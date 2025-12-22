Portālā filmas.lv – leļļu filmas Ziemassvētkiem visā pasaulē

Režisors Jānis Cimmermanis (1950) šāgada 9. decembrī svinēja 75 gadu jubileju, un tas ir lielisks iemesls apkopot vienā svētku izlasē viņa darbību leļļu animācijā 40 gadu garumā, godinot režisora ieguldījumu Latvijas un pasaules animācijas kino vēsturē.
- gadā diplomētais leļļu teātra režisors Cimmermanis ieradās Rīgas kinostudijas leļļu filmu grupā, un leģendārais klasiķis Arnolds Burovs ļāva jaunajam entuziastam izmēģināt roku pirmajā īsfilmā – tā tapa Mežsarga mazdēls un… (1985), senākā filma šajā jubilejas kolekcijā. Jau nākamajā filmā Dzīvais draugs (1987) režisors Cimmermanis satikās ar mākslinieku, vēlāk arī scenāristu un producentu Māri Putniņu, un izveidojās stabilākais un ilglaicīgākais tandēms Latvijas kinovēsturē – vairāk nekā 35 gadus viņi strādāja kopā, 90. gados izveidojot neatkarīgo studiju Animācijas Brigāde un radot lielāko daļu no Latvijas leļļu animācijas zelta fonda. Jāpiebilst, ka studijas Animācijas Brigāde darbība ir īpaša arī pasaules mērogā, jo pat šajā vispārējās datorizācijas laikmetā jau ilgus gadus neatlaidīgi kopj augstu vērtējamo roku darba tradīciju, veidojot un kustinot „dzīvas lelles”.
Iespējams, populārākais Cimmermaņa un Putniņa kopīgais izgudrojums ir leļļu īsfilmu seriāls Avārijas brigāde – trīs enerģiski vīriņi, Bembelats, Sīlinks un Poteriks, dodas palīgā ikvienam jebkuros sarežģījumos, vienīgi rezultātā var gadīties sacelt vēl lielāku jucekli… Šajā jubilejas kolekcijā iekļautas kopā 13 Avārijas Brigādes cikla īsfilmas, un septiņas nāk no pašiem pirmsākumiem, kad tapa cikla pirmās filmas Gulbis (1991) un Piemineklis (1991), vēlāk arī Lidosta (1992), Ziemassvētki (1994), Torte (1995), Iesnas (1996) un Parlaments (2000).
Īpašs sveiciens diasporas skatītājiem ir sešas jaunākās cikla īsfilmas, kas atspoguļo jaunu pavērsienu un starptautisku vērienu glābējkomandas darbībā – kopš 2012. gada Avārijas brigādes vīri dodas uz izsaukumiem dažādās Eiropas valstīs – Spānijā (Korrida, 2012), Zviedrijā (Vāsa, 2013), Itālijā (Tornis, 2015), Francijā (Parīzes noslēpumi, 2018), Anglijā (Londonas brīvdienas, 2019) un Grieķijā (Grieķijas dārgumi, 2020).
Studijas Animācijas brigāde darbībai vispār raksturīga īsfilmu veidošana atsevišķos ciklos, kurus vieno galveno varoņu tēli; pirmais šāds cikls bija vācu literāta Vilhelma Buša iedvesmotās Resgalības ar pirmo filmu Ziema (1990). Hronoloģiski trešais cikls studijā tika iecerēts pašiem mazākajiem skatītājiem jau no trīs gadu vecuma, seriāla Munks un Lemijs tēlus izdomāja mākslinieks Pauls Timrots un vēlāk slavenus visā pasaulē padarīja režisors Nils Skapāns, bet arī Jānis Cimermanis ir veidojis vienu filmu šajā ciklā – Degunradzis (1993).
Svētku un jubilejas izlasē ietilpst arī dažas neatkarīgas filmas – piemēram, spilgtā Poēm pa kulšen (2003), kura skan ventiņu mēlē un apgādāta ar latviešu valodas subtitriem, lai skatītājiem krāšņais dialekts būtu saprotams. Filmas pamatā ir dzejnieka Friča Dziesmas trimdā sarakstītais dzejojums, ko viņš parakstīja kā Ālant’ Vilis; skaista sakritība, ka filmā šo poēmu ierunājusi aktrise Velta Skurstene (1930–2022), kurai 19. decembrī apritēja 95. jubileja.
Jāņa Cimmermaņa jubilejas izlasē iekļauta arī asprātīgā īsfilma Latvietis (2007), kur Māra Putniņa scenārijs deviņu minūšu laikā atraktīvi izstāsta visu Latvijas vēsturi daudzu gadsimtu garumā, un starptautiski ievirzītā Lācis nāk! (2008), kuras tapšanu iedvesmojis patiess notikums – Latvijas lācis ziemā pa ledu aizmaldījies uz Igaunijas Roņu salu un sacēlis tur lielus uztraukumus.
Svētku izlasi papildina pilnmetrāžas animācijas filma – Māra Putniņa grāmatās balstītais mežonīgo pīrāgu stāsts Lielais Indriķis (2023), kur visas darbojošās personas ir kulinārijas izstrādājumi – pīrāgi, pelmeņi, biezpienrauši, pankūkas un tamlīdzīgi. Filmas darbība notiek kādā Latvijai līdzīgā zemē Baltainē un tās galvenais varonis ir speķa pīrāgs Indriķis, kurš vada tautiešus cīņā pret svešzemju iebrucējiem.
Režisora Jāņa Cimmermaņa jubilejas kolekcija NKC portālā filmas.lv veidota sadarbībā ar studiju Animācijas brigāde, Latvijas Nacionālā arhīva Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu (LNA VKFFDA) un Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC).
Kolekcijā iekļautās filmas no 20. decembra līdz 5. janvārim skatāmas bez maksas visā pasaulē.
Ziema ir atnākusi. Senču Dievi ir godāti. Un maģija ir atgriezusies. Latvija top lai svētīta!
Mūsu zeme. Mūsu Dievi. Mūsu Dievietes. Mūsu tradīcijas: rituāli un maģija. Ziemas saulgriežus svin trīs dienas! Svinam!