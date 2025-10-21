Leģendu nakts 2025 Tukuma novadā

Durbes pils | Teātra leģendas
Durbes pilī Leģendu nakts savīsies ar teātra un mākslas tradīcijām, atklājot Latvijas teātra leģendas un godinot nacionālās vērtības. Pasākuma ieskaņā notiks ikgadējā Žaņa Katlapa balvas pasniegšanas ceremonija un dažādi muzikāli priekšnesumi, papildinot vakara dramaturģiju. Pēc tam būs iespēja ļauties kuratora vadītai ekskursijai izstādē “Turpinājums” kas atklās muzeja kolekcijas jaunos kontekstos, iedvesmojot ikkatru kļūt par pētnieku un vērotāju. Vakara turpinājumā pils telpas piepildīsies ar teatrāliem stāstiem un fragmentiem no Aspazijas izrādes “Ragana”. Apmeklētāji varēs iepazīt arī vēsturisko interjeru un mākslas darbus, gūstot dziļāku ieskatu kultūras mantojumā. Pasākums apvieno izglītojošu pieredzi ar noslēpumainu un radošu gaisotni. Pasākuma laikā apskatei atvērta arī Durbes pils vēsturiskā interjera ekspozīcija un izstāde “Aija Mūrniece. Gadalaiki”.
Norises vieta: Durbes pils, M. parka iela 7, Tukums.
Norises laiks: 25.10.2025 no plkst. 16:00
Ieejas maksa: Ieeja balvas pasniegšanas ceremonijā – bezmaksas.
Pasākuma turpinājums – ar muzeja biļetēm:
Pieaugušajiem – 5 EUR, skolēniem un studentiem – 3 EUR, pensionāriem un personām ar invaliditāti – 2 EUR.
Tukuma novada personām ar invaliditāti – bezmaksas.
Vairāk informācijas: 25424990, www.tukumamuzejs.lv/durbespils
Jaunmoku pils | Kas notika pilī, lai paliek pilī
Rudenīgā vakara stundā Jaunpils pils durvis tiks vērtas īpašam notikumam, aicinot iejusties senatnē un ieslīgt noslēpumu pasaulē. Apmeklētāji varēs uzklausīt pils stāstus “Leģendas par dzīrēm” (sākums plkst. 17:00), izzināt pils vēsturi un pārbaudīt sevi erudīcijas spēlē “Kas notika pilī, lai paliek pilī” (sākums plkst. 18.00, 20.00 un 22.00.). Ekskursijas nakts melnumā ļaus iepazīt pili citā gaismā, sekojot līdzi stāstiem ar lukturīti (sākums plkst. 19.00 un 21.00.). Īpašu pieredzi piedāvās “Zaļā meža melno stāstu” kvests, kur drosme un atjautība tiks pārbaudīta aizraujošā izlaušanās spēlē. Vakars apvienos vēsturi, izklaidi un noslēpumus, radot iespēju piedzīvot citādāku pils apmeklējuma pieredzi. Pasākums piemērots gan draugu kompānijām, gan ģimenēm, piedāvājot dažādas aktivitātes visām vecuma grupām.
Norises vieta: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads.
Norises laiks: 25.10.2025 no plkst. 17:00.
Vairāk informācijas: 26187442, www.jaunmokupils.lv
Jaunpils pils | Dzīres
Jaunpils pils viduslaiku senajos mūros atdzīvosies leģendas ar grezni klātiem galdiem, kas iedvesmos apmeklētājus iejusties barona dzīru atmosfērā. Pils iekšpagalms un telpas piedāvās iespēju nobaudīt kroga maltīti un iepazīt Jaunpils muzeja ekspozīcijas, kā arī kultūras nama studijas “Dzīpars” jubilejas izstādi. Vakara gaitā viesus aicina radošas darbnīcas, dažādas spēles un dejas stāsts, kurā varēs izdzīvot ceļojumu no viduslaiku dejām līdz mūsdienu ritmiem. Lāpu ceļš vedīs apmeklētājus uz pils apkārtni: ūdensdzirnavām, baznīcu, Amatu māju un bibliotēku (darba laiks līdz plkst. 22:00), piedāvājot katrā vietā īpašu noskaņu un aktivitātes. Vakaru papildinās stāsti, izrādes un iespēja piedalīties interaktīvās izklaidēs.
Norises vieta: Jaunpils pils, Jaunpils, Tukuma novads.
Norises laiks: 25.10.2025 no plkst. 19:00 – 24.00
Ieejas maksa: Izlaušanās spēle (5,00 EUR/pers.)
Monētu kalšana (2,00 EUR/pers.)
Uzkodas un dzērieni pils krogā – saskaņā ar ēdienkarti
Vairāk informācijas: 26101458, www.jaunpilspils.lv
Šlokenbekas muiža
Šlokenbekas muižā vakara tumsa atklāj senatnes stāstus un pārvērš telpas par vietu, kur vēsture sastopas mūsdienām. Apmeklētāji varēs izveidot kaligrāfiskus ielūgumus (no plkst. 18:00 – 19:00), piedalīties darbnīcās par senajiem makšķerēšanas rīkiem (no plkst. 19:00 – 20:00) un dziesmu veidošanas aktivitātēs (no plkst. 20:00 – 21:00). Muižas pagalmā būs apskatāms vides objekts “Dzīru ilūzija”, kas papildinās noskaņu un vizuālo pieredzi. Muižas krodziņā būs iespējams baudīt dzīru mielastu mūzikas pavadījumā, ļaujot iejusties senajā atmosfērā. Vakaru plkst. 21:00 noslēgs ekskursija lāpu gaismā kopā ar vēsturnieku Māri Ribicki, kas atklās muižas noslēpumus un stāstus.
Norises vieta: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads.
Norises laiks: 25.10.2025 no plkst. 18:00 – 22.00
Ieejas maksa: Teritorijā un meistarklasēs ieeja bez maksas
Vairāk informācijas: 29904147
Kalnmuižas pils
Kalnmuižas pilī vakars apvienos garšu un mūzikas pieredzi kopā ar pils leģendām. Viesus sagaidīs izmeklēti pavāru meistarstiķi, kas atspoguļos rudens sezonas aromātus un bagātīgās garšas. Vakara noskaņu papildinās dziedātājas Paulas Saijas balss un pianista Dāvja Bindemaņa muzikālais stāsts, radot smalku un vienlaikus spēcīgu atmosfēru. Pils sienas atklās senās dzīres, klusās sarunas un svinību stāstus. Šī ir iespēja piedzīvot vakaru, kur vēsture, kulinārija un mūzika savīsies vienotā leģendā.
Norises vieta: Kalnmuižas pils, Tukuma novads.
Norises laiks: 25.10.2025 plkst. 19:00
Vairāk informācijas: 29904147, www.kalnmuizaspils.lv
