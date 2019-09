Zantes pamatskolas dejotāji vasarā tikuši pie jauniem tautas tērpiem

Kaut reizēm pašiem šķiet, ka ceļa zīme uz nākamā gada skolēnu dziesmu un deju svētkiem jau ir kabatā, vēl gana daudz jāpastrādā, – tā jaunajiem dejotājiem sacīja Zantes pamatskolas direktore Kristīne Elksnīte vasaras nometnes noslēgumā. Tā nedēļas garumā norisinājās Zantes kultūras namā, ir viens no šiem priekšdarbiem – bērniem bija iespēja ne tikai iemācīties papildus vai nostiprināt jau apgūtos deju soļus, bet ar dažādu nodarbību starpniecību vairāk iepazīt mūsu senču mantojumu.

Pasākumu organizēja biedrība «Es-tev, Tu-man!» un piedalīties tajā varēja jaunieši no septiņiem līdz pat sešpadsmit gadiem. Lai strādātu ar deju svētkiem nepieciešamo repertuāru, tika pieaicinātas divas jaunas pasniedzējas – Žanna Kļava no Jūrmalas un Inese Buša no kaimiņos esoša Saldus novada. Kā atzina Zantes skolēnu deju kolektīvu vadītāja Marita Jekuma, tā bijusi lieliska iespēja pašiem uz sevi paskatīties nedaudz no malas un apgūt arī kaut ko jaunu.

Vēl viens svarīgs darbiņš ceļā uz deju svētkiem ir jau paveikts – cita projekta ietvaros dejotāji ir tikuši pie pavisam jauniem tautas tērpiem. Kopumā tas izmaksājis mazliet vairāk nekā 3000 eiro, tāpēc K. Elksnīte mudināja jauniešus par tiem īpaši rūpēties. Savukārt, lai novērtētu, kā meitām brunči griežas un puišiem kaklautiņi turas, nometnes noslēguma dalībniekiem bija iespēja baudīt divas dejas no nākamo svētku repertuāra. Lai arī gadījās, ka no satraukuma par šo atbildīgo uzdevumu jauniešiem nedaudz kāds solis nojuka, kopumā tautas tērpi noteikti tika iznesti godam!