Džūkstes Pasaku muzejā atklās filmu studijas “Animācijas brigāde” leļļu izstādi “Lielais Indriķis”

Izstādē skatāmi tēli no studijas “Animācijas brigāde” jaunākās pilnmetrāžas leļļu animācijas filmas “Lielais Indriķis”, kas ir balstīta uz producenta, mākslinieka un scenārija autora Māra Putniņa romāna “Mežonīgie pīrāgi un Lielais Indriķis” motīviem.
Grāmata ir trešā daļa autora izveidotajā sērijā “Mežonīgie pīrāgi”, kuras galvenie varoņi ir tēli no kulinārijas un augu pasaules. Šajā stāstā uzmanības centrā ir Baltaines Lielpīrāga Lielā Indriķa atgriešanās dzimtenē un cīņa par tās atbrīvošanu no Austrumu naidniekiem. Tas ir patriotisks un emocionāli piesātināts stāsts par dzimtenes mīlestību, vienotību un identitāti, kas ļauj jaunajiem lasītājiem iepazīt gan pīrāgu pasauli, gan saskatīt ainas no Baltijas vēstures.
“Lielais Indriķis” ir pirmā pilnmetrāžas leļļu animācijas filma no studijas “Animācijas Brigāde”. Pie tās tapšanas režisors Jānis Cimmermanis un radošā komanda strādāja divus gadus – no sižeta adaptācijas un scenārija izstrādes līdz pat dekorāciju un leļļu veidošanai, kā arī ieskaņošanas procesam, kurā piedalījās vadošie Latvijas teātru aktieri. Filmas vajadzībām tika radīti vairāk nekā 150 jauni tēli, un to veidošanā pirmo reizi izmantota arī digitālā druka – gan lellēm, gan dekorācijām. Filma pirmizrādi Latvijā piedzīvoja 2023. gada februārī, un to atzinīgi novērtējuši gan vietējie skatītāji, gan starptautisko festivālu žūrijas.
Izstādē apskatāmas vairākas filmas varoņu lelles: Lielais Indriķis, viņa piktā māte, cars Aivens Briesmīgais ar savu austrumnieku karaspēku, Baltaines Lielpīrāgi, meža brāļi, kā arī dažādi oriģināli dzīvnieku tēli – pūpolu pūce, biešu govs, burkānu lapsa un citi. Izstāde piedāvā unikālu iespēju aplūkot filmā izmantotās lelles, rekvizītus un dekorāciju elementus tuvplānā. Izstāde piemērota visām vecuma grupām, īpaši ģimenēm ar bērniem un skolu grupām.
Filmu studija “Animācijas Brigāde” turpina Latvijas leļļu kino pamatlicēja Arnolda Burova iedibinātās tradīcijas, radot klasiskas stop kadru animācijas filmas. Ar mīlestību darinātās lelles, smalkie rekvizīti un dekorācijas ir ilggadējo mākslinieku un meistaru roku darbs, kur katra filmas sekunde top no 24 rūpīgi animētām leļļu kustībām.
Izstāde «Lielais Indriķis» iezīmē ievadu Latvijas leļļu kino 60 gadu jubilejas svinībām, ko «Animācijas Brigāde» atzīmēs 2026. gada aprīlī.
Izstāde Džūkstes Pasaku muzejā skatāma no 2025. gada 6. septembra līdz 2026. gada 15. janvārim.
