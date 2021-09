Pūres pamatskola uzvar konkursā un tiks pie fizikas kabineta aprīkojuma 21 000 eiro vērtībā

Konkursā piedalīties varēja ikviena Latvijas vispārizglītojošā pamatskola un vidusskola/ģimnāzija, iesniedzot pieteikumu. Katra reģiona un Rīgas uzvarētāji – viena pamatskola un viena vidusskola/ģimnāzija saņem balvā nepieciešamo aprīkojumu mūsdienīga fizikas kabineta aprīkošanai 21 000 eiro vērtībā. Papildus tam balvā iekļauta arī fizikas skolotāju apmācība par aprīkojuma izmantošanu. Ekspertu komisija, kuras sastāvā bija Valsts izglītības satura centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības, Ekonomikas ministrijas, AS «Latvenergo» un nodibinājuma «Iespējamā misija» pārstāvji, izvērtēja iesniegtos piedāvājumus un nolēma, ka šogad uzvarētāju godā: Talsu Valsts ģimnāzija un Ventspils 1. pamatskola no Kurzemes reģiona; Rīgas Zolitūdes ģimnāzija un Mežciema pamatskola no Rīgas; Andreja Upīša Skrīveru vidusskola un Pūres pamatskola no Zemgales reģiona; Daugavpils 3. vidusskola un Daugavpils Valsts ģimnāzija no Latgales reģiona; Siguldas Valsts ģimnāzija un Apes pamatskola no Vidzemes reģiona.