Lasīšana maratons un citas nedēļas nogales aktivitātes novadā

MEISTARKLASE | Vēja zvanu veidošana
Darbnīca piedāvās iespēju radīt skaistus vēja zvanus no dabas materiāliem. Dalībniekiem tiks nodrošināti materiāli, bet būs iespējams izmantot arī savas lietas, lai padarītu darbu personiskāku. Radošais process apvienos praktiskas prasmes ar estētisku baudījumu. Gatavais darbs kļūs par īpašu interjera vai āra akcentu. Norises vieta: Liepu iela 9, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 15.08.2025 plkst. 17:00. Vairāk informācijas: 29515512
LITERATŪRA | Lasīšanas maratons
Pasākums aicinās gan lielus, gan mazus lasītājus piedzīvot grāmatu un radošo aktivitāšu dienu Tukku Magi pagalmā. Būs iespēja iepazīt dažādas literārās pasaules un piedalīties interaktīvās darbnīcās. Vieta iedvesmo gan lasīšanu, gan radošumu. Norises vieta: “Tukku Maggi” pagalms, Pasta iela 26, Tukums. Norises laiks: 16.08.2025 plkst. 09:00. Dalība: bez maksas. Vairāk informācijas: 26373318
LITERATŪRA | Muzikāls dzejas un vīna baudīšanas vakars
Vakars apvienos dzeju, mūziku un izsmalcinātu vīnu Jaunpils pils iekšpagalmā. Dzejas lasījumus sniegs Miera Kūpa, radot noskaņu, kurā iespējams apstāties un baudīt mirkli. Stīgu kvartets NŌNA papildinās vakaru ar muzikālu emocionālo dimensiju. Notikums piedāvās harmonisku vārdu un skaņu mijiedarbību vēsturiskā atmosfērā. Norises vieta: Jaunpils pils, Baznīcas iela, Jaunpils, Tukuma novads. Norises laiks: 16.08.2025 plkst. 17:00. Vairāk informācijas: 26187442
KONCERTS | “Divpadsmit stīgas”
Noslēdzošajā akustisko koncertu cikla “ŠĶŪNIS” koncertā uzstāsies Latvijas ģitārspēles meistari Artūrs Kutepovs un Ģirts Pavēnis. Klausītāji varēs baudīt īpaši sagatavotu programmu un rīkot savu mazo pikniku lauku sētas dārzā. Vakarā tiek piedāvāta intīma un emocionāli bagāta mūzikas pieredze. Koncerts ienesīs unikālu akustisko skanējumu un klātbūtnes maģiju. Norises vieta: “Zīlītes”, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 17.08.2025 plkst. 18:00. Vairāk informācijas: 29414473
CIEMA SVĒTKI | Plieņciema svētki
Plieņciemā pie Laipu takas norisināsies svētku pasākums ar dažādām aktivitātēm. Bērnu sejiņu apgleznošanas punkts piedāvā radošu izklaidi jaunākajiem viesiem, savukārt vakarā notiks saulrieta koncerts ar saksofonistu duetu Marta & Neftali. Pasākuma noslēgumā DJ Lion parūpēsies par muzikālo noskaņu un dejām. Svētki apvienos ģimenes aktivitātes, mūziku un brīvā laika pavadīšanu dabā. Norises vieta: Plieņciems, Tukuma novads. Norises laiks: 16.08.2025 plkst. 20:00. Vairāk informācijas: 63161234
GARŠU CEĻOJUMS | Mājas kafejnīcu dienas “Garšas Abavas lokos”
Pasākums piedāvās iespēju iepazīt vietējās mājas kafejnīcas un to saimnieku radošumu un prasmes ēdienu gatavošanā. Katra mājas kafejnīca atspoguļos gan reģiona kulinārās tradīcijas, gan personīgās receptes. Viesiem tiks nodrošināta autentiska garšas pieredze dažādās lokācijās tuvākos un tālākos Abavas upes lokos. Norises vieta: Kandavas partnerības teritorija – Kandava pilsēta un apkārtne, Cēres, Vānes, Irlavas, Jaunpils, Sēmes un Pūres pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 16.08. – 17.08.2025. Vairāk informācijas: 28390394 Ar piedāvājumu un ēdienkartēm iespējams iepazīties ŠEIT
Plašāks pasākumu saraksts, pagastu svētku programmas, kā arī informācija, ko skatīt un ko darīt Tukuma apkārtnē, meklējama Tukuma tūrisma informācijas centra mājas lapā www.visittukums.lv
Nav vēl komentāru.