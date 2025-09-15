Kļūsti par aleju detektīvu Kurzemē un Ziemeļlietuvā!

Ikviens aicināts aizpildīt vienkāršu digitālo anketu: https://ej.uz/alejudetektivs, kur iespējams atzīmēt alejas atrašanās vietu, pievienot fotogrāfijas un īsu aprakstu. Tādējādi kopīgi varam apkopot vērtīgo aleju informāciju vienuviet un veidot pamatu to saglabāšanai nākotnē.
Kāpēc sabiedrības iesaiste ir svarīga?
Latvijā šobrīd kā īpaši aizsargājamas noteiktas vien 63 alejas, tomēr daudzās vēl gaida, lai tās pamanītu un novērtētu. Alejas ir nozīmīga mūsu bioloģiskās daudzveidības daļa un ekoloģiskās infrastruktūras posms – tās kalpo kā sugu pārvietošanās koridori, sniedz vēju aizsardzību un bagātina kultūrainavu.
Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Green Guardians” komanda uzsver: “Mēs ticam, ka tieši cilvēki, kas dzīvo šajās vietās, var palīdzēt apzināt vērtības, kuras citādi var palikt neredzētas – gan vietējām pašvaldībām, gan dabas aizsardzības speciālistiem”.
Aizpildītās anketas tiks gaidītas līdz 15. novembrim, un no tām iegūto informāciju izpētīs eksperti. Informācija sniegs detalizētāku priekšstatu par alejām un to stāvokli. Iegūtie dati ļaus uzzināt vairāk par alejās esošo koku aptuveno vecumu un skaitu, ļaus fiksēt koku sugas (dendroloģisko sastāvu), attālumu starp rindām un stādījumiem, kā arī alejas kopējo stāvokli – vai aleja ir vesela, bojāta vai apdraudēta. Tāpat tiks apkopota informācija par aleju aizsardzības statusu, izcelsmi, vēsturisko nozīmi un, cik vien iespējams, arī par īpašnieku vai pārvaldītāju. Šie dati būs nozīmīgs pamats aleju saglabāšanai un apsaimniekošanai nākotnē.
Projektā paredzētas arī izglītojošas aktivitātes skolām, pašvaldībām un sabiedrībai, jo ikviens var kļūt par koku aleju detektīvu un atklāt noslēpumus, ko slēpj senās, vēsturiskās alejas. Projekta laikā notiks darbnīcas un lekcijas par alejām kā daļu no ilgtspējīgas ainavas.
Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv
