Dabas muzejā – ģimenes diena

Latvijas Nacionālais dabas muzejs ir dabas bagātību krātuve, kurā glabājas tūkstošiem dabas priekšmetu un kam šogad aprit 180 gadi. Ģimenes dienā „Kas ir muzejs?” aicināsim ielūkoties muzeja ikdienas darbā un iejusties dabaspētnieka lomā. Pasākumā izzināsim, kādas dabas priekšmetu kolekcijas atrodas muzejā, ar kādiem instrumentiem strādā ģeologi, paleontologi, botāniķi un citi pētnieki un ko nozīmē tādi vārdi kā herbārijs un taksidermija. Meklējot atbildes uz sešu zinātkāru ežu jautājumiem, dalībnieki varēs pārbaudīt savu vērību un atjautību, savukārt radošajā darbnīcā ikvienam būs iespēja izveidot savu muzeju.
Ģimenes diena „Kas ir muzejs?” 29.11.2025. 10.00–15.00
Ierasties un piedalīties var jebkurā laikā no plkst. 10.00 līdz 15.00 (uzdevumu grāmatiņas būs pieejamas līdz plkst. 14.30). Uzdevumu izpildīšana aizņems aptuveni 40–60 minūtes. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
