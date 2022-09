Iespēja jauniešiem – radi idejas videi draudzīgai nākotnei un saņem balvas 16 000 eiro vērtībā

2022. gada konkursa tēma nav izvēlēta nejauši – dabas aizsardzība mūsdienu pieaugošajā patēriņa kultūrā ir ārkārtīgi svarīga. Lai mums un nākamajām paaudzēm būtu iespēja dzīvot tīrā, veselīgā vidē, ikvienam mūsdienu sabiedrībā ir jāmaina dabai kaitējoši paradumi, sākot no tādām vienkāršām ikdienas darbībām kā plastmasas patēriņa samazināšana līdz pat nozīmīgiem politiskiem lēmumiem. Lai aktivizētu jauniešus radīt un realizēt drosmīgas idejas vides aizsardzībā, Samsung aicina domāt – kā mēs varam izmantot tehnoloģijas šodien, lai nākotnē dzīvotu ilgtspējīgāk?

“Par dabas aizsardzību domā gan dabas aizstāvji, gan uzņēmēji visās pasaules valstīs. Patlaban, līdz ar energoresursu cenu pieaugumu, īpaši aktuāls ir dabas resursu saprātīgas izmantošanas jautājumus, taču tas ir tikai viens no mūsdienu vides aizsardzības izaicinājumiem. Aptaujājot jauniešus Baltijas valstīs, uzzinājām, ka vairāk nekā puse jauniešu ir norūpējušies par vides stāvokli. Taču jaunieši arī norāda, ka, ar ievērojamu piepūli un iesaistot dažādas institūcijas, to var glābt*. Tieši jauniešus redzam kā vienus no aktīvākajiem dabas aizstāvjiem un zaļā dzīvesveida entuziastiem. Viņi ir zaļā paaudze, tādēļ vēlamies noskaidrot, kādus risinājumus jaunieši spēj piedāvāt, lai pasauli ap mums padarītu dabai draudzīgāku,” saka Samsung “Solve for Tomorrow” iniciatīvas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu pašiniciatīvu, attīstīt radošumu un praktizēt dizaina domāšanas pielietošanu, tādēļ konkursa pirmajam posmam var pieteikties 9.-12.klašu skolēnu komandas 3-5 dalībnieku sastāvā. Pieteikties iespējams līdz 6.oktobrim vietnē http://www.solvefortomorrow.lv.

Konkursa nākamajā posmā notiks tiešsaistes dizaina domāšanas meistarklases, kurās dalībnieki praktizēs ideju radīšanu un validēšanu pēc dizaina domāšanas principiem. Tālāk tiks sagaidīts, ka jaunieši radīs idejas, atbildot uz konkursa galveno jautājumu – kā, izmantojot tehnoloģijas, varam veicināt ilgtspējīgu dzīvesveidu? Ideju izstrādei noderēs dizaina domāšanas meistarklasēs apgūtās zināšanas un konkursa ekspertu komandas palīdzība, kas būs pieejama sākot no novembra.

Noslēgumā piecpadsmit spēcīgākās komandas no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas nākamā gada sākumā tiksies Baltijas valstu finālā, kur aizstāvēs savas idejas un cīnīsies par galveno balvu 10 000 eiro vērtībā – 5000 eiro naudas balvu un Samsung ierīcēm 5000 eiro vērtībā. Otrās vietas ieguvēji saņems Samsung ierīces 4000 eiro vērtībā, bet trešās vietas ieguvēji – ierīces 2000 eiro vērtībā.

Pērn “Solve for Tomorrow” konkursā jaunieši meklēja risinājumus, kā veicināt balansu starp tiešsaistē un otrpus ekrāniem pavadīto laiku. Galveno balvu ieguva komanda no Latvijas – jaunieši prezentēja platformu, kurā viņu vienaudži varētu atrast darbu vasarā vai papildu nodarbošanos skolas laikā. Kopumā pērn konkursā piedalījās 105 komandas, pulcējot 306 jauniešus no visām trim Baltijas valstīm.