Runā, ka Raudā manīts…lācis

Vakar saņēmām ziņu, ka netālu no krustojuma Tukums-Rauda svētdienas rītā esot manīts lācis. Vīrietis, kurš it kā dzīvnieku pamanījis, no bailēm uzrāpies kokā un izsaucis policiju. Kā pārliecinājāmies, šāds izsaukums tiešām ir bijis un vīrietim palīdzēts. Norāpties no koka. Taču likumsargiem pieminēto lāci ieraudzīt vai atrast kādas liecības par viņa klātbūtni tā arī neizdevās.