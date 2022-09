Kad sāksies apkures sezona?

Tukumā apkure – kad iedzīvotāji vēlēsies

Tukuma novada preses konferencē 19. septembrī pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš stāstīja, ka Tukumā (izņemot Lauktehniku un Jauntukumu) iedzīvotāji apkuri var saņemt jebkurā laikā, jo kopš no 1. jūlija visu daudzdzīvokļu mājās saņemto siltumu kā karstajam ūdenim, tā apkurei, uzskaita skaitītājs katrā mājā, iedzīvotāji paši var lemt, kad sākt apkures sezonu. I. Liepiņš: “Līdz šim bieži vien tika dzirdēts, ka iedzīvotāji salst, jo dome vēl nav izdevusi rīkojumu par apkures sezonas sākumu, taču šobrīd vairs nevajag nekādus pašvaldības rīkojumus. Kopā ar apsaimniekotāju SIA «Tukuma nami» iedzīvotāji var lemt, kad palaist siltumu un kad to atslēgt. Tas, piemēram, dod iespēju to darīt kaut vai Jāņos vai arī citā laikā, ja ir vēss vai ilgstoši līst. Reizēm nemaz nevajag daudz – vien lai siltums izcirkulē pa māju. Tas arī dod iespēju siltumu atslēgt, ja apkures sezonas laikā ir siltas un saulainas dienas un apkure nav vajadzīga. Parasti tādās reizēs iedzīvotāji atver vaļā logus, bet tagad to var risināt, noslēdzot apkuri un ietaupot. Protams, tas nozīmēs ciešāku sadarbību ar apsaimniekotāju.” Vaicāts, ko iedzīvotājiem darīt, ja apsaimniekotājs, piemēram, nepiekritīs te noslēgt apkuri, te atkal to palaist, kas arī varētu būt paliels darba apjoms, I. Liepiņš skaidroja, ka pašvaldība šo jautājumu ar SIA «Tukuma nami» pārrunās, bet jebkurā gadījumā apsaimniekotāja uzdevums ir sadarboties ar iedzīvotājiem jeb klientiem un nodrošināt, lai viņi nevis turētu vaļā logus, bet siltumu izmantotu lietderīgi.

Izglītības iestrādes sāks apsildīt šonedēļ

Vaicāts, kad apkure sāksies, piemēram, novada pagastos, I. Liepiņš skaidroja, ka tur, kur siltums tiek nodrošināts skolām un bērnudārziem, apkures sezona palēnām sāksies jau šonedēļ. Tomēr siltuma ražotājus šogad sagaida lielāks darbs, jo daudz lielāka uzmanība tiks pievērsta laika apstākļiem: “Citus gadus kā rudenī apkures katli tika palaisti, tā pavasarī tie darbu beidza, taču tagad mēs aicināsim rūpīgi sekot līdzi laika apstākļiem un apturēt apkuri siltākā laikā – lai taupītu šķeldu un citas izmaksas.” To, ka varētu apkuri nodrošināt arī tikai pāris stundas dienā, piemēram, vakaros, atzina SIA «Tukuma siltums» valdes loceklis Gundars Kūla, kura vadītais uzņēmums nodrošina apkuri daļā Tukuma, kā arī agrākā Tukuma novada pagastos, skaidrojot, ka šāds lēmums palīdzētu tik ļoti neatdzesēt daudzdzīvokļu mājas, tomēr jārēķinās, ka ne visos gadījumos tas būs tik vienkārši: “Apkures sezonas sākumā mēs pieņemam darbā kurinātājus, bet ja sāksim šo darbu pakāpeniski, arī kurinātājus visdrīzāk vajadzēs pieņemt pamazām. Protams, apzināmies, ka jācenšas maksimāli taupīt, ko arī visu laiku darām, bet te jāņem vērā, ka siltumtrases sasilšana un atdzišana arī paņem resursus.”

