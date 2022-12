Plāno sadalīt Slampes un Džūkstes pagastus

Sāk kārtot formalitātes

Kā sēdē skaidroja juriste Lelde Bičuša, no pašvaldības vadības bija saņemts uzdevums organizēt Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes reorganizāciju: “Pamatojums tam ir, ka abos pagastos ir liels iedzīvotāju skaits – 1827 Slampē un 1411 – Džūkstē (Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem šī gada 1. jūlijā. – Red.), liels kopīgo ceļu garums un reģistrēto uzņēmumu skaits. Līdz ar to efektīvāk būtu šīs teritorijas pārvaldīt, ja vienotā pārvalde tiktu sadalīta. To plānots darīt jau no 2023. gada 1. februāra, izveidojot divās jaunas iestādes – Slampes pagasta pārvaldi un Džūkstes pagasta pārvaldi. Tiks izveidota likvidācijas komisija, kas veiks inventarizāciju un pārņems dokumentus, lai pēc tam nodotu tos jaunajām iestādēm. Vēl tiks brīdināti pagastu darbinieki, ka viņiem mainīsies darba devējs.”

Uz vakanto vietu būs konkurss

Saskaņā ar Darba likuma 118. pantu, kā skaidroja L. Bičuša, līdzšinējai Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītājai Dacei Polei tiks piedāvāts darbs vienā vai otrā jaunajā iestādē. Atkarībā no tā, kādu amatu D. Pole izvēlēsies vai arī, ja neizvēlēsies nevienu, uz vakanto vietu vai vietām tiks organizēts konkurss. Pārējie darbinieki, cik zināms, paliks savās darba vietās, turklāt nav plānots to skaitu palielināt. To, ka nevienā no pārvaldēm nav domāts palielināt darbinieku skaitu, apstiprināja arī D. Pole, kas piedalījās sēdē, taču vaicāta, vai vēlas izteikt arī savu viedokli, no plašākiem komentāriem atteicās.

P.S. Gala lēmums tiks pieņemts domes sēdē, kas plānota 28. decembrī 9.00.