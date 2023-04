Ķesterciemā aizvadīts pirmais Latvijas enduro čempionāta posms

EGP klasē visātrākais bija profesionālais motokrosa braucējs, vairākkārtējais Latvijas čempions motokrosā Kārlis Sabulis, kurš šogad startē un pārstāv motoklubu “Motosports Racing Team”, otrajā vietā talantīgais Enduro braucējs Miks Rasmanis no motokluba “KTM Orange Racing”, bet trešajā vietā pieredzējušais Enduro braucējs un “Motosports Racing Team” komandas vadītājs Lauris Ermanis.

Latvijas Motosporta federācijas Enduro komisijas vadītājs Kaspars Ērkulis: “Latvijas čempionāta sezona atklāta godam, teicama trase, labs dalībnieku skaits. Liels paldies sacensību organizatoram Arvim Bumbieram un viņa komandai par to, ka kārtējo gadu apņemas organizēt posmu, kurš ir iemīļots skatītāju un dalībnieku vidū. Liels prieks, ka Enduro saimē ir ienākusi jauna superzvaigzne Kārlis Sabulis, tas noteikti piešķir “odziņu” šim pasākumam. Par to liels paldies “Motosports Racing Team” komandai, par sportista piesaisti. Turpinām sekot Enduro dzīvei. Šajā nedēļas nogalē, 8. aprīlī tiekamies turpat Ķesterciemā, kur notiks Latvijas kausa Cross Country otrais posms. Uz tikšanos trasē!”

EGP klases un E3 klases līderis Kārlis Sabulis (“Motosports Racing Team”) pastāstīja, ka šis bija pirmais Enduro viņa motosportista karjerā. Taujāts par to, kā nolēmis startēt šāda veida sacensībās, Kārlis Sabulis atklāja, ka šāds piedāvājums nācis no Laura Ermaņa. “Lauris izteica tādu domu, lai pavisam neaizmirstu motociklu, tad arī piekritu. Man patika gan testi, gan pārbraucieni. Varbūt uz beigām nedaudz zaudēju koncentrāciju, bet kopumā sacensības bija izdevušās, man patika. Ar abiem ātruma testiem veiksmīgi tiku galā. Šķēršļi nedaudz lika padomāt, bet smilšu tests jau bija līdzīgāks manai “stihijai” – motokrosam. Prieks, ka nebija nekādas liekas aizķeršanās. Viss no manas un komandas puses noritēja pēc plāna. Līdz ar to arī sacensības izdevušās. Šogad primāri ir manas akadēmijas puiši. Ja viss noritēs veiksmīgi, tad ceru, ka varēšu startēt vēl kādā Enduro posmā. Mērķis ir izbaudīt braukšanu sev, bez jebkādiem uzstādījumiem,” tā Kārlis Sabulis.

EGP klases otrās vietas ieguvējs un E1 klases uzvarētājs Miks Rasmanis (“KTM Orange Racing”): “No rīta nedaudz sniga, diena bija vēsa, pārbraucienā sala pirksti. Pirmajā aplī uz motocikla nejutos pietiekami stabils. Nezinu, vai pie vainas tas, ka pirksti nosaluši, vai kas cits. Pieļāvu arī kļūdas. Vēl interesanta sajūta bija braukt pirmajam un iezīmēt trajektoriju pārējiem dalībniekiem. Man patika.” Trasē bija divi testi. Pirmais Enduro tests, tajā bija diezgn daudz peļķu, tāpēc sportistam sanāca izmirkt. “Kopumā gāja labi. Tik pēdējā aplī, Enduro testā iebraucu ne tajā “špūrē” un tā bija tik dziļa, ka sanāca zaudēt 20 sekundes, jo mēģināju izvilkt motociklu. Tā bija tāda neveiksmīga kļūda. Mitrais Enduro tests deva kā tādu “odziņu”, tas, manuprāt, bija labs. Cross Country tests bija smilšains, vienā vietā tik bija peļķe, tai veiksmīgi tiku cauri. Prieks, ka ir jauns enduro braucējs Kārlis Sabulis, ar kuru varam trasē cīnīties, progresēt, bija “forši” braukt kopā ar profesionālu motokrosa braucēju, vairākkārtējo Latvijas čempionu. Daudz netrūka līdz EGP klases uzvarai, bet tas viss ar laiku. Kļūdas pieļauj katrs. Organizatori trasi bija sagatavojuši lielisku, man tā ļoti patika. Izbaudīju, trīs apļi paskrēja nemanot. Manas nākāmas sacensības notiks turpat, startēšu divus stundu Cross Country. Paldies manai komandai!” tā Miks Rasmanis.

E2 klases uzvarētājs Jānis Lubāns (“KTM Orange Racing”): “Trase Ķesterciemā bija netipiski līdzena. Neatceros, vai tik līdzenā trasē maz esmu braucis. Ātrums bija liels, it sevišķi Cross Country testā. Nebija izbraukāta, ātrumi lieli. EGP klašu kopvērtējumā gribēju trešo vietu, bet šoreiz tikai ceturtā, Enduro testā pietrūka ātrums. Vajadzēja drošāk un ātrāk braukt pāri baļķiem, tad arī kādas sekundes būtu ietaupījis. Prātīgi braucu arī pa ūdeņiem, kas bija testā, lai nebūtu lieku piedzīvojumu. Līdz ar to tās sekundes pietrūka. Savā E2 klasē uzvarēju. Kopumā diena bija izdevusies, neskatoties uz to, ka brīžiem sniga, brīžiem lija, galvenais bija atbilstošs apģērbs, arī brilles biju sagatvojis vairākas. Tādā ziņā viss veiksmīgi.” Šis sportistam bija pirmais Enduro. “Braucu ar enduro motociklu, kas arī ir nedaudz savādāks. Līdz šim pēdējos 4 gadus sacensībās startēju ar krosa motociklu. Pie Enduro motocikla vēl jāpierod. Mēģināšu uzrādīt vēl labākus rezultātus. Šogad plānoju startēt Baltijas un Latvijas čempionātus Enduro un Cross Country posmus. Liels paldies komandai “KTM Orange Racing” un “KTM Latvija” par atbalstu,” tā Jānis Lubāns.

EGP klases trešās vietas ieguvējs un E 40+ klases uzvarētājs Lauris Ermanis (“Motosports Racing Team”) pastāstīja, ka šogad viņa motoklubā startēs jauns biedrs. “Sakarā ar to, ka Ivo Šteinbergs traumas dēļ šogad sacensībās nestartēs, man bija jāatrod cienījams aizstājējs. Ar Kārli Sabuli vienojāmies, ka šajā sezonā, pārstāvot mūsu komandu, viņš startēs Enduro. Kārlis ir viens no top sportistiem motokrosā un vēlos, lai arī jaunajiem braucējiem ir prieks trasē sacensties,” saka Lauris Ermanis, kurš arī piedalījās sacensību organizēšanā. “Bijām piestrādājuši pie trases. Tā, es domāju, ka visiem sportistiem patika. Viss bija nolīdzināts perfekti. Tik līdzenu Ķesterciema trasi neatceros, pirmie apļi bija ātri. Pēc tam jau tika iebraukta “špūrīte” un bija “forši”. Jā, daudzi arī “uzrāvās”, jo tāpat bija slapjākas vietas, kurās bija jādomā, kur un kā labāk izbraukt. Pārbrauciens arī bija interesantāks, jo bija mitrāks, arī bija jādomā, kā labāk to izbraukt. Priecē dalībnieku skaits – 111 sportisti. Ceru, ka arī turpmāk tas saglabāsies tik liels. Vērtēju šīs kā ļoti labas un izdevušās sacensības. Laikapstākļi nelutināja, bet tos mēs nevaram ietekmēt. Patīkami būt EGP klasē trešajā vietā, bet gribētu, lai tieši jaunieši vairāk konkurētu, būtu ātrāki un spēcīgāki. Šogad primāri ir Baltijas un Latvijas čempionāts Enduro,” saka Lauris Ermanis.

Organizators Arvis Bumbiers atzina, ka sacensībās veicās ļoti labi. “Reti, kad esmu saņēmis tik daudz pozitīvas atsauksmes. Viss izdevās par 100%. Prieks, ka daudzi sportisti nenobijās no ziemīgajiem laikapstākļiem un atbrauca uz sacensībām. Prieks arī par lietuviešu un igauņu braucējiem, kuri piedalījās Enduro sezonas atklāšanā. Veidojot trasi, primāri domāju par sportistu drošību, lai nebūtu nepatīkamu pārsteigumu. Trase bija samarķēta, visur bija zīmes. Pie tā visa tika piestrādāts. Manā skatījumā trase tika sagatavota ļoti labi, to arī sportisti novērtēja. Šogad trasē bija mitrākas vietas kā citus gadus,” saka organizators.

No rīta sniga slapjš sniegs, bet, kad tika dots pirmais starts, nokrišņi jau bija mitējušies un sacensību diena pagāja bez tiem. “Sekojot līdzi sacensību norisei, biju ļoti gandarīts, redzot jauno sportistu meistarības izaugsmi, te īpaši jāizceļ Miks Rasmanis un Markuss Daniels Jauntirāns. Arī augstu meistarības pakāpi kārtējo reizi demonstrēja Enduro vecmeistars Lauris Ermanis. Īpašs prieks, ka Enduro saimei pievienojies viens no labākajiem un izcilākajiem motokrosa meistariem Kārlis Sabulis, kurš ar jau pirmajām Enduro sacensībām Ķesterciemā pierādīja, ka arī šajā motosporta disciplīnā var reāli cīnīties par vietu uz augstākā pjedestāla pakāpiena. Prieks, ka kārtējo reizi Enduro sezona tiek atklāta tieši Ķesterciemā un fakts, ka Enduro sportistu vidū šogad ir daudz jaunpienākušu sportistu. Žēl, ka šajās sacensībās nestartēja Enduro lielmeistars Edgars Siliņš, kurš pašlaik atrodas Portugālē sporta nometnē. Šajā nedēļas nogalē tiekamies Ķesterciemā, Latvijas kausa Cross Country otrajā posmā!”

Paldies mūsu atbalstītājiem: Tukuma novada pašvaldībai, “Motosports Racing Team”, “APE express”, “RAMIRENT”, “Ar B Agro”, “FORCE FIX”, “Motosports”, “Vianova”.

Latvija čempionāta un kausa pirmā posma Enduro uzvarētāju TOP3

EGP klasē:

Kārlis Sabulis “Motosports Racing Team” Miks Rasmanis “KTM Orange Racing” Lauris Ermanis “Motosports Racing Team”

E1 klasē:

Miks Rasmanis “Motosports Racing Team” Tõnu Kallast “Paikuse MK” Kristaps Ķīlis “Motosports Racing Team”

E2 klasē:

Jānis Lubāns “KTM Orange Racing” Darius Moderis “Brothers Power MCC” Juris Deičmanis “Moto AZ”

E3 klasē:

Kārlis Sabulis “Motosports Racing Team” Dalius Vaičekonis “Brothers Power MCC” Vilnis Skrastiņš “Adventure Team Latvia”

E 40+ klasē:

Lauris Ermanis “Motosports Racing Team” Sandris Kļaviņš “Motosports Racing Team” Ragnar Valdstein “Kalev AMK”

E juniors 16+ klasē:

Markuss Daniels Jauntirāns “Motosports Racing Team” Bruno Deičmanis “KTM Orange Racing”

Hobiju klasē:

Māris Biruls “apPasaule” Rūdolfs Rinka “KTM Orange Racing” Jānis Arbidāns “Motosports Racing Team”

Iesācēji (C) klasē:

Aleksandrs Astaševskis “Adventure Team Latvia” Didzis Bremze “Motokurzeme” Roberts Leišs “Motokurzeme”

Veterāni 50+ klasē:

Jānis Rasmanis “KTM Orange Racing” Jurijs Žižkuns “Moto A-Z” Normunds Simsons (privāti)

Open LV klasē:

Valdis Šakins “Tukuma Motoklubs” Edgars Rubenis (privāti) Jānis Jansons “Motosports Racing Team”

Absolūtais iesācējs klasē:

Guntars Bernāns (privāti) Kaspars Krilovs (privāti) Pāvels Kerans (privāti)

Klubu komandu ieskaitē ar iegūtiem 60 punktiem pirmajā vietā motoklubs “Motosports Racing Team” – Kārlis Sabulis, Lauris Ermanis, Sandris Kļaviņš un Markuss Daniels Jauntirāns.

Otrajā vietā ar iegūtiem 57 punktiem motoklubs “KTM Orange Racing” – Miks Rasmanis, Jānis Lubāns, Bruno Deičmanis un Kaspars Bondars.

Trešajā vietā ar 36 punktiem motoklubs “apPasaule” – Māris Biruls, Jānis Cīrulis un Pēteris Sliede.