kandava, Tukuma novads. Norises laiks: 31.12.2025 plkst. 23:00. Vairāk informācijas: 25771108
Vēl pirms gadu mijas | 30. decembrī
Muzikāli izklaidējošs šovs “Sapnis Vecgada naktī”
Muzikāli izklaidējošais gadumijas šovs sola divu stundu garu ceļojumu dziesmās, humorā un pārsteigumos. Skatītājus priecēs iemīļotas latviešu melodijas un pasaules hiti dzirkstošā, teatrālā izpildījumā, ko radīs plaša un harizmātiska aktieru un dziedātāju komanda. Izrādes noskaņu papildinās dejotāji, spilgta scenogrāfija, gaismu spēles un dzīvais muzikālais pavadījums. Šis būs vakars, kurā pirmspēdējā gada nakts pārtaps sapnī, kas piepildīts ar prieku, smiekliem un svētku sajūtu. Tie, kas šo šovu jau redzējuši, saka – noteikti jāiet! Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 30.12.2025 plkst. 19:00. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
Vecā gada nakts orientēšanās Pūrē
Vecā gada nakts orientēšanās Pūrē aicinās piedzīvot aktīvu un aizraujošu gada noslēgumu ziemīgā noskaņā. Tumsā izgaismots piedzīvojums pārbaudīs orientēšanās prasmes, ātrumu un komandas sadarbību, pārvēršot Vecgada vakaru dinamiskā izaicinājumā. Dalībniekiem būs iespēja apvienot kustību ar sacensību garu, sekojot maršrutam un risinot uzdevumus digitālā vidē. Šis būs neierasts un enerģisks veids, kā Veco gadu pavadīt kustībā un ar piedzīvojuma garšu. Sākuma vieta: pie Pūres centrālās egles, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 30.12.2025 plkst. 17:00. Dalība: bez maksas. Vairāk informācijas: 26181525
Vecgada balle Matkulē
Vecgada pavadīšanas ieskaņas balle Matkulē aicinās pavadīt vakaru sirsnīgā un dzīvespriecīgā atmosfērā. Par muzikālo noskaņu rūpēsies grupa “Galaktika”, piedāvājot dejas un labi zināmas melodijas visa vakara garumā. Pasākums norisināsies pie galdiņiem, radot mājīgu vidi sarunām, dejām un kopīgai svinēšanai. Šī būs lieliska iespēja veco gadu pavadīt ar mūziku, smaidiem un labu noskaņojumu. Norises vieta: Matkules kultūras nams, “Tūjas”, Matkule, Matkules pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 30.12.2025 plkst. 22:00. Ieejas maksa: 10 EUR. Vairāk informācijas: 25772208
Gadu mijas balles novadā | 31. decembrī
Jaunā gada sagaidīšana Smārdē
Jaunā gada sagaidīšanas balle Smārdes Kultūras centrā aicinās būt kopā ar citiem prieka, mūzikas un deju piepildītā atmosfērā. Vakaru caurvīs svētku noskaņa, kurā netrūks smieklu, kustības un kopā būšanas prieka. Par muzikālo gaisotni parūpēsies grupa “Vēja runa”, radot noskaņu gan dejām, gan svinīgai gadumijas sagaidīšanai. Šis būs vakars, kas pārtaps skaistās atmiņās un iedvesmojošā Jaunā gada sākumā. Aicinājums ņemt līdzi groziņus. Norises vieta: “Smārdes pamatskola”, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 31.12.2025 plkst. 21:00. Ieejas maksa: 5 – 20 EUR. Vairāk informācijas: 27133774
Gatsby stila Vecgada balle Engurē
Engures kultūras nams gadu mijā pārtaps par greznu 20to gadu iedvesmotu svinību telpu, kur valdīs elegance, šarms un svētku mirdzums. Balles ritmu noteiks grupa “Melody Makers”, radot īstu Gatsby laikmeta noskaņu ar izsmalcinātu skanējumu. Apmeklētāji aicināti savā apģērbā iekļaut atbilstošu apģērbu, papildinot vakaru ar spīguļiem, bārkstīm un glamūru. Aicinājums ņemt līdzi groziņus. Norises vieta: Engures kultūras nams, Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 31.12.2025 plkst. 22:00. Ieejas maksa: 5 EUR. Vairāk informācijas: 28335898
Jaunā gada karnevāls
Jaunpils karnevāls “Mana pasaka”
Jaunpils pils, kā jau ierasts, tūlīt pēc Jaunā gada iestāšanās pārvērtīsies par pasakainu karnevāla pasauli, kur senie mūri atdzīvosies krāsās, mūzikā un noslēpumos, jo janvāria pirmajā sestdienā noritēs tradicionālais Jaungada karnevāls. Apmeklētāji kļūs par pasaku tēliem un būs aicināti iejusties maģiskā stāstā, kurā saplūdīs realitāte ar iztēli. Karnevāls radīs iespēju izdzīvot brīnumu un atklāt katra paša pasaku. Šis būs vakars, kurā fantāzija kļūs par galveno viesi un svētku noskaņa valdīs ik solī kopā ar grupām “Credo” un “Mazais princis”. Norises vieta: Jaunpils pils, “Pils”, Jaunpils, Tukuma novads. Norises laiks: 03.01.2026 plkst. 20:00. Vairāk informācijas: 26101458, www.jaunpilspils.lv
