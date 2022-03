VUGD: pērn pieaudzis izsaukumu skaits

„Aizvadītajā gadā Tukuma novadā reģistrēts trešais lielākais izsaukumu skaits starp visiem Zemgales novadiem. Novērojams izsaukumu skaita pieaugums uz ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem. Atšķirībā no citiem Zemgales kolēģiem mums daudz darba bija likvidējot ceļu satiksmes negadījumu sekas un meklējot mežos apmaldījušos cilvēkus. Tajā pašā laikā, neskatoties uz silto vasaru, glābšanas darbu uz ūdens bija ļoti maz. Izvērtējot ugunsgrēku norisi, redzu, ka mums visiem kopā ir iespēja izsaukumu skaitu samazināt. Nedaudz vairāk piesardzības, uzmanības un apdomības un ugunsgrēku skaits samazinātos. Viens piemērs – mājokļos katrs piektais ugunsgrēks saistīts ar to, ka bez uzraudzības tiek atstāts ēdiens gatavoties uz plīts, mājokļa iemītnieks aizmidzis citā istabā vai neatrodas mājās. Novēlu mums 2022. gadā būt daudz atbildīgākiem un vienmēr paturēt prātā, ka pat dzirkstele vai neliela liesma var izraisīt postošu ugunsgrēku,” informē VUGD Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas komandieris Viesturs Driķis.

Katrs ceturtais ugunsgrēks mājokļos

Tukuma novadā ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 160 ugunsgrēkus, kas ir par 11 ugunsgrēkiem vairāk kā gadu iepriekš.

No visiem ugunsgrēkiem 37 norisinājās dzīvojamā sektorā. Dzīvokļos biežākais ugunsgrēka iespējamais izcelšanās iemesls bija neuzmanīga rīcība ar uguni – nomests nenodzēsts izsmēķis, uz plīts piededzis ēdiens vai bez uzraudzības atstāta svece. Savukārt privātmājās biežākie iespējamie ugunsgrēka izcelšanās iemesli saistīti ar nepareizu un bojātu apkures ierīču lietošanu. Papildus 28 gadījumos ēku dūmvados dega sodrēji.

Tikai katrā trešajā mājoklī, kurā bija izcēlies ugunsgrēks, bija uzstādīts dūmu detektors, turklāt biežāk dūmu detektors skanēja privātmājās nevis dzīvokļos.

„Aicinu iedzīvotājus būt atbildīgiem un parūpēties par sava mājokļa ugunsdrošību, tādējādi arī parūpējoties par savu un apkārtējo drošību. Sodrēju tīrīšana no dūmvada, pareiza apkures ierīču ekspluatācija un to tehniskā stāvokļa novērtēšana ļaus izvairīties no ugunsgrēkiem apkures sezonas laikā. Lai cik neliela, uguns liesma ir bīstama, ja to atstāj bez uzraudzības vai izturas nevērīgi, tāpēc, lietojot atklātu uguni, jābūt uzmanīgam. Ja gatavojiet ēst, tad visi darbi jānoliek malā un ēdiens uz plīts ir jāpieskata, bet pirms iziešanas no mājas ieskatieties virtuvē, vai plīts ir izslēgta. Un tie, kas to vēl nav izdarījuši – uzstādiet mājoklī dūmu detektoru. Tas savlaicīgi brīdinās mājokļa iemītniekus par izveidojušos sadūmojumu, ļaus pašiem evakuēties, un par notikušo paziņot operatīvajiem dienestiem. Ja jūsu mājokli jau sargā detektors, tad šis ir īstais brīdis, lai to notīrītu un, nospiežot testa pogu, pārbaudītu tā darbspēju,” aicina V. Driķis.

Tukuma novadā ugunsdzēsēji glābēji 22 reizes steidzās dzēst kūlas ugunsgrēkus un septiņus degošu rugāju laukus. Divos gadījumos dega publisks objekts, vēl divos – tirdzniecības objekts un trijos ražošanas objekts, kā arī 17 gadījumos dega transportlīdzekļi. Ugunsdzēsēji glābēji devās uz 13 meža ugunsgrēkiem, kas ir lielākais izsaukumu skaits kādā no Zemgales novadiem uz šāda veida ugunsgrēkiem. Vislielākais izsaukumu skaits – 54 bija uz dažādām nedzīvojamām ēkām (neapsaimniekotas ēkas, saimniecības ēkas, pirtis), atkritumu, krūmāju un citiem ugunsgrēkiem.

Ugunsgrēkos gāja bojā viens un cieta septiņi cilvēki

Aizvadītajā gadā Tukuma novadā ugunsgrēkos gāja bojā viens cilvēks, kas ir tik pat cik gadu iepriekš, bet cieta septiņi cilvēki, kas ir par četriem cilvēkiem vairāk kā 2020. gadā.

Traģiskais ugunsgrēks norisinājās 16. janvārī Baznīcas ielā Tukumā, kur divstāvu dzīvojamā mājā, ar atklātu liesmu degot dzīvoklim 40 m2 platībā, gāja bojā viens cilvēks, bet vēl viens cilvēks tika izglābts un cieta. Diemžēl dzīvoklī nebija uzstādīts dūmu detektors, kas iespējams tajā esošo cilvēku būtu savlaicīgi brīdinājis par ugunsgrēka izcelšanos un glābis viņa dzīvību.

Palielinājās glābšanas darbus skaits

Ugunsdzēsēji glābēji devās uz 226 glābšanas darbiem, kas ir par 65 izsaukumiem vairāk kā gadu iepriekš.

Ugunsdzēsēji glābēji 34 reizes devās uz ceļu satiksmes negadījumu seku likvidēšanas darbiem, tajos izglāba deviņus cilvēkus un no transportlīdzekļa atbrīvoja vienu bojāgājušo. Pēc apmaldīšanās Tukuma novada mežos izglābti desmit cilvēki. No ūdenstilpes ugunsdzēsēji glābēji izcēla vienu bojāgājušo.