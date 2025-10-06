Dzīvesziņa

«Dzīvnieku dienas» Rīga ZOO 11. un 12. oktobrī

Arī šoruden, svinot Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 113. dzimšanas dienu, notiks jau par tradīciju kļuvušās “Dzīvnieku dienas”. 11. un 12. oktobrī īpaši gaidīti būs apmeklētāji, kuru vārdā vai uzvārdā atrodams kāds dzīvnieka nosaukums. Šiem viesiem Rīga ZOO dāvina 50% atlaidi ieejas biļetei, savukārt, ja dzīvnieka nosaukums ir gan vārdā, gan uzvārdā, ieeja zooloģiskajā dārzā būs bez maksas.

Lai saņemtu atlaidi, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Ja dzīvnieka nosaukums nav latviešu valodā, tā saistība ar dzīvnieku jāspēj pierādīt – piemēram, uzrādot to vārdnīcā vai uzticamā interneta avotā. Atgādinām, ka summējas tikai “Dzīvnieku dienu” atlaide – to nevar izmantot kopā ar citām atlaidēm.

“Dzīvnieku dienās” ik gadu valda azarts par to, kura dzīvā radība apmeklētāju vārdos un uzvārdos būs pārstāvēta viskuplāk. Pēdējos gados visbiežākie viesi bijuši dažādās valodās sauktie Baloži, taču spēcīgu konkurenci nodrošinājuši arī Lāči, Gulbji, Brieži, Gaiļi, Zaķi un Lūši. Vai Baloži saglabās līdera godu arī šogad, vai līderpozīciju pārņems kāds cits? To uzzināsim tikai svētdienas vakarā, kad būs saskaitīti visi īpašie viesi.

11. un 12. oktobrī Rīga ZOO kases strādās no plkst. 10.00 līdz 18.00, bet pastaigas pa zoodārza takām varēs turpināt līdz plkst. 19.00. Aicinām ikvienu, kura vārdā vai uzvārdā mājo kāds zvērs, putns, kukainis, zivs vai cita dzīvā būtne, atbalstīt savējos un pievienoties dzimšanas dienas svinībām “Dzīvnieku dienās” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā!

