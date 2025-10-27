Aicina uz karatē sacensībām Tukumā

Dalībnieki sacentīsies kumitē (cīņu) un kata (formu) disciplīnās, sākot no U8 vecuma grupas, demonstrējot tehnisko precizitāti, spēku un garīgo izturību, kas raksturīga Kyokushin karatē filozofijai.
Kā allaž čempionātam būs īpaša nozīme, jo rezultāti kalpos kā pamats Latvijas Kjokušinkai karatē do federācijas izlases atlasei dalībai starptautiskajās sacensībās nākamajā sezonā. Tādēļ sagaidāmas spraigas cīņas un augsts sportiskais līmenis visās kategorijās.
“Latvijas atklātais čempionāts ir ne tikai tradīcija, bet arī iespēja mūsu sportistiem pierādīt savu meistarību un iegūt vietu valsts izlasē. Mēs lepojamies, ka šis turnīrs kļūst arvien populārāks un pulcē spēcīgus dalībniekus arī no citām valstīm,” saka Latvijas Kjokušinkai karatē do federācijas valdes loceklis šihans Mareks Lavrinovičs (5. dans).
Čempionāta mērķis ir popularizēt Kyokushin karatē Latvijā, veicināt sportistu pieredzes apmaiņu un stiprināt draudzības saites starp klubiem un valstīm. Pasākums sniedz iespēju jaunajiem karatistiem iegūt vērtīgu sacensību pieredzi, bet skatītājiem – vērot augsta līmeņa cīņas un iedvesmoties no karatē garīgajām vērtībām.
Norises vieta: Tukuma Sporta halle, Pauzera iela 7, Tukums
Datums: 2025. gada 9. novembris
Sākums: plkst. 10.00
