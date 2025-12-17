Ceturtā Advente Tukuma novadā

Sestdien, 20. decembrī
ĢIMENEI | Koncerts “Dārgākā dāvana”
Slampes Kultūras pils bērnu kolektīvi radīs sirsnīgu svētku noskaņu, aicinot atklāt, kas ir pasaulē dārgākā dāvana. Skatuvi piepildīs dziesmas, dejas un dzīvespriecīgas emocijas, ko sniegs talantīgie bērnu ansambļi un dejotāji. Priekpilnā atmosfēra solīs sarūpēt svētku sajūtu ikvienam apmeklētājam, ļaujot Ziemassvētku brīnumam iejusties sirdīs. Norises vieta: Slampes Kultūras pils, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 20.12.2025 plkst. 12:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 27231139
MŪZIKA | Koncertuzvedums “Kā eglīte sāka dziedāt”
Tukuma pilsētas Kultūras namā atdzīvosies pasakaina Ziemassvētku noskaņa, kurā mūzika un gaismas radīs īpašu ziemas brīnumu. Amatiermākslas kolektīvi piepildīs vakaru ar melodijām un stāstiem, kas iedvesmos un sasildīs. Katrs priekšnesums ienesīs savu unikālo skanējumu, radot krāšņu un pacilājošu svētku sajūtiņu. Norises vieta: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Norises laiks: 20.12.2025 plkst. 16:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
MŪZIKA | Koncerts “Brīdi pirms gaismiņas”
Komponista Jāņa Lūsēna jaunā koncertprogramma izgaismos Ziemassvētku sajūtu ar jauniem muzikāliem stāstiem un mīļiem klasikas skaņdarbiem. Skatuvi Jaunmoku pilī piepildīs jaudīgs un emocionāls duets operdziedātāja Brigita Reisone un aktieri Raimonds Celms, kas apvienos mūziku un dzeju siltā, sirsnīgā atmosfērā. Klausītāji piedzīvos vakaru, kurā atdzīvosies ģimeniskums, gaisma un ziemas sajūtas. Norises vieta: Jaunmoku pils, Jaunmokas, Tumes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 20.12.2025 plkst. 18:00.
Vairāk informācijas: 26187442, www.jaunmokupils.lv
ĢIMENEI | Izrāde “Ziemassvētku brīnums mūsmājās”
Irlavas kultūras namā uz skatuves tiks izdzīvots stāsts par svētku brīnumu, labestību un gaismu. Muzikāla izrāde apvienos pieaugušo kolektīvu radošumu un sirsnību, radot patiesi aizkustinošu notikumu. Šis būs stāsts, kas atgādinās par mīlestību un prieku, kas mājo katrā ģimenē. Norises vieta: Irlavas kultūras nams, “Svēteļi”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 20.12.2025 plkst. 18:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 28668486
Svētdien, 21. decembrī
TIRGUS | Ziemassvētku tirdziņš Jaunpilī
Jaunpils centrs pārtaps par īstu svētku brīnumzemi, jo te notiks svētku tirdziņš, kurā smaržos mājražotāju gardumi un mirdzēs amatnieku darinājumi. Katrā stendā valdīs īpašs sirsnības stāsts, ko papildinās Ziemassvētku vecīša prieks un smaidi. Dzīvīga mūzika un gaismas radīs neatkārtojamu ziemas atmosfēru, kas aicinās baudīt un iedvesmoties. Norises vieta: Jaunpils pils laukums, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 21.12.2025 plkst. 10:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 28301408, www.jaunpilspils.lv
MŪZIKA | Koncerts “Tik klusi, klusi…”
Tukuma Sv. Trīsvienības luterāņu baznīcā valdīs maiga, mierpilna noskaņa, kurā skanēs latviešu un pasaules komponistu skaņdarbi. Sieviešu koris “Savējās” un jauktais koris “Savējie” radīs daudzbalsīgu un sirsnīgu muzikālo virteni. Šis koncerts solās kļūt par aizkustinošu brīdi, kas piepildīts ar klusumu, mieru un Ziemassvētku gaismu. Norises vieta: Tukuma Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīca, Brīvības laukums 1, Tukums. Norises laiks: 21.12.2025 plkst. 12:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 28344637, www.tukumakn.lv
TIRGUS | “Brīnumu laiks” Šlokenbekā
Šlokenbekas muižā ziemas noskaņa saplūdīs ar svētku prieku, piedāvājot radošas aktivitātes, koncertus un sirsnīgu satikšanos. Ziemassvētku tirdziņš pulcēs viesus, kas meklē gan dāvanu idejas, gan svētku sajūtu. Šī būs vieta, kur ziemas diena pārtaps par pasakainu, gaismām piepildītu notikumu. Turklāt šis tirdziņš ir arī labdarības pasākums, kurā ikviens var piedalīties, ziedojot 4 īpašiem bērniem. Norises vieta: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 21.12.2025 plkst. 12:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 29278586
ĢIMENEI | Ziemas saulgrieži Pasaku muzejā
Džūkstes Pasaku muzejā tiks radīts siltumu un radošumu pilns piedzīvojums latviskās tradīcijās. Apmeklētājus sagaidīs cepumu smarža, rokdarbu rosība, laimes liešana un jautra pasaku minēšana. Svētku vecītis ienesīs smieklus un rotaļas, radot prieku gan lieliem, gan maziem. Norises vieta: Džūkstes Pasaku muzejs, Lanciņu skola, Lancenieki, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 21.12.2025 plkst. 12:00. Ieejas maksa: 3 EUR. Vairāk informācijas: 26513314, www.tukumamuzejs.lv
ĢIMENEI | Ziemas saulgrieži Pastariņa muzejā
Pastariņa muzejā atdzīvosies senās saulgriežu tradīcijas, kas vedīs ceļojumā caur garšām, rituāliem un kopā būšanas prieku. Apmeklētāji gatavos gardus latviešu ēdienus, veidos dabiskus rotājumus un izzinās maskošanās tradīcijas. Dienas noslēgumā tiks vilkts bluķis, atbrīvojot tumsu un ieskandinot jaunu gaismas ciklu. Norises vieta: Pastariņa muzejs, “Bisnieki”, Dzirciems, Zentenes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 21.12.2025 plkst. 13:00. Ieejas maksa: 4 EUR. Vairāk informācijas: 28651091, www.tukumamuzejs.lv
MŪZIKA | Koncerts “Lai visiem balti sapņi, domas un cerības!”
Zemītes tautas nama kolektīvi un ansamblis “Matkulnieki” atdzīvinās sirsnīgu Ziemassvētku noskaņu Zemītes baznīcā ar dziesmām, kas piepildītas ar labestību un gaismu. Koncerts sola radīt īpašu kopības sajūtu un svētku mieru. Melodijas iedvesmos saglabāt gaišas domas un baltas cerības. Norises vieta: Zemītes baznīca, Zemīte, Zemītes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 21.12.2025 plkst. 13:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 26527265
MŪZIKA | “Crooners & Christmas” un 4 kārtu vakariņas Kalnmuižā
Kalnmuižas pilī tiks radīta izsmalcināta Ziemassvētku atmosfēra, kur mūzika un garšas savīsies elegantā svētku pieredzē. “Crooners & Christmas” koncertprogramma ļaus izbaudīt džeza un klasisko Ziemassvētku melodiju siltumu īpaši smalkā izpildījumā. Vakara noskaņu papildinās gardēžu maltīte, kas piešķirs notikumam īstu svētku šarmu. Norises vieta: Kalnmuižas pils, Kalnmuiža, Kandavas pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 21.12.2025 plkst. 15:00. Vairāk informācijas: 26699033, www.kalnmuizaspils.lv
MŪZIKA | Koncerts “Ziemas vakara mierā”
Tumes kultūras namā atgriezīsies skanīgs duets, kas radīs siltu un dziļi mierpilnu ziemas atmosfēru. Melodijas ieaicinās klusumā un gaismā, ļaujot piedzīvot sirsnīgu Ziemassvētku brīdi. Šis koncerts būs iespēja ikvienam veltīt laiku sev un svētku sajūtai. Norises vieta: Tumes kultūras nams, Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 21.12.2025 plkst. 16:00. Ieeja: bez maksas. Vairāk informācijas: 26332401
ĢIMENEI | Maģiskie Ziemassvētki Jaunmoku pilī
Jaunmoku pils Torņa zālē gongu vibrācijas piedāvās labjūtes līdzsvaru, apvienojot skaņu spēku ar vēsturiskās vides enerģiju. Dalībnieki varēs atbrīvoties no saspringuma un just, kā skaņa ieplūst ķermenī un prātā. Mierpilnā atmosfēra sniegs atjaunojošu un harmonisku pieredzi. Norises vieta: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 21.12.2025 plkst. 12:00. . Vairāk informācijas: 26187442, www.jaunmokupils.lv
MŪZIKA | Koncerts “Ceļā uz brīnumu”
Rihards Saule ar draugiem Lapmežciemā vedīs muzikālā ceļojumā, kurā skanēs gan latviešu komponistu, gan pasaules Ziemassvētku klasikas skaņdarbi. Programmā atdzīvosies stāsti par labestību, cerību un gaismu, kas savieno cilvēkus. Koncerts piepildīs sirdis ar mīļumu, mieru un svētku brīnuma sajūtu. Norises vieta: Lapmežciema tautas nams, Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 21.12.2025 plkst. 17:00. Vairāk informācijas: 29348883
MŪZIKA | Ziemassvētku labdarības koncerts
Pie Džūkstes luterāņu baznīcas skanēs siltas, aizkustinošas melodijas, kuras izdziedās Paula Mihailova. Koncerts radīs sirsnīgu un mierpilnu atmosfēru, aicinot baudīt svētku sajūtu brīvā dabā. Notikums sniegs iespēju piedzīvot mūzikas spēku un vienlaikus dot labu artavu cēlam mērķim. Norises vieta: Džūkstes luterāņu baznīca, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Norises laiks: 21.12.2025 plkst. 18:00. Ieeja: par ziedojumiem. Vairāk informācijas: 27231136
Ceturtā Advente Tukuma novadā ar siltumu visai ģimenei!
Plašāks pasākumu saraksts, kā arī informācija, ko skatīt un ko darīt Tukuma apkārtnē, meklējama mājas lapā www.visittukums.lv
Nav vēl komentāru.