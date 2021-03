Noskaidroti labākie pastnieki. To vidū arī Tukuma pastnieces

Vērtējot pasta darbiniekus, klientu aktivitāte šogad bijusi līdzīga kā iepriekšējā gadā – kopumā saņemtas 11 375 anketas, bet vairāk nekā puse – 6640 anketu – aizpildīts tiešsaistē.

Pastnieku konkurencē klienti par labāko Latgales reģionā atzinuši Dzidru Vorkali no Rēzeknes 4.pasta nodaļas, Kurzemes reģionā – Elīnu Freimani no Tukuma 1.pasta nodaļas, Vidzemes reģionā – Māru Krišjāni no Smiltenes pasta nodaļas, Zemgales reģionā – Vitu Elksni no Viesītes piegādes punkta, bet Rīgas reģionā – Anitu Milleri no Rīgas 69.pasta nodaļas.

Savukārt labākā pasta nodaļas operatore klientu vērtējumā Latgales reģionā ir Baiba Šustere no Balvu novada Bērzpils pasta nodaļas, Kurzemes reģionā – Diāna Irbe no Tukuma 1. pasta nodaļas, Vidzemes reģionā – Ruta Bogdanova no Alūksnes novada Pededzes pasta nodaļas, Zemgales reģionā – Dace Melne no pasta centra Bauska, bet Rīgas reģionā – Ludmila Šarapova no Rīgas 57.pasta nodaļas.