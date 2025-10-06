«Dzīvnieku dienas» Rīga ZOO 11. un 12. oktobrī

Lai saņemtu atlaidi, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Ja dzīvnieka nosaukums nav latviešu valodā, tā saistība ar dzīvnieku jāspēj pierādīt – piemēram, uzrādot to vārdnīcā vai uzticamā interneta avotā. Atgādinām, ka summējas tikai “Dzīvnieku dienu” atlaide – to nevar izmantot kopā ar citām atlaidēm.
“Dzīvnieku dienās” ik gadu valda azarts par to, kura dzīvā radība apmeklētāju vārdos un uzvārdos būs pārstāvēta viskuplāk. Pēdējos gados visbiežākie viesi bijuši dažādās valodās sauktie Baloži, taču spēcīgu konkurenci nodrošinājuši arī Lāči, Gulbji, Brieži, Gaiļi, Zaķi un Lūši. Vai Baloži saglabās līdera godu arī šogad, vai līderpozīciju pārņems kāds cits? To uzzināsim tikai svētdienas vakarā, kad būs saskaitīti visi īpašie viesi.
11. un 12. oktobrī Rīga ZOO kases strādās no plkst. 10.00 līdz 18.00, bet pastaigas pa zoodārza takām varēs turpināt līdz plkst. 19.00. Aicinām ikvienu, kura vārdā vai uzvārdā mājo kāds zvērs, putns, kukainis, zivs vai cita dzīvā būtne, atbalstīt savējos un pievienoties dzimšanas dienas svinībām “Dzīvnieku dienās” Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā!
