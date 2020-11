Visticamāk, pagarinās ārkārtas situāciju valstī

Saslimstība pieaug, bet tās līmenis – zems

Jautāta par Ziemassvētku un Jaungada svinībām, ministre apstiprināja, ka šogad tiek ieteikts šos svētkus atzīmēt mājās kopā ar tuvākajiem un nebraukt pie radiem un draugiem. Tāpat I. Viņķele atgādināja, ka ar 10 dienām pašizolācijā būs jārēķinās arī tiem tautiešiem, kas vēlēsies svētkus nosvinēt Latvijā.

J. Perevoščikovs pastāstīja, ka kopumā divu nedēļu laikā Eiropā saslimušo skaitam ir tendence samazināties, taču, vērtējot atsevišķu valstu grupas, iezīmējas divas tendences – ir valstis, kurās saslimušo skaits pieaug, un tās, kurās samazinās. Diemžēl Latvija pašreiz ir tajā grupā, kur saslimušo skaits pieaug. Bet tomēr esot arī kāda laba iezīme – salīdzinot divas pēdējās nedēļas, saslimušo gadījumu skaits palielinājies vien par 4,6%. Un tas esot mazs procents, ja salīdzinot to ar skaitļiem pirms diviem mēnešiem, kad pieaugums bijis 45%. Ja šī brīža tendence turpināsies – gadījumu skaits nemainīsies, tad tā ja būs stabilitāte, kas parādīs, ka ierobežojoši pasākumi darbojas un dod rezultātus. Katrā ziņā, arī šobrīd Latvijā šobrīd ir 2,5 reizes mazāk saslimšanas gadījumu nekā vidēji ES. Diemžēl pozitīvo gadījumu skaits pieaugot, bet salīdzinoši lēni.

Bērnu vidū saslimstība nepieaug

Lielākās bažās sabiedrībā radot tas, ka vēl joprojām skolas līdz 6. klasei ir atvērtas. Bet bažām neesot pamata, jo nesot apstiprināts tas, ka bērnu vidū saslimšana būtu strauji pieaugusi. Pagājušajā nedēļā no visiem saslimušajiem bērni bijuši vien 7,5%. Un arī saslimšanas gadījumu skaitu skolēni nepaaugstina, tieši otrādi – viņi lielākoties tiek inficēti no pieaugušajiem. Runājot par izplatības ceļiem, tikai 50% no inficētajiem tos var izsekot. 1/3 no tiem inficējušies no kāda ģimenes locekļa, 1 no 4 inficējies darba vietā 1 no 10, saņemot medicīnisko palīdzību.

Stingrāki ierobežojumi būs

Veselības ministrija ir izstrādājusi piedāvājumus stingrākiem ierobežojumiem visā valstī – sporta un izglītības jomās: 1) ja izglītības iestādē 1. līdz 6.klašu skolēniem mācību procesu organizē klātienē, tad uz vienu skolēnu jānodrošina ne mazāk kā 3 m² no klases telpas platības; 2) skolotājiem gan stundu laikā, gan ārpus tām jālieto mutes un deguna aizsegs; 3) pieaugušo izglītībā, kā arī augstskolās un profesionālajā izglītībā praktiskās nodarbības, kuras nav iespējams veikt attālināti, drīkstēs notikt, vienā telpā atrodoties ne vairāk kā 10 cilvēkiem; 4) tiek ieviestas stigrākas prasības sportošanai iekštelpās – joprojām tās drīkstēs notikt tikai individuāli vai viens pret vienu ar treneri. Vienai personai būs jāatvēl vismaz 15m² no telpas platības un telpu piepildījums nedrīkstēs pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita; 5) savukārt izklaides pasākumus varēs nodrošināt attālināti; 6) amatieru kolektīvu mēģinājumi varēs notikt viens pret vienu un līdz pat 22.00.

Konkrētās pašvaldībās drošības pasākumi vēl stingrāki

Stingrāki drošības pasākumi nekā kopīgi valstī tiks ieviesti pašvaldībās, kurās iepriekšējā nedēļā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju divkārtīgi pārsniedzis valsts vidējo rādītāju – 253,5. Šobrīd tās ir: Varakļānu novads (1439, 8), Aknīstes novads (1404,5), Krāslavas novads (755,9), Daugavpils (688.8), Baldones novads (658,4) un Salacgrīvas novads (830,1). Šīs prasības būs uz nenoteiktu laiku un stāsies spēkā no šīs ceturtdienas – 26. novembra.

Konkrētajās pašvaldībās nenotiks amatieru sporta treniņi iekštelpās, nedrīkstēs notikt privāti pasākumi ārpus vienas mājsaimniecības (nenotiek ne ciemošanās, ne viesu uzņemšana), izņemot bēru un kristību ceremonijas; pilsētas sabiedriskajā transportā jānodrošina ne vairāk kā 50% no maksimāli iespējamās transporta līdzekļa kapacitātes; veikalos un citās tirdzniecības pakalpoju sniegšanas vietās iekštelpās un ārtelpās jānodrošina, ka šajās vietās atrodas ne vairāk kā 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj noteiktās vietas infrastruktūra. Arī izglītības jomā šajās pašvaldībās būs izmaiņas – tikai 1. līdz 4. klase mācās klātienē, pārējie – 5. līdz 12. klase – attālināti. Nenotiek praktiskās mācības klātienē profesionālajās izglītības iestādēs un augstskolās, kā arī pieaugušajiem dažādos kursos un profesionālās pilnveides kursos. Netiks sniegti arī friziera pakalpojumi, nestrādās muzeji un citas kultūrvietas. Bibliotēkas varēs grāmatas izsniegt līdzi ņemšanai, kā arī nedarbosies gadatirgi.