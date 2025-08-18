Dabas muzejs aicina piedalīties iniciatīvā «Gatavojam putnu būrīšus rudenī»

Latvijā ligzdo apmēram 220 dažādas putnu sugas, un daudzām no tām trūkst piemērotu ligzdošanas vietu. Iniciatīva ir aicinājums kopīgiem spēkiem palīdzēt nodrošināt ligzdošanas vietas dobumperētājiem, piemēram, zīlītēm, mājas strazdiem, erickiņiem, melnajiem mušķērājiem, vienlaikus pievēršot uzmanību rūpēm par dabu.
Lai arī ierasts, ka putnu būrīši biežāk tiek izlikti pavasarī, tieši rudens ir vispiemērotākais laiks to darināšanai un izvietošanai dabā. Vēlāk pavasarī tad nav jāraizējas, vai būrīši nav izvietoti par vēlu, turklāt būrītis putniem var kļūt par patvērumu aukstajās rudens un ziemas naktīs. Tāpēc ornitologs D. Boiko šoruden mudina laikus izgatavot būrīšus, parūpējoties par putniem Latvijas dabā un arī līdzdarbojoties vienā no Latvijas Nacionālā dabas muzeja 180. jubilejas gada notikumiem.
Fotogrāfiju un stāstu iniciatīvas „Gatavojam putnu būrīšus rudenī” noteikumi
- Iniciatīvā drīkst piedalīties: skolēnu deju kolektīvi, kori, vokālie un instrumentālie ansambļi, citas skolēnu interešu grupas, skolu klases un ģimenes ar bērniem.
- Vienam kolektīvam ir jāizgatavo un jāizvieto vismaz viens putnu būrītis. Gatavos būrīšus iniciatīvas dalībnieki aicināti izvietot sev zināmās un piemērotās vietās – dārzos, parkos vai mežos.
- Viens kolektīvs drīkst iesniegt vienu, bet ne vairāk kā trīs digitālas fotogrāfijas ar kolektīvu pie izvietotā būrīša. Attēls papildināts ar īsu stāstu par izvēlēto putnu sugu vai putnu grupu, izvēlēto vietu un kopīgo pieredzi, izgatavojot un izvietojot būrīti.
- Izgatavojot putnu būrīti, svarīgi izvēlēties piemērotu veidu un materiālus. Padomus par to un citus ieteikumus sniedz iniciatīvas partneris, dabas draugs un putnu vērotājs Valdis Zariņš, kura tīmekļa vietnē www.simbaro.lv pieejama detalizēta informācija.
- Fotogrāfijas un stāsti ar norādi – Iniciatīvai „Gatavojam putnu būrīšus rudenī” līdz 26.10.2025. 23.59 pēc Latvijas laika jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@lndm.gov.lv. Vēlams fotogrāfijas un stāstus augšupielādēt kādā no datņu apmaiņas platformām, e-pastā pievienojot lejupielādes saiti.
Inicatīvas dalībniekus aicinām iepazīties ar pilnu Nolikumu pielikumā.
Balvu fonds
Iniciatīvā tiks noteikti un apbalvoti vairāki uzvarētāji.
- Latvijas Nacionālā dabas muzeja ornitologa Dmitrija Boiko vadīta ekskursija par putniem ekspozīcijā „Latvijas putni” un ieejas biļetes muzejā.
- Viens kolektīvs, kurš būs izvietojis visvairāk būrīšu, 2026. gada maijā dosies ekspedīcijā ar Latvijas Nacionālā dabas muzeja ornitologu Dmitriju Boiko, lai apsekotu, vai izvietotie būrīši ir apdzīvoti un kādi putni tajos ligzdo.
- SIA „Simbaro” dāvinās divus strazdu un trīs zīlīšu būrīšus.
Informācija par Iniciatīvu „Gatavojam putnu būrīšus rudenī”: info@lndm.gov.lv, 67356025, 67356058.
Vēlam veiksmi visiem dalībniekiem!
