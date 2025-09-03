No punktošanas līdz balsīm mežā. Pasākumi nedēļas nogalē

MĀKSLA | Punktošanas meistarklase “Gārdenstrītā”
Radošajā kultūrvietā “Gārdenstrīta” piektdien, 5.septembrī notiks punktošanas meistarklase Daces Laukmanes vadībā. Nodarbības laikā dalībnieki iepazīs šo meditatīvo tehniku un paši radīs nelielu glezniņu no simtiem punktiņu, ko pēc meistarklases varēs ņemt līdzi mājās. Dace ikdienā darbojas reklāmas jomā, bet brīvajos brīžos radoši izpaužas punktošanā un hennas mākslā. Norises vieta: Radošā telpa “Gārdenstrīta”, Dārza iela 15, k.1, Tukums. Norises laiks: 05.09.2025 plkst. 18:30. Vairāk informācijas: 26811927
LITERATŪRA | Muzikāli literārs vakars Valdeķos
Valdeķu kultūras namā septembra sākums iekrāsosies dzejas un glezniecības noskaņās. Piektdienas muzikāli literārā vakara programmā “Sarunas Divās pasaulēs” ar dzejnieci Dagniju Gudriķi un gleznotāju Aivu Ausekli, kas skatītājiem atklās dzejas un vizuālās mākslas mijiedarbību. Vienlaikus tiks atklāta arī Aivas Ausekles gleznu izstāde “Divas pasaules”, ļaujot iegrimt krāsu un vārdu simbiozē. Atmosfēra solās būt īpaši sirsnīga.
Norises vieta: Valdeķu kultūras nams, Valdeķi, Kandavas pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 05.09.2025 plkst. 18:30. Ieejas maksa: bezmaksas. Vairāk informācijas: 63126037
ĢIMENEI | “Ko naktī runā mežs”
Mežs naktī atdzīvosies 5. un 6. septembra vakaros atpūtas kompleksā “Valguma pasaule”, kur Baskāju taka pārtaps par noslēpumainu ceļojumu. Viesi aicināti ļauties gaismu instalāciju spēlēm, klausīties dabas balsīs, vērot deju un mūzikas saspēli ar apkārtējo vidi. Tā būs pavisam citāda pieredze – mistiska, jutekliska un reizē mierpilna. piemērota gan romantiskam vakaram divatā, gan neaizmirstamam piedzīvojumam ar bērniem. Norises vieta: “Valguma pasaule”, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 05.- 06.09.2025 plkst. 18:30. Dalības maksa: 2 – 8 EUR. Vairāk informācijas: 26705817
SVĒTKI | Šlokenbekas muižas svētki
Sestdien, 6. septembrī Šlokenbekas muiža atkal uzņems viesus svētku noskaņās. Muižas pagalmā un parkā notiks krāšņs gadatirgus ar vietējo amatnieku, stādu audzētāju un mājražotāju piedāvājumu. Visu dienu skanēs mūzika, notiks deju priekšnesumi un pat cirka šovs, bet mazākos apmeklētājus gaidīs radošas darbnīcas un rotaļas. Vakara kulminācijā – pulksten 18:00 īpašs koncerts ar RTU vīru kori “Gaudeamus” un etno roka grupu tautas mūzikas ciklā “Pagānu gadagrāmata”. Muižas mūri šajā dienā atdzīvosies īpaši skaisti.
Norises vieta: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 06.09.2025 plkst. 10:00 – 19:00. Vairāk informācijas: 29904147
MĀKSLA | Eko print meistarklase Sēmē
Sestdienas rītā Sēmē rokdarbnieču rokas prasmīgi savienos tradīcijas un mūsdienu radošumu. Šoreiz meistarklasē būs iespēja apgūt T–kreklu batikošanu un veidot atspiedumus ar augiem. Šī būs meistarklase, kurā saplūdīs krāsu un dabas sinerģija uz auduma, pēc kuras katrs dalībnieks dosies mājās ar paša radītu un pavisam unikālu apģērbu. Norises vieta: “Bebri”, Sēmes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 06.09.2025 plkst. 11:00. Dalības maksa: bezmaksas. Vairāk informācijas: 29355862
BĒRNIEM | Leļlu izstādes “Lielais Indriķis” atklāšana
Džūkstes Pasaku muzejs sestdien, 6. septembrī atklās īpašu izstādi. Tajā būs skatāmas lelles un dekorācijas no filmu studijas “Animācijas Brigāde” pirmās pilnmetrāžas leļļu animācijas filmas “Lielais Indriķis” (2023). Bērniem tā būs iespēja sastapt iemīļotos varoņus tuvplānā, bet pieaugušajiem – atgriezties bērnības fantāzijās un uzzināt vairāk par filmu tapšanas aizkulisēm. Izstāde radīta pēc Māra Putniņa romāna “Mežonīgie pīrāgi un Lielais Indriķis” motīviem un sola prieku gan ģimenēm, gan animācijas cienītājiem.
Norises vieta: Džūkstes Pasaku muzejs, “Lanciņu skola”, Lancenieki, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 06.09.2025 plkst. 13:00. Ieejas maksa: izstādes atklāšanas pasākumā bezmaksas, pārējā laikā ar muzeja biļeti. Vairāk informācijas: 29904147
DĀRZU MĪĻOTĀJIEM | Meistarklase “Kā padarīt dārzu par prieku nevis darbu”
Svētdien, 7. septembrī dārzniece un ainavu arhitekte Dace Lukševica aicina ciemos pie sevis tos, kam patīk košumdārzi. Pasākumā laikā iepazīšanās ar Daces dārzu un saruna ar padomiem, kā veidot viegli kopjamu un skaistu dārzu, kas sagādā prieku, nevis rūpes. Līdzi aicinājums ņemt līdzi jautājumu sarakstu, ko uzdot Dacei, spilvenu vai pledu, lai ērti uzturēties dārzā.
Norises vieta: Lejas iela 1, Tukums. Norises laiks: 07.09.2025 plkst. 11:00-13:00. Vairāk informācijas: 29177195
Plašāka informācija par pasākumiem un apskates vietām, kā arī informācija, ko darīt, kur paēst vai nakšņot Tukuma apkārtnē, meklējama Tukuma tūrisma informācijas centra mājas lapā www.visittukums.lv
