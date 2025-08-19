Džūkstē būs Pasaku diena

Šogad Pasaku svētki svin savu velna duci – svētki notiek jau trīspadsmito reizi, šoreiz ar moto “Ja būs arods, būsi paēdis”. Galvenā tēma būs senie amati.
Pasaku svētki ir veltīti Pasaku tēvam Ansam Lerhim-Puškaitim (1859–1903), kurš kā jauns skolotājs sāka ne tikai latviešu tautas pasakas pierakstīt, bet arī tās pats sacerēt un izmantot mācībām. Starp 6650 folkloras tekstu, ko viņš ir pierakstījis, daļa no tiem ir pasakas. A.Lerhis-Puškaitis ir zināms kā daudzpusīga personība – skolotājs, dārznieks, sabiedriskais darbinieks, rakstnieks, pētnieks un folklorists. Viņa devums folkloras vākšanā, literatūrā un dārzkopībā joprojām iedvesmo Pasaku svētku norisi.
No folklorista pūra lādes šogad 13. Pasaku svētkos tiks izceltas pasakas, kurās atklājas stāsti par senajiem amatiem un to nozīmīgumu paaudzēs. Tie atgādina par roku darba vērtību laikā, kad daudzus darbus aizstāj tehnoloģijas.
Pasaku svētku viesiem būs iespēja šos amatus iepazīt arī dzīvē – satikt kalēju jeb kalvi, kurpnieku, šuvēju jeb skroderi, biškopi jeb dravnieku, maiznieku jeb beķeri, zvejnieku, veļas mazgātāju jeb vešerieni, audēju jeb vēveri, mednieku un saimnieci. Katrs varēs ne tikai vērot, bet arī pats iesaistīties un prasmes izmēģināt klātienē, īpaši jaunākos dalībniekus rosinot domāt par nākotnes profesijām un roku darba unikālo nozīmi.
Pasaku svētkus atklās Šlokenbekas muižas kultūras centra pieaugušo teātra studija “Kāre” ar izrādi “Pirmā skolas diena”. Bērnu priekam un aizrautībai būs iespēja uz apkārtējo pasauli paskatīties caur burbuļu prizmu.
Muzeja telpās apskatāma izstāde “Pūces maģija” un “Dabas krāsās”.
Dalība: 3.00 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem – bezmaksas.
