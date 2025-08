Gaisā, pie jūras un citviet novadā – nedēļas nogalē

ĢIMENEI | Pļavu diena Jūrmalā

Piedzīvojums dabā, kur siena talka kļūst par daļu no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas. Darbs īpaši aizsargājamā pļavā apvienosies ar izzinošu pastaigu zālāju ekspertes Agneses Priedes vadībā, Viņa iepazīstinās ar pļavu augiem un dzīvības formām, kas mitinās šajās bioloģiski vērtīgajās teritorijās. Viesi arīdzan varēs ielūkoties arī vēsturisko priekšmetu kolekcijā “Akmeņbeltēs”. Dzīvības pilna diena, kur katrs darbs ir nozīmīgs. Norises vieta: Ķemeru Nacionālais parks. Informācija par precīzu norises vietu tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem. Norises laiks: 08.08.2025 plkst. 10:00. Vairāk informācijas: 26424972

SPORTS | Gravel Weekend 2025

Trīs dienu velo festivāls Tukuma novadā, kurā grants ceļi kļūst par sportisku izaicinājumu un baudījumu vienlaikus. Dalībnieki no dažādām valstīm mēros distanci pa ainaviskiem maršrutiem, apvienojot sportisku garu ar piedzīvojumu. Notikums apvieno gan profesionāļus, gan iesācējus vienā dinamiskā ritmā. Velobrauciens kļūst par svētkiem. Norises vieta – starts: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 08.08. – 10.08.2025 no plkst. 12:00. Vairāk informācijas: 29235472

Gaisa balonu festivāls Kandavā

Krāsaini gaisa baloni un dažādas atrakcijas pārvērš Kandavu par ģimenes svētku vietu. Festivāla gaisotne apvieno vizuālo burvību ar kopā būšanas prieku. Visiem vecumiem piemērotas aktivitātes rada svētku atmosfēru pilsētvidē. Brīdis, kad debesis satiksies ar prieku. Pasākuma programmu un gaisa balonu lidojumu laikus atradīsiet ŠEIT. Norises vieta: Kandava un Kandavas pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 08.08. – 10.08.2025. Ieejas maksas: 3 – 15 EUR. Vairāk informācijas: 25771108

ĢIMENEI | “Vēja spārnos” Engurē

Radoša un dabai draudzīga diena, kas apvienos mākslu, izzinošas aktivitātes un kustību brīvību. Dalībnieki varēs veidot rotājumus no dabas materiāliem, piedalīties improvizācijas spēlēs, sportiskās rotaļās un domāt par nākotnes pilsētu. Pasākumā būs ietverts arī erudīcijas izaicinājums, dabas parka iepazīšana un kopīga maltītes gatavošana. Norises vieta: Engures Mācītājmuiža, Jūras iela 66, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 09.08.2025. plkst. 11:00 Dalības maksa: bezmaksas Vairāk informācijas: 26565812

ĢIMENEI | Bērnu ballīte Kandavā

Krāsaina un atraktīva svētku diena bērniem ar spēlēm, dziesmām un pasaku tēliem. Mazos apmeklētājus priecēs radošās darbnīcas, burbuļu aktivitātes un bērnu dziesmu festivāls. Visas dienas garumā pieejamas arī izklaides ar batutiem, sejas apgleznošana un īpašā bērnu kafejnīca. Ballīte, kur katrs mirklis ir kā piedzīvojums. Norises vieta: Brīvdabas estrāde “Ozolāji”, Kandavas pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 09.08.2025. plkst. 14:00 Ieejas maksa: 3 EUR. Vairāk informācijas: 25771108

DĀRZA SVĒTKI | “Sēd uz sliekšņa pasaciņa”

Kalnmuižas pils dārzā uzplaukst vakars, kur dzeja, mūzika un gastronomija savijas vienā noskaņā. Svētki veltīti Aspazijas dzejai, ko iedzīvina smalki muzikāli priekšnesumi. Katrs elements – no skaņdarbiem līdz ēdieniem – radīts ar rūpību. Vakars, kas iedvesmo un paliek atmiņā. Norises vieta: Kalnmuižas pils, Kandavas pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 09.08.2025. plkst. 17:00 Vairāk informācijas: 26699033

MŪZIKA | Alternatīvās mūzikas mini festivāls Tukumā

Kultūrvietā “Tukku Magi” mūzika saplūdīs ar pilsētas industriālo vidi, radot neatkārtojamu atmosfēru. Skatuvi iekaros trīs spilgtas alternatīvās mūzikas izpildītāji: “Nova Koma”, “Martas Asinis” un Keitija Bārbele. Katrs mākslinieks ar savu nepieradināto skanējumu. Vieta, kur ritms, enerģija un brīvība satiekas vienā vakarā. Tā būs mūzikas pieredze ārpus ierastā. Norises vieta: Kultūrtelpa “Tukku Magi”, Pasta iela 26, Tukums. Norises laiks: 09.08.2025. plkst. 18:00 Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 27494939

ĢIMENEI | Kino vakars Jūrciemā

Brīvdabas kino seanss ar filmu “BUM” ainaviskā vidē, aicina uz mierpilnu vakaru zem klajas debess. Pirms filmas norisināsies mezglošanas meistarklase ar praktiskiem paraugiem un radošu izpausmi. Vakara laikā būs pieejamas uzkodas, zupa un dažādi dzērieni. Vieta, kur kino un radošums satieksies lai ģimeniski pavadītu vakaru. Norises vieta: “Gaiķi”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 09.08.2025. plkst. 18:00 Ieejas maksa: kino 3 EUR, meistarklase 5 EUR. Vairāk informācijas: 26409483

Pagastu svētku virpulī

ENGURES PAGASTA SVĒTKI | Engure svin 780. jubileju

Engures svētki ir viena no krāšņākajām vasaras tradīcijām pie jūras, un šogad tie kļūs vēl īpašāki, atzīmējot Engures 780. jubileju. Svētku programma plānota visai dienai, piedāvājot plašu notikumu klāstu dažādām interesēm.

Dienas sākumā no plkst. 10:00 apmeklētāji aicināti iegriezties svētku tirdziņā Tirgus laukumā, kur būs sastopami vietējie mājražotāji un amatnieki. Engures pludmalē – iespēja vērot smilšu skulptūru tapšanu, bet Engures baznīcā ielūkoties jūrnieka un mākslinieka Kārļa Ziemeļa izstādē. Bērniem visa diena būs piepildīta ar atrakcijām, radošām darbnīcām un pārsteigumiem pļavā aiz tirgus laukuma.

Vakara koncertprogramma sāksies plkst. 19:00 Auniņparka estrādē no plkst. 19:00, kad uz skatuves kāps gan “Tragikomiskais Kvartets”, gan dziedātāja Emīlija un grupa “Autobuss Debesīs”. Pēc muzikālajiem priekšnesumiem svētki pāries deju ritmos – balle ar grupu “Tandēms trijatā” un nakts daļā ar DJ Tommy U un Tob Luii ilgs līdz rīta stundai. Šī būs diena, kas radīs kopības sajūtu, apvienojot jūras tuvumu un svētku vērienu. Norises vieta: Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 09.08.2025 no plkst. 10:00. Vairāk informācijas: 63161234

DŽŪKSTES PAGASTA SVĒTKI | Kustība, radošums un ballīte

Džūkstes pagasta svētki solās būt aktīvi, krāsaini un piemēroti visai ģimenei. Pasākumi norisināsies pie Džūkstes pamatskolas un kultūras nama, un programma aizsāksies jau no paša rīta. Plkst. 9:00 tiks atklātas “Kurbada cīņas” – sportiskas aktivitātes ar azartu un komandu garu, kas pulcēs dažādu vecumu dalībniekus. No plkst. 12:00 – radošās darbnīcas, piepūšamās atrakcijas, ziepju burbuļi un teātra izrādes bērniem. Apkārt valdīs dzīvespriecīga atmosfēra, kurā netrūks smieklu un bērnu rosības. Vakara daļā, sākot no plkst. 21:00, gaidāma zaļumballe kopā ar Juri Pavlovu. Mūzika, dejas un vasaras vakara vieglums noslēgs svētku dienu Džūkstes stilā – draudzīgi, jautri un sirsnīgi. Norises vieta: Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 09.08.2025 no plkst. 09:00. Vairāk informācijas: 27231136

JAUNPILS PAGASTA SVĒTKI | Viduslaiku gars un starptautiska noskaņa

Jaunpils svētki ir daudz vairāk nekā tikai ikgadējs notikums – tie ir pieredze, kas apvieno vēsturi, mūziku, amatniecību un kultūras daudzveidību. Šī gada pasākums būs īpaši plašs ar aktivitātēm visā Jaunpils pils un parka teritorijā, kur mūsdienas saplūdīs ar viduslaiku noskaņu.

Diena sāksies ar plašu amatnieku un mājražotāju tirgu, kur varēs atrast gan gardus vietējos ražojumus, gan unikālus rokdarbus. No plkst. 14:00 – tradicionālais svētku gājiens, kurš vedīs no Jaunpils vidusskolas uz pils pagalmu, pulcējot gan vietējos, gan viesus no Latvijas un ārvalstīm. Tajā redzēsim gan pašdarinātus tērpus, gan dzīvīgu svētku noskaņu. Gājienam sekos svētku oficiālā atklāšana, kurā piedalīsies viesi no “Newcastle” projekta un pārstāvji no vēl astoņām valstīm, kurās arī ir “jaunpilis” jeb “ņūkāstli” kā zīme ciešām starptautiskām saitēm un kultūru draudzībai. Sirsnīgā gaisotnē tiks sumināti arī Jaunpils jaunākie iedzīvotāji, savukārt bērnus priecēs iemīļotie “Čučumuižas” tēli.

Pēcpusdienas centrālais notikums būs viduslaiku tērpu parāde – iztēles un radošuma triumfs, kurā ikviens varēs ielūkoties senatnes skaistumā un greznībā. Notikumi ap pils parku ļaus Jaunpili izjust kā dzīvu muzeju zem atklātām debesīm.

Vakara programmu no plkst. 21:00 iesāks rokmūzikas grupa “Dzelzs Vilks” ar spēcīgu, enerģisku koncertu. Pēc tam – uguns šovs uz saliņas ar vizuāliem un emocionāliem iespaidiem, kas vieno noslēpumainību ar gaismas spēli uz ūdens. Pusnaktī svētku kulminācija – balle kopā ar grupu “Liepavots”. Svētkus vadīs Toms Felkers, nodrošinot asprātīgu, dzīvīgu un vienojošu atmosfēru visas dienas garumā. Norises vieta: Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 09.08.2025 no plkst. 12:00. Vairāk informācijas: 26101458

Plašāks pasākumu saraksts, pagastu svētku programmas, kā arī informācija, ko skatīt un ko darīt Tukuma apkārtnē, meklējama Tukuma tūrisma informācijas centra mājas lapā www.visittukums.lv