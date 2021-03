Pirmais deputātu kandidātu saraksts Tukuma novadā iesniegts

Kā informē Centrālā vēlēšanu komisija, deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt reģistrētas politiskās partijas, to apvienības, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā apvienībā. Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot CVK lietojumprogrammu. Kandidātu sarakstam jāpievieno priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nepārsniedz 4000 iespiedzīmes. Ar pieteiktajiem sarakstiem pēc to pieņemšanas pašvaldības vēlēšanu komisijā varēs iepazīties vietnē https://pv2021.cvk.lv

Atgādinām, ka deputātu skaitu pašvaldības domē nosaka Pašvaldības domes vēlēšanu likums, kurā teikts, ka pašvaldībās ar iedzīvotāju skaitu no 30 001 līdz 60 000 iedzīvotāju, tiek ievēlēti 19 deputāti. Kā liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtā informācija, 2021. gada 1. janvārī Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novados bija 47 556 iedzīvotāji.

Šodien, 17. martā, 14.00 deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas pirmajā dienā, Tukuma novada vēlēšanu komisija pieņēma pirmo sarakstu ar partijas Nacionālā savienība «Taisnīgums» 22 deputātu kandidātiem Tukuma novadā. To iesniedza partijas pilnvarotā persona Daiga Reča. Viņa atzina, ka saraksts ir ļoti labs, tajā iekļauti cilvēki pārstāv visus četrus apvienojamos novadus, turklāt tie katrs savā novadā ir ļoti atpazīstami, kā arī – pārstāv dažādas darbības nozares: “Uzskatu, ka esam spēcīga komanda, kurā katrs ir pierādījis, ka ir cienīgs būt šajā komandā, lai startētu pašvaldību vēlēšanās.” Vaicāta, vai potenciālie deputātu kandidāti sarakstā varēja paši pieteikties vai tikuši īpaši aicināti, D. Reča atzina, ka kandidāti uzrunāti, un šis darbs uzsākts jau pagājušajā gadā.

Atgādinām, ka Tukuma novada vēlēšanu komisija deputātu kandidātu sarakstus pieņems: piektdien, 19. martā, no 13.00 līdz 16.00, piektdien, 26. martā, no 13.00 līdz 16.00, pirmdien, 29. martā, no 14.00 līdz 17.00, trešdien, 31. martā, no 14.00 līdz 17.00 un otrdien, 6. aprīlī, no 14.00 līdz 18.00.