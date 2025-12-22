Mirkli pirms gadu mijas – Ziemassvētkos Tukuma novadā

MŪZIKA | “Es skaistu rozīt’ zinu”
Kopīgā Ziemassvētku korāļu dziedāšana “Es skaistu rozīt’ zinu” Tukuma Sv. Trīsvienības luterāņu baznīcā radīs sirsnīgu un pacilājošu svētku mirkli pirmajos Ziemassvētkos. Telpu piepildīs daudzbalsīgs kora dziedājums un pūšamo instrumentu ansambļa skanējums, veidojot bagātīgu un dzirkstošu muzikālo noskaņu. Kopā savīsies tradīcijas, miers un gaisma, kas raksturīga Ziemassvētku laikam. Šis notikums aicinās apstāties ikdienas skrējienā un izbaudīt kopības sajūtu. Norises vieta: Tukuma Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīca, Brīvības laukums 1, Tukums. Norises laiks: 25.12.2025 plkst. 16:00. Ieejas maksa: ziedojums. Vairāk informācijas: 28344637
ĢIMENEI | Ziemassvētki Vānē
Savukārt koncertuzvedums pirmajos Ziemassvētkos Vānē pārvērtīsies par siltu un krāsainu svētku notikumu, kurā vietējie amatierkolektīvi iedzīvinās ziemas stāstus ar dziesmām, dejām un radošiem priekšnesumiem. Skatuvi piepildīs gaisma un patiesa svētku sajūta, aicinot ļauties Ziemassvētku noskaņai. Pēc koncerta svinības turpināsies ar balli, kur prieka pilnu vakaru iegriezīs Artūrs Bānis. Šis pasākums sola sirsnīgu kopā būšanu un neaizmirstamu svētku vakaru. Norises vieta: Vānes kultūras nams, “Gaismiņas”, Vāne, Vānes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 25.12.2025 plkst. 19:00. Vairāk informācijas: 29482777
ZIEMASSVĒTKI | “Baltas pēdas debesīs”
Koncertstāsts “Baltas pēdas debesīs” otrajos Ziemassvētkos Jaunpilī piedāvās sirsnīgu muzikālu ceļojumu par draudzību, sapņiem un laika plūdumu. Uz skatuves satiksies dziedātājs Kaspars Markševics un aktrise un dziedātāja Līga Robežniece, radot īpašu Ziemassvētku noskaņu kopā ar muzikālajiem draugiem. Skatītājiem tiks atklātas dziesmas un stāsti, kas līdz šim uz skatuves nav skanējuši kopā. Koncerts ienesīs siltumu un brīnumu, kas paliks sirdī vēl ilgi. Norises vieta: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 26.12.2025 plkst. 14:00. Vairāk informācijas: 26101458
KONCERTS | “bet bet” Ziemassvētkos Tukumā
Grupa “bet bet” Ziemassvētkos aicinās uz koncertsēriju “Burvīga nakts 2025”, kurā skanēs klausītāju iemīļotās dziesmas īpašā svētku noskaņā. Programmu papildinās vizuāli iespaidīgas video projekcijas un īpašais viesis Georgs Rukmanis-Počs, uzstājoties kopā ar Zigfrīdu Muktupāvelu. Koncertzālē valdīs siltums, mīlestība un ziemai raksturīgā maģija. “Burvīga nakts 2025” solīs emocionālu un neaizmirstamu muzikālu piedzīvojumu dažādu paaudžu klausītājiem. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 26.12.2025 plkst. 19:00. Vairāk informācijas: 28344637
Dodies Ziemassvētku brīnumus piedzīvot Tukuma novadā!
