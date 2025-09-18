No dzejas līdz dejām – Tukuma novada nedēļas nogales krāsas

Dzejas dienas 2025 Tukumā
Dzejas diena ir ikgadējs svētku brīdis, kad vārdi kļūst par tiltu starp sirdīm un domām. To Latvijā atzīmē kopš 1965. gada, popularizējot gan latviešu autoru daiļradi, gan radošu pašizpausmi ikvienam. Šī diena aicina klausīties, lasīt un radīt – ļaut domām lidot un iedvesmai plūst brīvi. Dzejas dienas ir iespēja piedzīvot dzeju visdažādākajās formās un atrast sev tuvākos vārdus.
Tukuma bibliotēka | “Dzejas kamolītis”
Tukuma bibliotēkā bērni un vecāki aicināti piedzīvot Jāņa Baltvilka dzeju citādi – klausoties, sacerot un ierakstot savas domas kopīgā Dzejas kamolītī. Katrs vārds, kas ietīts šajā simboliskajā kamolā, kļūs par daļu no kopīga ceļojuma no sirds uz sirdi. Tā ir iespēja ģimenēm atklāt dzejas burvību rotaļīgā un radošā veidā. Norises vieta: Tukuma bibliotēka, Šēseles iela 3, Tukums, Tukuma novads. Norises laiks: 18.09.2025 plkst. 11:00. Ieeja: bezmaksas. Vairāk informācijas: 63182156
Fīrekera gāte | “Mīla pie senajiem mūriem”
Pie Tukuma luterāņu baznīcas Fīrekera gātē skanēs dzejas kompozīcija “Kad rozes ar kokiem sarunājas” – 16 autoru radīts stāsts par mīlu un laikmeta noskaņām. Tajā savīsies gan Tukuma literātu, gan Latvijas klasiķu rindas, kas izskanēs teātra un mūzikas mākslinieku priekšnesumā. Veltījums Tukuma pirmajam dzejniekam Kristofam Fīrekeram kļūs par dzīvu liecību mūsu literārajām tradīcijām. Norises vieta: Tukuma Ev. luteriskā baznīca, Fīrekera gāte, Brīvības laukums 1, Tukums. Norises laiks: 18.09.2025 plkst. 19:00. Ieeja: bezmaksas. Vairāk informācijas: 26373318
Tukuma bibliotēka | “Dzeja kāpj debesīs”
Tukuma bibliotēkas Jumta terase pārvērtīsies par dzejas skatuvi, kurā skanēs gan Tukuma autoru, gan ikviena drosmīgā dzejas dienu dalībnieka darbi. Brīvais mikrofons aicinās ļaut domām un rindām vērpties vienotā ritmā. Neierasta vide dzejai radīs īpašu iedvesmas noskaņu. Norises vieta: Tukuma bibliotēka, Šēseles iela 3, Tukums, Tukuma novads. Norises laiks: 20.09.2025 plkst. 12:00. Ieeja: bezmaksas. Vairāk informācijas: 63182156
Sports, kultūra un tradīcijas Tukuma pusē
Sports | Latvijas orientēšanās nakts 2025 Engurē
Tukuma novadā aizraujošās rogaininga sacensības Latvijas Orientēšanās nakts ietvaros norisināsies Engurē. Komandas trīs stundu laikā ar kartes palīdzību meklēs kontrolpunktus, plānojot savu stratēģiju un maršrutu. Tā būs lieliska iespēja pārbaudīt izturību, veiklību un komandas garu neparastā nakts piedzīvojumā. Norises vieta: Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 19.09.2025 plkst. 18:30. Dalības maksa: bezmaksas, iepriekš piesakoties. Vairāk informācijas: 27843281
Gadatirgus | Rudens veltes Pūrē
Pūrē sagaidāms Rudens gadatirgus ar bagātīgu sezonas ražu, gardumiem un amatnieku darinājumiem. Tirgū varēs iegādāties svaigus augļus, dārzeņus un mājražotāju labumus, kas iederēsies gan svētku galdā, gan ikdienā. Norises vieta: Pūres centrs Rīgas-Ventspils šosejas malā, Pūre, Pūres pagasts, Tukums novads. Norises laiks: 19.09.2025 plkst. 14:00. Ieeja: bezmaksas. Vairāk informācijas: 29100681
Sarunas | Tikšanās ar seriāla “Nelūgtie viesi” aktieriem
Kandavas Vīna namā skatītājiem būs iespēja satikt seriāla “Nelūgtie viesi” aktierus Andri Daugaviņu un Andreju Alenu. Vakarā atklāsies aizkulišu stāsti, negaidīti kuriozi un pirmie aktieru iespaidi par topošo seriālu “Ķīlnieki”. Draudzīga atmosfēra un dzīvas sarunas ļaus ieraudzīt ekrāna varoņus no cita skatu punkta. Norises vieta: Kandavas Vīna nams, Ūdens iela 2, Kandava, Tukuma novads. Norises laiks: 19.09.2025 plkst. 20:00. Ieejas maksa: 15 EUR. Vairāk informācijas: 22320214
Tradīcijas | Baltu Vienības diena
Jaunsātu pusē atkal atdzīvosies viduslaiku gars ar amatnieku darbnīcām, cīņu paraugdemonstrējumiem un seno spēkratu šāvieniem. Viesosies folkloras kopas, vēstures rekonstrukciju klubi un vēsturnieki, kas ļaus izjust baltu pagātni caur stāstiem un darbību. Pasākums būs īsti svētki visai ģimenei ar iespējām iemēģināt roku senajās prasmēs un izbaudīt īpašu svētku gaisotni. Norises vieta: “Garkrogs”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 20.09.2025 plkst. 12:00. Ieeja: bezmaksas. Vairāk informācijas: 22320214
Koncerts | Koncertstāsts “Cauri laikiem”
Vakars, kurā latviešu estrādes mūzika iegūs jaunas skaņas un skatuves elpu. Koncertstāsts aizvedīs klausītājus cauri laikiem, atklājot iemīļotas melodijas mūsdienīgās aranžijās. Šis būs muzikāls ceļojums, kas apvienos nostalģiju ar svaigu skatījumu uz latviešu estrādes klasiku. Norises vieta: Tumes kultūras nams, Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 20.09.2025 plkst. 18:00. Ieejas maksa: 5 EUR. Vairāk informācijas: 26332401
Mūzika | Viktors Lapčenoks Jaunpilī
Jaunpilī izskanēs silts un sirsnīgs koncerts kopā ar leģendāro Viktoru Lapčenoku. Dziedātāja balss un skanīgās melodijas atgādinās par latviešu zelta fonda dziesmām, kas iemīļotas vairākām paaudzēm. Vakars sola gan muzikālu piedzīvojumu, gan satikšanos ar atmiņām. Norises vieta: Jaunpils Dzirnavu šķūnis, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 20.09.2025 plkst. 19:00. IVairāk informācijas: 26101458
Dejas | Rudens balle Valdeķos
Valdeķos rudenī iemirdzēsies dejas, mūzika un satikšanās prieks. Balles viesus izklaidēs Jānis Kalniņš no grupas “Roja”, dāvājot labi pazīstamas un līksmas melodijas. Vakars solās būt enerģisks un dejām bagāts. Iepriekšēja galdiņu rezervācija vēlama. Norises vieta: Valdeķu kultūras nams, Valdeķi, Kandavas pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 20.09.2025 plkst. 22:00. Ieejas maksa: 10 EUR. Vairāk informācijas: 26671876
Gardēžiem | Jūras velšu brančs Tukumā
Rudens sezonas sākumā Tukumā notiks īpašs jūras velšu brančs ar šefpavāra Edija Smilgas gatavotām delikatesēm. Uz dzīvas uguns pagatavotas mīdijas un garneles, saskaņotas ar izmeklētiem vīniem, radīs īstu garšu svētkus. Viesi varēs baudīt arī mājās gatavotu desertu un nesteidzīgu rīta atmosfēru. Vietu skaits pasākumā ir ierobežots. Norises vieta: “Malta kappija utt.”, Pils iela 7a, Tukums. Norises laiks: 21.09.2025 plkst. 11:00 un 13:00.
Vairāk informācijas: 26410313
Teātris | “Jūtu mulsumā. Ārprāts!”
Izrāde pēc Aleksandra Ostrovska lugas “Negaiss” motīviem atklās kaislību un sabiedrības normu sadursmi. Stāsts par cilvēka dziļajām jūtām un “tumsas valstības” varu joprojām ir spilgts un aktuāls. Vakars teātrī ļaus skatītājiem iedziļināties drāmas spēkā un cilvēka rakstura kontrastos. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 13.09.2025 plkst. 15:00. Ieejas maksa: 3 EUR. Vairāk informācijas: 28344637
