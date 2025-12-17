Atklās Tukuma muzeja jubilejas izstādi

Tukuma muzejs ir viens no retajiem reģionālas nozīmes muzejiem Latvijā. Tā krājumā glabājas 101 257 priekšmeti ar muzeālu vērtību – unikāli mākslas darbi, arheoloģijas senlietas, retas grāmatas un citi artefakti, kas vispusīgi atspoguļo Tukuma pilsētas, novada un Kurzemes iedzīvotāju kultūrvēsturi. Vidēji gadā krājums papildinās ar vairāk nekā tūkstoti priekšmetu, galvenokārt dāvinājumu veidā.
Muzeja darbinieku ikdiena ir dinamiska un lielā mērā veltīta kolekciju veidošanai, saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai. Dokumentējot katra priekšmeta stāstu un rūpējoties par tā saglabātību, muzejs glabā ne tikai fiziskas liecības, bet arī būtisku vēsturiskās atmiņas daļu. Gatavojot izstādes, publikācijas un izglītojošus pasākumus un programmas, muzejs nodod novada mantojumu nākamajām paaudzēm.
Parasti apmeklētāji redz jau gatavas izstādes, neredzot darbu, kas notiek aiz tām. Izstādē “Neredzamais muzejs” apmeklētājiem ir iespēja ielūkoties muzeja darba aizkulisēs – iepazīt priekšmetu aprakstīšanu, pētniecību, konservāciju un restaurāciju, sagatavošanu digitalizācijai un eksponēšanai. Iejusties muzeja darbinieka lomā palīdzēs arī videofilmiņa, kurā atspoguļota krājuma darba ikdiena.
Kuratores Ieva Trillo un Paula Stutiņa stāsta: “Izstādē “Neredzamais muzejs” būs apskatāmas gan agrāk neredzētas Tukuma pastkartes un muzeja gludekļu kolekcijas piemēri, gan arī neliela daļa no 2025. gada jaunieguvumiem – mākslinieces Anitas Melderes dāvinātās gleznas, piensaimnieka Kārļa Kaporāļa ģimenes uzticētā relikvija, kā arī arheoloģiskajos izrakumos pie Tukuma Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskās baznīcas iegūtās senlietas.”
Muzeja darbinieki izsaka pateicību par daudzajiem dāvinājumiem, kas muzejam uzticēti 90 gadu laikā, un aicina apmeklētājus arī turpmāk papildināt novada kolekciju ar mūsdienu vēstures liecībām. Īpaši izstādē gaidīti skolu jaunieši, kuri domā par nākotnes profesijas izvēli.
Tukuma muzeja 90 gadu jubilejas izstāžu cikls
Tukuma muzeja 90 gadu jubilejas ietvaros apmeklētājiem pieejamas vēl divas izstādes:
“Sākums” – no 2025. gada 1. novembra līdz 2026. gada 22. februārim Tukuma Mākslas muzejā. Izstādē skatāma Tukuma muzeja mākslas krājuma zelta izlase – darbi, kas atspoguļo muzeja aizsākumus, attīstību un vērtības.
“Turpinājums” – no 2025. gada 18. oktobra līdz 2026. gada 30. augustam Durbes pilī. Izstāde piedāvā Tukuma muzeja mākslas krājumu jaunās un nepierastās kombinācijās, radot noskaņu ainas par latvisko mentalitāti, dzīvesziņu un ikdienas ritmu.
