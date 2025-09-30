Nedēļas nogalē – Ķemeru Nacionālā parka Ceļotāju dienas

Ar pasākumu programmu sīkāk iespējams iepazīties sadaļā “Ķemeru Nacionālā parka Ceļotāju dienas 2025”. Vairākos pasākumos vietu skaits ir ierobežots, tādēļ nepieciešams iepriekš pieteikties www.tiekamiesdaba.lv. Daļa pasākumu notiek par maksu.
“Šā gada Ceļotāju dienās aicināsim doties gan klasiskās aktivitātēs dabā, gan izzināt dabu un kultūru, izmantojot dažādus inovatīvus rīkus un tehnoloģijas, tā popularizējot īpaši Ķemeru Nacionālajam parkam veidotus digitālos maršrutus, spēles viedierīcēs, interaktīvas darbnīcas un virtuālās realitātes pieredzes. Šī dabas un tehnoloģiju sinerģija akcentē mūsdienīgu, ilgtspējīgu pieeju tūrismam, kur dabas saudzēšana un izziņa iet roku rokā ar vēlmi veidot dziļāku izpratni un atbildīgāku attieksmi pret nacionālā parka dabas un kultūrvēstures vērtībām, izmantojot risinājumus, kas interesanti ļoti plašai mērķauditorijai,” pauž pārvaldes Ķemeru Nacionālā parka dabas centra vecākā dabas izglītības speciāliste Agnese Balandiņa.
Interesentiem būs pieejamas jau iemīļotas aktivitātes, piemēram, 4. oktobrī braucieni ar plostu pie savvaļas zirgiem un govīm Lielupes palienes pļavās, 5. oktobrī safari braucieni Dunduru pļavās, 4. oktobrī putnu vērošana putnu paradīzē – Kaņiera ezerā – šoreiz no uzņēmuma “Eco Soul” apsaimniekotā Kaņiera laivu nomas torņa kopā ar putnu speciālistu, 4. oktobrī vakara koncerts laivās vai uz SUP dēļa “Melnezera skaņas” šoreiz – ar grupu “Zāle”. Bet būs arī dažādi jaunumi.
Jaunumu vidū jāizceļ šogad tapušie, ĶNP “Zaļā sertifikāta” uzņēmēju veidotie digitālie maršruti “Atklāj zaļo dzīvesveidu!” Jaunķemeros un Slampē, kas Ceļotāju dienās būs veicami gan patstāvīgi, gan gidu pavadībā. 4. oktobrī Jaunķemeros pie restorāna “Neptūns” sāksies pārgājiens “Starp jūru, ezeriem, gadžetiem un kormorāniem” vides gida Jāņa Šlūkes vadībā. Savukārt 5. oktobrī pie viesu nama “Pilsētnieki” startēs izzinošs 30 km velo pārgājiens “Seno zālēdāju pēcteči, pasakas, upju pārvērtības un digitālās iespējas Slampes pusē” kopā ar ĶNP dabas izglītības speciālistēm.
Abas dienas apmeklētājiem būs atvērts arī ĶNP dabas centrs Ķemeros, “Meža mājā”, ļaujot iepazīt bagātīgo dabas izziņas aktivitāšu klāstu. Papildus dabas izziņas spēlēm un uzdevumiem 4. oktobrī interesentus gaidīs aizraujoša lekcija “No nāves uz dzīvību” un pastaiga “Meža mājas” apkārtnē kopā ar dabas ekspertu Vilni Skuju, akcentējot dzīvības ciklu dabā. Savukārt 5. oktobrī gan lieliem, gan maziem būs iespēja piedalīties putnu balsu darbnīcā kopā ar Francijas skaņu un tehnoloģiju mākslinieci Marilū Peto, kas palīdzēs ar īpašas iekārtas palīdzību katra balsi pārvērst kāda putna dziesmā. Dabas centra apkārtnē jebkurā sev ērtā laikā varēs veikt arī digitālo putnu trasi ar izlaušanās spēles elementiem.
Digitālas aktivitātes dabas iepazīšanai būs pieejamas arī citviet ĶNP. Turpat netālu, Ķemeros notiks fotoorientēšanās piedzīvojums – pie Ķemeru ūdenstorņa varēs saņemt fotolapu ar objektiem un karti, atbildes reģistrējot lietotnē QREvented. Lapmežciema muzejs, izmantojot virtuālās realitātes brilles, apmeklētājiem piedāvās doties zvejā un lidojumā virs jūras, kā arī iepazīt piekrastes zvejnieku ciematu vēsturi un dzīvesveidu. Bet Džūkstes Pasaku muzejā ikviens būs aicināts doties izzinošā pastaigā Pasaku dārzā, kur, skenējot QR kodus, varēs noklausīties A. Lerha-Puškaiša pasakas par dabu un tās norisēm.
Nav vēl komentāru.