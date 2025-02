Mīlestības svētki Tukuma pusē

Mīlestība virmo gaisā

Jau vairākus gadus pēc kārtas un arī šogad Jaunmoku pils aicina pārus un ģimenes baudīt mīlestības svētkus pasākumā “Randiņš muzejā”. 14. un 15. februārī pilī valdīs īpaša atmosfēra un būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs un baudīt četru kārtu maltīti, kā arī apmeklēt koncertu.

Koncerts “Love me Tender” ar Ivaru Pētersonu, kurā tiks sildītas sirdis ar Elvisa Preslija populārākajām dziesmām, norisināsies 14.februārī pulksten 20.00. Savukārt pasākumā “Randiņš muzejā” 14. un 15. februārī ikvienam būs iespēja vienlaikus sajust vēstures un kultūras mantojuma elpu apvienojumā ar mūsdienu randiņu tradīcijām. Tas notiks divas dienas divos laikos: Valentīndienā, 14. februārī plkst. 14.00 un 18:00 un 15. februārī plkst. 14.00 un 18:00. Vēlamie laiki jārezervē iepriekš Jaunmoku pils mājas lapā www.jaunmokupils.lv sadaļā “Veikals”. Adrese: Jaunmoku pils, Rīgas – Ventspils šosejas 75km, Tumes pagasts, Tukuma novads.

Romantiskas vakariņas un gardumi

Piedāvājumā garšīgi, skaisti un mīļi pārsteigumi no KukulElizabete. Kad mīlestības mērvienība ir salduma izteiksme katrā kūkā, vienalga, vai mīli kādu tikpat stipri kā eklērus. Kukul Elizabete piedāvā pasūtīt un saņemt 14.februārī visu mīlētāju dienas kūkas Tukumā un Engurē. Savukārt vakarā no pulksten 19:00 Engures Kukul piedāvās tapas, alu, kokteiļus un mūziku ar Dj Calma un visu laiku labāko mīlestībai veltīto dziesmu izlasi pasākumā “Tapas Valentine’s Day”. Adrese Tukumā: Elizabetes iela 12, Tukums. Adrese Engurē: Jūras iela 73, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Tālrunis pasūtījumiem 24116814. Vairāk informācijas Facebook | Kukul Elizabete un www.facebook.com/kukulcepiens

Sestdien, 14.februārī pulksten 19:00 Kalnmuižas pils gaidīs Tevi izbaudīt 7 kārtu neaizmirstamu garšas piedzīvojumu ‘’No garšas līdz melodijai”, kurā par mūzikas baudījumu parūpēsies jaunais un talantīgais Kārlis Mangulsons. Tās būs garšas un sajūtas, kas runā mīlestības valodā, stāsta savu mīlestības stāstu un rada tūkstošiem neaizmirstamu emociju. Adrese: Kalnmuižas pils, Kandavas pagasts, Kandavas novads. Vietu rezervācija pa tālruni 26699033. Vairāk informācijas Facebook | Kalnmuižas pils

Kandavas Vīna nams 14.un 15.februarī no pulksten 16:00 līdz 21:00 aicina izbaudīt īpašu Valentīndienas piedāvājumu – Kokteiļu vakaru romantiskas mūzikas pavadījumā. Cienastā Laša tartars un dažādi kokteiļi. Adrese: Ūdens iela 2, Kandava. Galdiņu rezervācija pa tālruni 22320214. Vairāk informācijas Facebook | Kandavas vīna nams.

Savukārt Restorāns Bermudas ir sagatavojuši saviem viesiem 4 kārtu vakariņas 14.februārī no pulksten 16:00. Adrese: Restorāns “Bermudas”, “Jūrnieki”, Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads. Rezervācijas pa tālruni 20063225. Vietu skaits ir ierobežots.

Koncerti mīlestības skaņās

Jaunmoku pils Muižas ēkas Kolonnu zālē 14.februārī pulksten 20.00 visi aicināti uz koncertu “Valentīndienas vakars ar Elvisu “Love Me Tender”. Koncertā uzstāsies Ivars Pētersons, kurš jau vairāk kā 35 gadus izpilda pagājušā gadsimta 50.-60. gadu dziesmas angļu valodā. Viņš bieži tiek dēvēts par latviešu Elvisu, jo radošajā darbībā liela loma ir bijusi Elvisa Preslija mūzikai. Ivara Pētersona grupas nosaukums ir „Petersons Band”, kurā viņš muzicē kopā ar ģitāristu Raivo Vaivaru, kontrabasistu Bruno Priekuli un bundzinieku Indri Orubu. Koncertā” tiks izpildītas tādas populāras un tautā iemīļotas dziesmas no Elvisa Preslija zelta repertuāra, kā “It’s Now Or Never”, “Burning Love”, “Suspicious Minds”, “Love Me Tender” un daudzas citas. Muzikālo pavadījumu papildinās vokālais trio “Diamond voices” – Lība Ēce Kalniņa, Ieva Katkovska un Džanete Tabaka. Adrese: Jaunmoku pils, Rīgas – Ventspils šosejas 75km, Tumes pagasts, Tukuma novads. Biļetes iegādājamas Jaunmoku pils mājas lapā www.jaunmokupils.lv sadaļā “Veikals”. Vairāk informācijas www.jaunmokupils.lv

Kandavas kultūras namā 15.februārī pulksten 16:00 norisināsies romantiski muzikāls pēcpusdienas koncerts pie galdiņiem ‘’Mīlestības pinekļos’’. Koncertā piedalās vijolnieks – Raimonds Ozols, pianists Raimonds Macats, kontrabasists Norberts Skraucis un Kandavas Dāmu Grupa. No pulksten 15:00 Kandavas Kultūras namā darbosies kafejnīca, kurā būs iespēja nobaudīt Kandavas vīna nama labumus. Adrese: Kandavas Kultūras nams, Lielā iela 28, Kandava. Kases tālruņa numurs 63182040. Vairāk informācijas www.facebook.com/kandavaskultura

Mīlestība Valentīndienas ballēs

Kopienas “Radi Tukku Magi” aktīvisti kopā ar jauniešu klubu “10×10” aicina Valentīndienā būt neparastiem un 14.februārī no pulksten 19:00 ielūdz uz brīvdabas diskotēku “Sniegpārsliņu Beats Valentīndienā” Tukumā, “Tukku Magi” pagalmā. Pirmo reizi ļausimies āra ziemas diskotēkas nepieradinātajam šarmam. Mūzika, kustība, zvaigžņota debess, Tukku Magi omolīgais pagalms, gaismiņas, brīva atmosfēra un laba kompānija. Muzikālo noskaņu pagalmā radīs DJ Vilmeens. Būs iespēja arī iegādāties “Purva vardes” sarūpētas gardās uzkodas un sildošos dzērienus. Ieeja bez maksas. Diskotēkas apmeklētājiem lūgums izvērtēt laikapstākļus šajā piektdienā un ģērbties atbilstoši. Adrese: pasta iela 26, Tukums.

Šlokenbekas muiža piektdien, 14.februārī aicina pavadīt Valentīndienas vakaru ar jautrību, mūziku un dejām. Pasākuma sākums pulksten 21:00. Spēlēs Jānis Krūmiņš no grupas “Apvedceļš”, par ballītes ritmu rūpēsies DJ Gunchs, kā arī būs aizraujoši popielas priekšnesumi! Jebkurš var atklāt savas zvaigžņu dotības, piedalīties popielas priekšnesumā un saņemt atlaidi ieejas biļetei! Pietiekšanās pa tālruni 25995540. Adrese: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads. galdiņus iespējams rezervēt zvanot pa tālruni 25995540.

Arī Tumes Kultūras nams aicina uz Mīlestības dienas balli 14.februārī no pulksten 21:00. Par lielisku noskaņojumu un muzikālu baudījumu parūpēsies grupa “Bitīt` matos”. Līdzi jāņem groziņu, labu garastāvokli, dejotprieku un mīlestību. Ieeja no 18 gadu vecuma. Aicinājums tērpties sarkanos un rozā toņos. Adrese: Tumes Kultūras nams, Pasta iela 1a, Tume, Tukuma novads. Lūgums laicīgi rezervēt galdiņu pa tālruni 26332401. Biļetes pieejamas visās Biļešu paradīzes kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv/lv/event/148970

Piektdienas, 14.februāra vakarā pulksten 22:00 uz īpaši romantisku vakaru kopā ar grupu “Tandēms trijatā” ielūdz Jaunpils pils. Dejas, lieliska mūzika un svētku noskaņa – viss, kas nepieciešams, lai Valentīndiena būtu neaizmirstama. Uz pasākumu ir iespēja ņemt līdzi savus groziņus vai ļaujies kārdinājumiem kafejnīcā. Lai balles burvība būtu pilnīga, aicinājums pievienot savam tērpam sārtu akcentu. Adrese: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Ja vēlies baudīt vakaru īpaši ērti, rezervē galdiņu, zvanot pa tālruni 27076231.

Zantes Kultūras namā 14.februārī no pulksten 22:00 norisināsies Valentīndienas balle kopā ar mūziķi Māri Blāzi. Adrese: Zantes Kultūras nams, Skolas iela 6, Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads. Galdiņu rezervācija pa tālruni 29753797.

Groziņballe būs arī Valdeķu Kultūras namā 14.februārī no pulksten 22:00 ar duetu “Miera vējos” & Dj. Adrese: Valdeķi, Kandavas pagasts, Tukuma novads. Galdiņu rezervēšana pa tālruni 63182040 un biļešu iepriekšpārdošana Kandavas Kultūras nama kasē, Lielā iela 28, Kandavā.

Ja Valentīndienai jau romantiski plāni sagatavoti, bet ļoti gribas izdejoties arī pēc svētku dienas, tad Zentenes Kultūras namā 21.februārī no pulksten 21:00 būs lieliska iespēja “Ballēties joprojām Valentīndienas noskaņās!”. Par mūziku rūpēsies grupa “Dialogs pa trim.” Turpretī savai labsajūtai līdzi jāņem groziņš. Adrese: Zentenes Kultūras nams, “Gobas”, Zentene, Zentenes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 27842650

Sirsnīgiem notikumiem bagātu Valentīndienu!

