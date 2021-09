RTU aicina skolēnus uz Zinātnieku nakts pasākumiem 24. septembrī

No pulksten 11.00 līdz 15.00 tiešraidē notiks četras nodarbības. Pasākuma tiešraidei būs iespējams sekot līdzi RTU Facebook https://fb.me/e/3Y7YgNczf

Plkst. 11.00.–11.40 paredzēta nodarbība 5. un 6. klases skolēniem, kurā viņi varēs iepazīt dažādas vielas, to īpašības un brīnumu, kas rodas vielām mijiedarbojoties. Tiks demonstrēti eksperimenti ar šķidrumiem, kas maina krāsu, un vielām, kas pārvēršas citās vielās vai pazūd. Nodarbību veido RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) Studentu pašpārvalde.

Savukārt MLĶF Polimērmateriālu institūts aicinās 7. un 8. klases skolēnus izzināt polimēru materiālus – plastmasas, tekstilu, gumijas, lakas un krāsu pārklājumus – un to dažādos pielietojumus mūsu ikdienā. Nodarbībā, kas notiks plkst. 12.00–12.40, zinātnieki iepazīstinās arī ar biopolimēriem un to nozīmi dabai draudzīgu produktu ražošanā. Piemēram, skolēni varēs iepazīt RTU Polimērmateriālu institūtā radītu celulozes šķiedras saturošu polimēru kompozītu būvniecībai, no augu eļļām iegūtu UV starojumā cietējošu biokompozītu 3D drukai, ultravieglus aerogelus no celulozes, kā arī uzzināt, kā modificēt mikrobioloģiski sintezētu polimēru, lai no tā varētu izgatavot videi draudzīgu iepakojumu.

Zinātnieku nakts ļaus ieskatīties arī biomateriālu jeb cilvēka «rezerves daļu» tapšanā. Nodarbībā plkst. 13.00–13.40 tiks skaidrots, kā zinātnieki rada idejas un atklāj jaunus veidus implantmateriālu izstrādei. Būs iespēja ielūkoties laboratorijās, kur no viena balta pulverīša var uzburt četrus dažādus materiālus audu atjaunošanai.

Savukārt nodarbībā plkst. 14.00–14.40 tiks atklāts, kas ir zāļu piegādes sistēmas un kam tās vajadzīgas. Zinātnieki kopā ar skolēniem arī noskaidros, vai šūnas var augt burciņās un kā mūsu pašu asinis var palīdzēt mums veidot jaunus materiālus.

Abas nodarbības paredzētas gan 8. un 9. klases skolēniem, gan vidusskolēniem. Tās organizē RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centrs.

Piedaloties RTU Zinātnieku nakts nodarbībās, skolēniem būs iespēja arī saņemt balvas, atbildot uz āķīgiem jautājumiem.

RTU šogad pasākumu rīko dienas pirmajā pusē, lai tajā epidemioloģiski drošos apstākļos varētu piedalīties klases, dažādojot izglītības saturu. Pēc pasākuma būs pieejami nodarbību ieraksti, ko skolēni varēs izmantot papildu zināšanu iegūšanai ķīmijā aizraujošā un saturīgā veidā.