Valstis, kas ir noteikušas ieceļošanas ierobežojumus

Latvija – ar 17.martu tiek atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Valstspiederīgajiem un ārzemniekiem ar pastāvīgo dzīvesvietu Latvijā atļauts atgriezties, un ārzemniekiem atļauts izceļot no Latvijas.

Ja Jums ir nepieciešama konsulārā palīdzība, zvaniet uz Konsulārā departamenta diennakts tālruni ārkārtas situācijām: +371 26 33 77 11 vai rakstiet e-pastu uz [email protected]

Edgars Rinkēvičs: ”Mīļie draugi! Valdība slēdz starptautisko gaisa, jūras, sauszemes un dzelzceļa pasažieru satiksmi no 17.03. pulksten 0:00, kā arī robežpāreju ar Eiropas Savienības ārējo robežu- Baltkrieviju un Krieviju. Ar Igauniju un Lietuvu robeža netiks slēgta, bet regulāra pasažieru autobusu satiksme gan. Uz kravu kustību šie lēmumi neattiecas. Satiksmes ministram ir tiesības atļaut izdarīt izņēmumus uz starptautisko pasažieru pārvadājumu izpildi. Tas ir grūts lēmums, tas tiek darīts, lai cīnītos ar koronavīrusa izplatību un maksimāli pasargātu Latvijas sabiedrību.

Latvijas valstpiederīgie var atgriezties Latvijā jebkurā laikā, lai gan tas nebūs vienkārši. Tiem, kas jautā, kāpēc vajag divas diennaktis, lai slēgtu starptautisko satiksmi, atbilde ir, lai dotu minimāli iespējamo laiku atgriezties tiem, kas ceļā vai var samainīt lidojumu laikus. Tiem, kas uzskata, ka laiks ir par īsu, lai paspētu to izdarīt, diemžēl – nav iespējams garāks periods pandēmijas izplatības dēļ, šī tomēr ir ārkārtas situācija. Mēs darīsim visu, lai sniegtu informatīvu un konsulāru atbalstu mūsu cilvēkiem. Jau pašlaik mobilizēti papildus ministrijas resursi informācijas sniegšanai un visa veida atbalstam. Vēstniecības darbojas un darbosies maksimāli, bet lūdzu ņemt vērā, ka pašlaik daudzas Eiropas valstis veic plašus bezprecedenta pasākumus koronavīrusa pandēmijas apkarošanai- no karantīnas pasākumiem līdz robežu un satiksmes slēgšanai, ir iestājies pamatīgs haoss. Tas nozīmē, ka nebūs iespējams uzreiz sniegt konsulāro palīdzību vai kādu tūliņ nogādāt mājup, organizēt individuālu vai kolektīvu atgriešanos dažās dienās. Es jau esmu saziņā ar saviem kolēģiem par sadarbību un daudzas valstis meklē risinājumus un veidus, kā kooperēties.

Šajā ārkārtējā situācijā daudzi no jums ir satraukti, dusmīgi un bēdīgi. Es jūs ļoti labi saprotu! Es jau tagad atvainojos, ja kādam uzreiz neizdosies sazināties pa konsulārās palīdzības tālruni vai ar vēstniecību, iespējams nevarēsim uzreiz palīdzēt un atrisināt problēmas. Es tikai gribu, lai zināt, ka Latvijas diplomātiskais un konsulārais dienests dara un darīs visu jūsu labā, tajā strādā ļoti profesionāli un kvalificēti cilvēki. Ļoti gribas cerēt, ka šis trakais periods ātri beigsies, negantnieku kroņvīrusu savaldīsim un dzīve atgriezīsies normālās sliedēs, bet par to visiem kopā vēl jāpacīnās”



Lietuva – ārvalstnieki ar mērķi šķērsot valsti tranzītā tiks ielaisti līdz 18.marta plkst.23.59. Sākot ar 19.marta plkst.00.01, tiks ielaisti tikai un vienīgi tie ārvalstu pilsoņi, kuriem ir oficiāla uzturēšanās vai darba atļauja Lietuvā.

Igaunija – ievieš ierobežojumus un liegumus robežas šķēršošanā ar šā gada 17.martu. Latvijas valstspiederīgie varēs šķērsot Igauniju tranzītā uz Latviju, ja nebūs koronavīrusa saslimšanas simptomu.

Polija – no 15.marta plkst. 00.01 valstī ieviesti ierobežojoši drošības pasākumi: 10 dienas atjaunota robežkontrole, ārvalstniekiem liegta ieceļošana Polijā (izņemot tos, kuri strādā vai pastāvīgi dzīvo valstī; netiek ierobežoti kravu pārvadājumi, uz robežas kravas automašīnas vadītājam ir jāiziet sanitārā kontrole), pārtraukta aviosatiksme un vilcienu satiksme ar ārvalstīm.

Čehija – no 14.marta plkst. 00.01 ir liegta ieceļošana Čehijā personām no riska valstīm: Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Itālija, Spānija, Austrija, Vācija, Šveice, Zviedrija, Norvēģija, Nīderlande, Beļģija, Dānija, Lielbritānija, Francija. Valstu saraksts var mainīties! Noteikta robežkontrole ar Vāciju un Austriju ar iespēju pagarināt to līdz 18. martam. Savukārt no 16. marta tiek noteikts ceļošanas aizliegums – Čehijā varēs ieceļot tikai ārzemnieki ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Tāpat no 16. marta Čehijas pilsoņi un ārzemnieki, kuri uzturas Čehijā vairāk nekā 90 dienu, nevarēs izbraukt no Čehijas teritorijas. Izņēmumi attiecas uz kravas automašīnu šoferiem, pilotiem, autobusu vadītājiem.

Vācija – no 14.marta noteikti papildu piesardzības pasākumi Covid-19 ierobežošanai. Šobrīd zināms, ka Vācija no 16.marta plkst. 8.00 slēdz savu robežu ar Franciju, Austriju un Šveici.

Norvēģija – No 16.marta plkst. 8.00 Norvēģijas ostas un lidostas tiek slēgtas.

Ukraina – Valsts prezidents ir izdevis rīkojumu, kas paredz, ka no 16.marta plkst. 00.01 divas nedēļas visiem ārvalstniekiem ir liegta ieceļošana Ukrainā ar lidmašīnu, vilcienu vai automašīnu. Preču pārvadājumi turpināsies. Ņemot vērā, ka tiek apturēti tiešie avioreisi izlidošanai no Ukrainas, aicinām personas, kas pašlaik atrodas Ukrainā, iespēju robežās izceļot no valsts līdz 16.marta plkst. 00.00.

