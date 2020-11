Noskaidroti Ekoskolu Rīcības dienu 2020 konkursa uzvarētāji. To vidū ir arī Irlavas pamatskola

Ekoskolu Rīcības Dienu 2020 kampaņa atgādināja, ka divas lielas cilvēku radītas vides problēmas – klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības izzušana – nekur nav pazudušas arī pandēmijas laikā. Tādēļ Ekoskolas Rīcības dienās ar savu piemēru rādīja, ko ikviens varam darīt vides labā. Konkursa žūrija, kuras sastāvā bija VARAM, Zerowaste Latvija, ZAAO/URDA, Pasaules Dabas Fonda un Vides izglītības fonda pārstāvji, izvērtēja skolu paveiktos labos darbus planētai un viņu rīcību ietekmi, redzamību, atbilstību tēmai un to ilgtspēju. Tradicionāli ekoskolu iesniegtie darbi tika apkopoti Vides izglītības fonda Facebook lapā, kur ikvienam bija iespēja līdz 20. novembrim nobalsot par savu favorītu. Paziņojam konkursa uzvarētājus!

Kategorijā ”Klimata pārmaiņas” tika iesniegti 35 darbi, un žūrijas vērtējumā labākie ir:

Ogresgala pamatskolas 9. klase, kuri nolēma mainīt savus ēšanas paradumus – neēst gaļu, nelietot uzturā sarkano gaļu vai pat izmēģināt būt vegānam. Kampaņā iesaistījās arī skolēnu ģimenes – gatavoja ēdienus tikai no pašu audzētiem vai vietējiem Latvijas produktiem, nepirka veikalā ūdeni PET pudelēs, bet uzpildīja ūdeni no vietējā avotiņa. Par paveikto jauniešiem balvā slēpošanas un aktīvā atpūtas parka “Ozolkalns” sagādāts piedzīvojums trašu parkā “Supervāvere”.

Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis” Rīcības dienās izzināja, kas ir elektroenerģija, kur un kā tā tiek izmantota, kā arī atgādināja sev un citiem par enerģijas taupīšanu. Bērni arī izaicināja sevi un sabiedrību vienu stundu dienā iztikt bez elektrības un tehnoloģijām, bet doties dabā un spēlēt spēles. Par šo iniciatīvu bērniem balvā BeeBot robotiņš un balvu komplekts no dabīgo tīrīšanas līdzekļu ražotāja Purenn.

Veicināšanas balvas – dāvanu komplektus no Purenn – šajā kategorijā saņem Irlavas pamatskola un Aknīstes vidusskola par aicinājumiem samazināt pārtikas atkritumus un pārvietoties ar riteni vai kājām.

Facebook skatītāju simpātiju balva šajā kategorijā tiek Bauskas pirmsskolas izglītības iestādei “Zīlīte” par aicinājumu novada iedzīvotājiem pārvietoties kājām un ar velosipēdu, tā uzturot tīrāku vidi. Arī viņiem balvā BeeBot robotiņš un balvu komplekts no Purenn.

Kategorijā “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana” no 20 iesniegtajiem darbiem žūrijas vērtējumā labākie ir:

Skola mazajiem Poga izveidotā kukaiņu māja, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību un labāk izprastu un iepazītu apkārtnē esošās kukaiņu sugas. Balvā bērniem dāvanu karte no beziepakojuma veikala Turza un dāvanu komplekts no Purenn.

Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Annele” pētīja palmu eļļas ražošanas ietekmi uz vidi. Bērnu ģimenēs tika apkopots iegādāto produktu klāsts un pētīts, kuru ražošanā ir vai nav izmantota palmu eļļa. No apkoptās informācijas tapa informatīvi plakāti, kuru uzdevums ir palīdzēt izdarīt pareizo iepirkumu izvēli. Vecāki atzīst, ka šī Rīcības dienu aktivitāte ir nesusi augļus. Tagad vecākiem iepērkoties nākas rūpīgi izpētīt produkta sastāvu uz iepakojuma. Daži bērni jau esot atteikušies lietot uzturā kārumus, kuru sastāvā ir palmu eļļa. Malači, bērni! Viņiem balvā BeeBot robotiņš un dāvanu komplekts no Purenn.

Veicināšanas balva – pārtikas spēle – tiek piešķirta Valkas pirmsskolas izglītības iestādei Ausekļa 44 par pļavas izpēti. Bērni iepazina augu lietderību cilvēku veselībai un aizsargāja pļavu no invazīvajiem augiem.

Savukārt Facebook skatītāju simpātiju balvu izcīnīja Pļaviņu novada ģimnāzija par ķēdes izaicinājumu sociālajos tīklos #Trashtag, kurā skolēni sakopa novadam nozīmīgu vietu un izaicināja to darīt arī pārējos novada iedzīvotājus. Jaunieši balvā saņem dāvanu komplektu no Purenn.

Kategorijā “Aprites ekonomikas principi” 22 darbu konkurencē žūrijas augstāko atzinību ir ieguvuši:

Vecumnieku vidusskolas akcija “Uzdāvini puķei podu!”, kuras laikā no novada iedzīvotājiem tika savākts liels daudzums dažādu formu un izmēru plastmasas puķu podu, kas nu uzsāks savu otro dzīvi Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī. Tāpat tika savāktas noderīgas lietas un nogādātas Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Par šiem labajiem darbiem jaunieši balvā saņem Lucart pārsteiguma balvu un dāvanu karti 100 eiro vērtībā.

Pļaviņu novada ģimnāzijas izveidotā lietu maiņas interneta vietne turpmāk ļaus skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un vecākiem mainīties ar lietām, iegūstot vajadzīgo un atbrīvojoties no liekā. Viņi ieguvuši arī Facebook skatītāju simpātijas balvu, un balvā saņem Zeit sagādāto Tīklu parka dāvanu karti – iespēju izvēlēties pastaigu 4–7 m augstajos tīklos, sarīkot pikniku vai paēst Zeit Cafe, kā arī doties pārgājienā gar Līgatnes upi, atklājot tās krastos apslēptās alas.

Savukārt veicināšanas balvas – dāvanu komplektus no Purenn – šajā kategorijā saņem Aizkraukles novada vidusskola un Andreja Upīša Skrīveru vidusskola.

Kategorijā “Izaicinājums vietējai kopienai” 41 darba konkurencē žūrija par labākajiem atzina trīs skolu veikumus:

Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes bērni Rīcības dienās iejutās labo darbu aģentu lomās, izveidojot labo darbu kartītes un izdalot tās sabiedrībai. Piecgadnieki ciemojās Gulbenes bibliotēkā, sešgadnieki – Gulbenes novada pašvaldībā, kur pastāstīja pieaugušajiem par savām aktivitātēm un aicināja izvēlēties sev vienu vai, vēlams, vairākus izaicinājumus un ievērot tos vienu dienu, nedēļu, mēnesi vai visu dzīvi un dalīties ar foto sociālajos tīklos. Par akciju bērni balvā saņem Beebot robotiņu un dāvanu komplektu no Purenn.

Babītes vidusskolas akcija Pudeļdeja aicināja nomainīt vienreizlietojamu ūdens pudeli pret daudzreizlietojamo un uzpildīt dzeramo ūdeni atkārtoti, tā mazinot atkritumos nonākušo vienreizlietojamo pudeļu skaitu. Jauniešiem balvā dāvanas no beziepakojuma veikala “Zaļais kalns”.

Māteru Jura Kazdangas pamatskolas Silto džemperu dienas izaicinājums iesaistīja arī Kazdangas pils un muižas parka kolektīvu. Par aktivitāti jaunieši dāvanā saņem atpūtas parka DabaLaba dāvanu karti, kas dod iespēju apgūt loka šaušanas pamatus un pēc aktīvas dienas cienāties ar loku šāvēju zupu.

Facebook skatītāju simpātija šajā kategorijā ir Remtes pamatskola. Par video izaicinājumu Remtes pagasta pārvaldei un citām Rīcības dienu aktivitātēm, jaunieši balvā saņem dāvanu grozu no beziepakojuma veikaliņa Cēsīs “Ieber.lv”.

Visas skolas balvā saņem arī plakātus no RTU EIT Climate-KIC HUB Latvia.

“No sirds sveicam balvu ieguvējus un visus pārējos Rīcības dienu 2020 dalībniekus – jūs esat iedvesma pozitīvām pārmaiņām sabiedrībā! Kopīgi veicot labus darbus ne tikai Rīcības dienās, bet katru dienu, mēs visi esam uzvarētāji, jo saudzējam planētu, līdz ar to – paši sevi!” uzsver Ekoskolu Rīcības dienu kampaņas koordinatore Agnese Lorence.

Vairāk informācijas par Rīcības dienas aktivitātēm un skolām, kas piedalījās: http://www.videsfonds.lv/