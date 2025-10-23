Rudens piedzīvojumi Tukuma novadā

ĢIMENEI | “Cinevilla Danger Fest”
Iegremdējies “Aizmirsto sapņu pilsētā” kinopilsētā Cinevilla, kur sapņi kļūs par īstenību un maģija virmo katrā stūrī! Burvji, iluzionisti, akrobāti un klauni saplūdīs ar vidi, pārsteidzot ar katru soli. Lāzeršovi, gaismu spēles un izcilas performances uz lielās skatuves radīs neaizmirstamu ceļojumu starp realitāti un sapņiem. Katrs brīdis šeit kļūs par brīnumainu piedzīvojumu. Norises vieta: Kinopilsēta “Cinevilla”, “Vidusvecvagari”, Slampes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 24.10. – 01.11.2025 no plkst. 18:00. Vairāk informācijas: 29366654, www.cinevilladangerfest.lv
LABJŪTE | Gongu skaņu meditācija
Skaņu ceļojums cauri visuma plašumiem atjaunos ķermeņa līdzsvaru un iedvesmos iekšējo mieru Gongu skaņu meditācijā Lapmežciemā. Plutona un Fen gongi, Tibetas un Nepālas dziedinošie trauki un citi instrumenti radīs rezonansi, kas atslābinās un dziedinās. Evita Sarma vedīs cauri skaņu pasaules vibrācijām, piedāvājot neaizmirstamu meditācijas pieredzi. Katrs brīdis plūdīs harmonijā un iedvesmos atklāt iekšējo mieru. Norises vieta: Lapmežciema Tautas nams, Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 24.10.2025 plkst. 18:00. Vairāk informācijas: 29348883
TEĀTRIS | “Kopdzīves ģenerālmēģinājums”
Joku un pārsteigumu pilna ģimenes dzīve atklāsies komiskās un jocīgās situācijās izrādē “Kopdzīves ģenerālmēģinājums” Jaunpils pilī. Režisors, dramaturģe un aktieri radīs spēli starp realitāti un humoru, kurā ikviens varēs atpazīt sevi. Izrāde risinās jautājumu “kurš kuru?” vieglā un jautrā tonī, saglabājot smieklu un neparedzamības burvību. Norises vieta: Jaunpils pils, “Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 24.10.2025 plkst. 19:00. Vairāk informācijas: 26101458, www.jaunpilspils.lv
KONCERTS | “Pastaiga pa Vīni”
Daniils Bulajevs un Agnese Egliņa apvienos klasisku eleganci ar virtuozu enerģiju, radot spilgtu Vīnes mūzikas atmosfēru piektdienas vakarā Tumē. Franča Šūberta liriskās melodijas, Mocarta elegance un Brāmsa žilbinošie skaņdarbi saplūdīs ar Vēbera un Šēnberga izsmalcinātajiem meistardarbiem. Koncerts piedāvās gan emocionālu dziļumu, gan smalku muzikālo niansi. Vijoles un klavieru saspēle radīs neaizmirstamu muzikālo piedzīvojumu. Norises vieta: Tumes kultūras nams, Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 24.10.2025 plkst. 19:00. Vairāk informācijas: 26332401
ATPŪTA DABĀ | Rudens atspulgs Viesatas upē
Sestdien Latvijas Dabas fonds aicina iepazīt Viesatas upes krāšņo rudens ainavu, dodoties pārgājienā pa upesloku taku. Aptuveni 8 kilometru garais ceļojums ļaus atklāt upes noslēpumus un izzināt dabas daudzveidību, baudot ainavas košās rudens krāsas. Dr. geogr. Agnese Priede stāstīs par apkārt redzamajiem dabas procesiem un floras bagātībām, radot izglītojošu un aizraujošu pieredzi. Norises vieta: Viesatu upesloku taka, Irlavas pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 25.10.2025 plkst. 10:00. Ieeja: bezmaksas. Vairāk informācijas: 28445748, pieteikšanās ŠEIT
TIRDZIŅŠ | Rudens tirgus Irlavā
Sestdien Rudens tirgus Irlavā atklās vietējo audzētāju, amatnieku un mājražotāju piedāvājumu. Pasākums būs piepildīts ar bērniem draudzīgām aktivitātēm un muzikāliem priekšnesumiem. Tirgus radīs sirsnīgu kopā būšanu un lustīgu noskaņu, ienākot rudenīgajai atmosfērai. Norises vieta: Irlavas centrs pie radošās mājas “Ostiņas”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 25.10.2025 plkst. 12:00. Vairāk informācijas: 28668486
DEJA | Deju kolektīvam “Vidums” – 20
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “VIDUMS” iedvesmo ar dzīvesprieku, spēku un pārliecību, kas vieno dejotājus jau 20 gadus. Katrs solis un ritms stāsta par draudzību, neatlaidību un mīlestību pret deju. Krāsainais stāsts sestdienas vakarā Tukumā atspoguļos kolektīva kopīgo ceļu un nākotnes sapņus. Dejotāju enerģija un prieks aicina svinēt kopā un iedvesmoties. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 25.10.2025 plkst. 18:00. Ieeja: bezmaksas. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
SARUNU VAKARS | Andris Bulis, sarunas un dzeja
Vakars Kandavas Vīna namā plūdīs dzejas improvizācijās, sarunās un kopīgās pārdomās, atklājot jaunus skatupunktus un sajūtas. Dzeja, brīvi un neparedzami plūstot, radīs unikālu pieredzi un sajūtas ik brīdi. Aktieris un arī dzejnieks Andris Bulis aicinās atklāt dzejas ceļu, kur katrs mirklis var aizvest uz negaidītu domu un emociju pasauli. Vakars kļūs par neaizmirstamu radošu piedzīvojumu. Norises vieta: Kandavas Vīna nams, Ūdens iela 2, Kandava, Tukuma novads. Norises laiks: 25.10.2025 plkst. 19:00. Vairāk informācijas: 22320214
