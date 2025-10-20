Dabas muzejā skolēnu brīvdienās – Ģimenes dienas

No 22. līdz 26. oktobrim lielajā izstāžu zālē būs apskatāma dārzkopības sezonas noslēguma izstāde „Ķirbjaugi un paprika 2025”, kurā ar savu rudens ražu apmeklētājus iepriecinās Artūra Sildes Dārzkopības entuziastu kluba „Tomāts” pārstāvji. Līdzās ap 250 šķirņu ķirbjaugiem, 60 šķirņu paprikām un čili pipariem būs aplūkojams arī mazāk zināms dārza augs tzimbalo, kā arī pepino un momordika, ko Latvijā audzē jau vairākus gadus, bet daudzi joprojām nepazīst. Plašāka informācija par izstādi šeit.
Aizraujošākai ekspozīciju apskatei kopā ar bērniem būs pieejama uzdevumu trasīte „Eža soļos”. Trasītes darba lapa dalībniekus vedīs cauri minerālu, zvēru, putnu, kukaiņu, augu un sēņu ekspozīcijām, mudinot meklēt atbildes uz jautājumiem un izprast, kā Gada dzīvnieks ezis gatavojas ziemas miegam, kā sauc kādu augu ar dzeloņveida izaugumiem, kuriem putniem ir cekuli un cik dažādas ir vaboles. Uzdevumu saturs piemērots ģimenēm ar bērniem no 5 līdz 12 gadiem. Plašāka informācija par uzdevumu trasīti šeit.
Savukārt sestdien, 25. oktobrī, no plkst. 10.00 līdz 15.00 muzejā norisināsies ikmēneša pasākums Ģimenes diena, kurā bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem kopā ar pieaugušajiem ir iespēja izzināt kādu aktuālu dabas tematu. Šoreiz Ģimenes dienā „Dabas neredzamā puse” pētīsim dabā sastopamos, bet ne vienmēr viegli saskatāmos dzīvos organismus, piemēram, augu matiņus, mazas ērcītes un baktērijas. Kādu lomu šie organismi un to daļas spēlē dabas procesos un citu organismu dzīvē – to izprast palīdzēs muzeja speciālisti!
