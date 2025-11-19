Atjaunos dabas takas un biotopus, tostarp Ķemeru nacionālajā parkā

Darbi notiks četros Latvijas nacionālajos parkos – Gaujas, Ķemeru, Slīteres un Rāznas, Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos, dabas parkos “Ragakāpa”, “Pape” un dabas liegumos “Vecdaugava” un “Lubāna mitrājs”. Projekta mērķis ir stiprināt dabas aizsardzību un uzlabot bioloģisko daudzveidību Latvijas Natura 2000 teritorijās, nodrošinot tajās esošo vērtību ilgtermiņa saglabāšanu un pieejamību.
“Turpinot biotopu un dzīvotņu atjaunošanas darbus, mēs stiprinām Latvijas dabas bagātību un cilvēka saikni ar to. Mērķtiecīga un ilgtspējīga ekosistēmu apsaimniekošana ir ne vien ieguldījums dabas aizsardzībā, bet arī rūpes par nākamajām paaudzēm – lai mūsu pļavas, purvi, meži un ūdeņi arī turpmāk ir dzīvības, miera un iedvesmas avots. Savukārt atjaunotā tūrisma infrastruktūra dabas takās ļauj cilvēkiem piedzīvot dabu tuvāk – saudzīgi un ar cieņu, atgādinot, cik trausla un reizē dzīvotspējīga tā ir,” pauž pārvaldes ģenerāldirektore Laura Anteina.
Būtiskus atjaunošanas darbus piedzīvos populārākie dabas tūrisma galamērķi, tostarp, Ķemeru tīreļa laipa, Kaņiera niedrāju laipa, taku posmi Gaujas Nacionālajā parkā – Siguldā un pie Zvārtes ieža, Cēsu novadā.
“Laipas, taku posmi un citi koka infrastruktūras objekti ir izbūvēti pirms vairāk nekā 15 gadiem, tāpēc laikapstākļu un nolietojuma sekas ir redzamas. Atjaunošanas darbos izmantosim mūsdienīgus tehniskos risinājumus, kas ir noturīgāki arī lielas slodzes un mainīgos klimatiskajos apstākļos. Tiecamies, lai ikviens varētu droši un ērti apmeklēt mūsu dabas teritorijas,” papildina projekta vadītāja Inga Hoņavko.
Natura 2000 teritoriju tīkls Latvijā ir Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas daļa, kuras mērķis ir saglabāt savvaļas floru, faunu un biotopus. Projekta «Ieguldījums Natura 2000 Latvijā I» īstenošanas rezultātā labvēlīga ietekme sagaidāma 16 000 ha, no kuriem vismaz 4 900 ha veido tiešu ietekmi uz dažādām atjaunojamām ekosistēmām.
